Русский по духу: ветеран спецназа завел блог, чтобы поддержать патриотов страны и солдат на фронте

Женя на броне позирует для фото на память. Ребятам из отряда доставлены необходимые вещи — можно и сфотографироваться / Фото: Личный архив Жени WRusss Варвара

Видеоролики с «бородатым патриотом» набирают миллионные просмотры в сети, его показывают на центральных телеканалах. Однако он не представляется и личность не раскрывает. «Вечерней Москве» удалось первой разыскать «бородатого блогера» и пообщаться с ним. Женя WRusss Варвар — ветеран специального подразделения — просит не называть своей настоящей фамилии и воспользоваться позывным. Подробнее — в интервью.

— Как началась история с телеграм-каналом?

— Как случайность. Я не особо увлечен соцсетями, но незадолго до февраля скачал себе ТикТок. Многие друзья в нем зарегистрированы, скидывали полезные видео с советами, как правильно ремонтировать автомобиль, коробку-автомат... Правда, потом оказалось, что полезных роликов там раз–два и обчелся, в основном какие-то развлекательные сюжеты. И тут стою 24 февраля в пробке, делать нечего, а по радио в новостях объявляют, что началась спецоперация на Украине. И меня что-то дернуло, я решил записать видео и опубликовать его в ТикТоке.

Сюжет был короткий, буквально крик души секунд на 15. Я просто прокричал на камеру: «Зелибоба, беги, беги». И, как ни странно, утром 25 февраля проснулся знаменитым — это мне племянник так сказал. Благодаря этому «эмоциональному крику» у меня за сутки набралось пять тысяч подписчиков. А я вообще понять не мог, что за подписчики, нужно ли мне это, зачем... В общем, племянник настоял, что нужно продолжать. Я записывал видео каждый день.

И вдруг одно из них набрало миллион просмотров. В этот момент я понял, что становлюсь действительно популярным. Мне позвонили все знакомые, многие друзья, которых я лет по 15–20 не слышал. За месяц количество подписчиков выросло до 200 тысяч. Я решил, что как человек из народа должен показать, как мы все поддерживаем спецоперацию и политику президента России Владимира Путина. Как только в моих видео появились политические высказывания в поддержку президента, мой канал в ТикТоке начали блокировать. Сначала на два–три дня, потом на неделю...

А я просто высказывался в поддержку линии, которую проводит президент России. В итоге мой канал закрыли совсем. Я решил, все — карьера телезвезды закончилась, будем жить, как обычные люди. Но на 8 Марта нужно было опубликовать видеопоздравление, вот тогда и решили попробовать завести телеграм-канал. И переехали в нашу «телегу» и с той поры в ней и катимся.

— Выходит, не было плана — просто случайность?

— Да, я не телезвезда. И в соцсетях ничего не понимаю. Но нам показалось на тот момент, что патриотического наполнения даже в наших отечественных соцсетях слишком мало. В основном там, в интернете, особенно в самом начале, все бегали с криками «ах, ой, как все плохо» и разгоняли панику. Я решил, что могу высказать мнение. За месяц мы набрали в Телеграме 30 тысяч подписчиков. Мои видеообращения стали разлетаться и по другим каналам, ролики стали показывать по телевизору. Я не представлялся никак, кроме как по имени, поэтому меня подписывают обычно «бородатый патриот».

Вот покажут по России-1 видео, к нам прибавляется пять тысяч подписчиков за день. Ну кто-то остается, кто-то уходит — дело такое. У нас и чат свой есть — среди подписчиков есть одинокие люди, и мы подумали, что для них важно будет общение, поддержка.

— Почему название канала WRusss?

— Это адрес из ТикТока перешел. Выбрал букву W — как двойная V, виктори, двойная победа. Но по поиску в Телеграме по этому адресу нас найти сложно — можно присоединиться только по приглашению. Мы сейчас подумаем, как это исправить. Изначально этот канал был как эмоциональная отдушина, скорее, для меня самого и тех, кто на меня подписан. Как виртуальная «кухня», где можно собраться за столом таким простым людям, как я, и поговорить.

— Помогает ли этот канал гуманитарной миссии, которой ты занимаешься на Донбассе?

