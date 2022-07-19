Национальное развитие: предприниматели разработали проекты, позволяющие повысить качество жизни в столице и регионах

Автор проекта по системному развитию кемпинга в России Николай Дмитриев представил свою идею на форуме «Сильные идеи для нового времени» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во вторник, 19 июля, в столице открылся форум «Сильные идеи для нового времени». На нем столичные предприниматели представили проекты, которые внесут важный вклад в развитие страны.

Около сотни предложений от представителей бизнеса презентовали экспертам в разных отраслях жители столицы и регионов. У всех проектов одна цель — сделать жизнь в стране лучше.

Одна из сфер, для которой москвичи подготовили свои проекты, — внутренний туризм.

— Еще больше популяризовать его помогут кемпинги. Данный вид отдыха стимулирует и развитие микропредпринимательства, при котором люди смогут получать дополнительный сезонный доход от предоставления территорий под палатки, — рассказал автор проекта Николай Дмитриев.

Его идея — создать комплекс мер по системному развитию кемпинга в России. Например, внести изменения в закон, ведь сейчас почти нет мест, где можно было бы поставить палатку и насладиться природой вокруг.

— Помимо этого, мы сможем активнее заниматься импортозамещением в сфере туристического инвентаря. Сейчас западные компании уходят с рынка, отечественные производители должны занять эту нишу и обеспечить любителей активного отдыха всем необходимым, — добавил Дмитриев.

Автор идеи отметил, что если активно развивать это направление, то уже к 2030 году можно будет открыть до 5000 кемпингов по всей стране, которые будут оборудованы для комфортного отдыха.

— Но для этого нужно организовать рабочую группу и выбрать пилотные регионы для запуска проекта, — сказал он.

Москвич Лоран Акопян на форуме предложил идею по укреплению цифрового суверенитета страны. В этом поможет программа виртуального ассистента с искусственным интеллектом.

— Проект поможет человеку во многих сферах, например, быстро оформить документы. А еще в нем есть функции голосового управления, — отметил Лоран Акопян.

По его словам, программа будет взаимодействовать с уже имеющимися приложениями на телефоне и компьютере.

Идеи, предложенные москвичами на форуме, помогут быстрее улучшить жизнь в городе и стране по разным направлениям: от социальных до технологических.

По итогам мероприятия десять лучших проектов будут представлены руководству страны и смогут быть использованы на благо Родины.

А Москва готова поддерживать инициативы неравнодушных горожан.

Например, столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития предлагает 70 мер поддержки для малого и среднего бизнеса и самозанятых. Именно такие компании составляют основу современной экономики города. Ежедневно регистрируется более 500 новых фирм. Более трех миллионов человек трудятся в сегменте МСП. Самые популярные сферы у москвичей — торговля и строительство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Такие форумы позволяют людям не только представить свои идеи для достижения национальных целей, но и сформировать экспертное сообщество. Его необходимо поддерживать всеми возможными мерами. Главное — чтобы все предложенные на форумах идеи получали точную экспертную оценку по экономическим, отраслевым и технологическим показателям. Предпринимателям необходимо дать максимальную свободу действий, и тогда они смогут воплотить идеи по стратегическим направлениям развития, тем самым помочь в развитии нашей страны.

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