— Мы еще до специальной операции помогали нашему спецподразделению. Наша ассоциация «Кодекс» на связи с отрядом, мы точно знаем, что им нужно, в каких объемах. Я, посоветовавшись с руководителем, предложил собирать деньги на нужды наших ребят на фронте и через канал. У нас вообще не принято об этом много говорить, мы как-то не ради популярности помогали ребятам. Пышности нам ни к чему. И, в принципе, для телеграм-канала сбор денег не самоцель. Мы и без народной поддержки находили нужные суммы, чтобы приобрести для ребят продукты, технику. Да и, честно говоря, суммы, которые мы получаем от подписчиков канала, не астрономические.

В первый раз, на Пасху, нам удалось собрать 480 тысяч рублей, и это пока рекорд. Важный момент — собранная сумма не главное. Для простых людей важна возможность оказать поддержку. У меня были переводы на счет — два рубля от пенсионерки из региона нашей страны. Это минимальная сумма, которую вообще можно перевести. Я ей потом позвонил и попросил больше не перечислять — мы сами справимся, деньги соберем, мы сильные, а она пусть не выгадывает из своей и так небольшой пенсии копеечки, чтобы армию поддержать. Она страну поддержала тем, что до пенсии работала и сейчас душою с нашими ребятами на фронте.

Конечно, большую часть средств мы собираем другими путями. Это и личные средства ассоциации, и большую помощь оказывают бизнесмены России — директора заводов, известные люди. Мы проводим переговоры, предлагаем пожертвовать деньги на те или иные цели. Вот недавно организовали на фронт доставку продуктов дополнительных для подразделения. Для людей это важно. И ребята чувствуют, что за ними крепкий тыл. Тоже большое дело.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Я человек простой. Когда меня спрашивают, какое у меня происхождение, всегда отвечаю, что «дворянин», в смысле — дворовое происхождение. И для меня слова благодарности от ребят наших, военных — это самое главное. Я для этого и существую. Недавно были на городском празднике одном, меня увидели командиры тамбовского СОБРа, подошли, поблагодарили.

Или жены военных, они есть и в чате у нас, и просто на улице узнают, подходят, говорят добрые слова. Это приятно. Был момент, когда я устал от этих видео, да и с фронта пришли новости, что победа близка. Я подумал, пора и прикрывать канал, хватит. И на неделю прекратил запись видео. Так мне со всей России звонили — просили вернуться. Представляешь, даже с малой родины, из Омска, позвонил знакомый директор завода, чтобы сказать: «Жека, возвращайся, мои на заводе работать отказываются, говорят, пока Жека не взбодрит, работать не будем. Что, тебе сложно три минуты видео записать?» Я и вернулся.

— Чтобы ты ответил скептикам на вопрос: разве нашей армии нужно помогать?

— У меня к таким людям сразу возникло бы два вопроса. Первый: а вы в армии служили? И второй: если вам что-то кажется подозрительным, поезжайте и проверьте, как там дела на фронте, чем там кормят, какие нормативы у солдата, приходится ли свои пайки мирным жителям отдавать? В армии дисциплина во всем. В том числе и по нормативам питания. Я точные цифры называть не стану, условно — 200 граммов каши и 50 граммов мяса на обед, например. Но когда ты идешь и видишь там голодных мирных, то как быть? Конечно, последний кусок хлеба отдаешь. Поэтому мы везем на фронт, помогаем. Чтобы могли и поделиться там, и сами вдосталь поесть, и вообще не задумывались об этом. Носки везем, трусы, а как вы хотели? Это же военные действия, когда там стираться или подшиваться будешь, в окопах? Некогда. Постоянно везем ребятам тысячи пар носков, майки, зубные щетки ящиками берем. Просто иногда надо поменьше говорить и побольше делать. Пусть солдат не думает, как ему носки зашивать, пусть выкинет и новые наденет. Ему не до бытовых мелочей. И если мы можем помочь, значит, поможем — обязанность у нас такая.

И еще очень важный момент: наши люди хотят знать, что они помогли. Вот отправил человек 100 рублей, вроде мелочь. А это две полторашки воды, которые солдат возьмет с собой на линию боевого соприкосновения. То есть ты напоил солдата. Дал 500 рублей — пять бойцов ушло с твоей водой. Все это — от души. Пусть всего две банки тушенки, которые на обед солдату пошли, но это ваша личная причастность к нашей общей победе. А она скоро.

— Как так могло получиться, что наши бойцы там сталкиваются с таким беспредельным злом? Да и не только наши солдаты — а мирные люди?

— Да, кажется, кровь у нас у всех одинаковая. Ты не думай, это когда-то давно мы были братьями. Сейчас уже все не так. Да, они обстреливают своих же. Скольких детей уже убили прямо на детских площадках. А откуда это все? Довольно просто. Кто у них герой? Бандера. А кто такой Бандера? Это изгой, который мыл полы и драил унитазы в тюрьме, обиженный жизнью человек. Вышел из мест не столь отдаленных — начал убивать, собрал себе банду, детей колючей проволокой к столбам привязывал.

Чему хорошему может научить такой? А потом развалился Союз, пришла другая власть, и эта зараза разрослась по всей стране. 30 лет взращивали к нам ненависть! Даже если на момент развала СССР там еще были здравомыслящие люди, то за три десятилетия зазомбировали даже их. Если всю жизнь пацану кричать «убей русского, построй дом и посади дерево», то он в это поверит.

У меня был бизнес на Украине. Я туда ездил: Чоп, Мукачево, Дрогобычи. Работали с ребятами, хорошие вроде мужики. Все родом из СССР, это я так думал. Выпивали, за столом сидели, хлеб преломляли. И вот особенно выпукло это ощущение проявилось в 2012 году. Вдруг ни с того ни с сего началось, мол, Жека, да ты же русский. Я говорю: и что? Что вы за собаки серые, давайте сейчас и порешаем все, двоих точно с собой заберу. Они как-то замялись, успокойся, мол. Я говорю: вы взрослые люди, мы сколько работаем, вы в армии служили — присягу еще СССР давали, что за дела? А потом и «лесные братья» у них появились, и я понял — пора бизнес сворачивать. Потому что вот так в один день зайдут на застолье, эти — в стороночку, а меня из автомата расстреляют. Так и закончилась история с украинским бизнесом.

— Что же нам теперь с ними делать?

— Надо работать. На присоединенных территориях таких махровых под учет ставить, до конца жизни. Чтобы не повторилось истории, как после Великой Отечественной, когда таких же нацистов посадили на пять лет, а потом выпустили, и это движение снова разрослось. Нет, никакой слабины. Дадим им один шанс, и они опять воспрянут. Надо давить эту гадость до конца.

Знаешь, в чем ключевая разница с ними? Они верят, что они украинцы по крови. А мы знаем, что мы русские по духу. Вот пример: у нас в чате есть и православные, и мусульмане, и буряты, удмурты, жители столиц, городов-миллионников и малых деревень. Все мы русские. Потому что дух у нас такой. Это нас объединяет.

— А вот громкая тема — с обменом наших военных. Ты поддерживаешь обмен пленными?

— Если там какой-то совершенно отпетый негодяй, его не поменяют никогда. Я это знаю. Знаю, как следственные органы проводят эти проверки, это все очень серьезно. Да и в армии есть специалисты, которые сразу выкупают по татуировкам, по манерам, по общению преступников-нацистов. И они все-все расскажут.

Это однозначно. Никто не избежит справедливого возмездия. Отдали тех, кто проплакался, все рассказал, обделался, его помыли и вернули. Там у них рук-ног нет, кто у нас с ними цацкаться будет? Тюрьмы у нас небольшие, есть кому туда отправиться. У нас пленных много.

— Хватит нам сил выстоять?

— Конечно, однозначно хватит. Я по роду деятельности много ездил по миру, по Европе. Ее всю исколесил. Знаю, чем там дышит армия. Вот у моих друзей дети уже служат в армии Испании и Германии. И рассказывают, как у них эта служба проходит. Там нет казарм никаких. Днем послужил, вечером к мамке домой, до пяти у них там служба. Случай с учений мне рассказали: бегут пять солдат, приходит СМС одному из них, и они по кустам разбежались и сидят.

Наш паренек спрашивает, а что случилось-то? Командира убили. А сидим почему? Ждем, пока назначат... Так и воюют. Пока им там командира по СМС назначат. У нас все по чину: убили командира, старшина теперь командир, убили его — следующий по званию, и так до рядового. Автоматически, никаких СМС или ожиданий под кустами. А не дай бог, им биотуалет не привезут? Или банан с яблочком? Все? Война закончилась?

Так что сомнений — никаких. Мы точно выстоим. Впрочем, и у нас есть проблемы. Та же категория граждан, что актеришкам верит, которые за границу бегут. Создается впечатление у некоторых россиян, что самые умные — против нас. Это неправда. Бегут те, у кого имущество там, счета какие-то, кто санкций испугался. Это не ум в них говорит, а желудок. Сидели здесь, из государственного кармана рубль тянули, а теперь за врага выступают.

Все они несчастные случаи — я их так после Кортнева называть начал. Пусть уезжают, главное — чтобы назад не возвращались. Надо поскорее включать наших певцов-патриотов, награждать их, по радио крутить. Где та же Юля Чичерина? Она с фронтов не вылезает, а ее песен на радио нет. Вот Женя Кунгуров — мой друг. Патриотические песни поет отличные. А его на главные телеканалы страны не берут. Государству нужно обратить внимание и поддержать патриотов.

Скоро с фронта вернутся ребята — как им будет это увидеть? Мы многое сделали, но много и предстоит. Нужно работать с подрастающим поколением. Они многие не понимают, что происходит. И начинать надо с детсада. Я помню, был в детском саду, и мы танки клеили из спичечных коробков. Это помогает формированию патриотического взгляда. А у нас только хаять научились — то им не так, это тоже. Слушай, у каждого в руке по телефону, машину у подъезда не поставить, мы богатые люди. А им все Путин плохой! В нашем детстве я ждал старшего брата с учебы, чтобы он мне более-менее приличные туфли отдал (в которых он на учебу и ходил) и я мог на танцы поехать. Понимаешь? Какой там шоколад! У нас хлеб сахаром присыпали, водой полили — вот тебе и сладкое. За 22 года Владимир Путин страну из нищеты поднял. Что же мы, не помним, что ли?

— В последнее время у нас многие родители стараются «отмазать» детей от армии. Как считаешь, что поможет вернуть службе в армии авторитет?

— Я за то, чтобы парень шел служить. Ты понимаешь, что такое дружба, чувство локтя. Проверяешь себя и свои отношения с людьми. На кого можешь положиться? А в бою? Кто в армии не служил, тот жизни не видел. Там все очень четко — кто предатель, а кто в тяжелый момент тебя спасет. Но я считаю, что год — это слишком мало. За год из тебя только мамкины пирожки начнут выходить. Только через год начинаешь наращивать в себе мужика.

Я пришел служить, нас почти 400 человек попало в КМБ. Это было страшное время. Выдернули из дома, орут, гоняют. Сержант по вечерам кричит: вы же хотели служить в спецназе? По 10–15 человек в день уходили. Потому что это нагрузка. Я всегда хотел служить, знал где. Занимался спортом, даже награды получал. А пришел туда — понял, что лучше бы я вообще ничем не занимался. Было очень тяжело, почти невыносимо. Но через три–четыре месяца ты уже бежишь 12,5 километра в обмундировании и нормально дышишь! И ничего страшного уже нет. А чтобы авторитет службе вернуть... Надо давать гарантии ребятам социальные. Не просто бесплатный проезд в автобусе, а хорошую зарплату — не 50 тысяч, а 150–200. Пусть у нас по численности армия будет поменьше, зато какая она будет по качеству!

Вообще считаю, что людям необходимо достойно платить. Те же пенсии. Ну вот скажи мне, бабушка в Италии просыпается в семь утра и идет пить кофе в кафе или в парикмахерскую — прическу сделать. Ты видела у нас бабушек в кафе в семь утра? Я их только в автобусах вижу с тележками этими... Нужна достойная зарплата, достойная пенсия и никакой утечки мозгов или чем там нас еще пугают из страны не будет.

— Раз за жизнь зашло, скажи, почему у нас так сдвинулись гендерные роли? Почему мужчины боятся ответственности, а женщины и коня на скаку, и избу потушат, и зарплату принесут?

— Слушай, ну была такая проблема. Но все меняется и становится на круги своя. Сейчас ребята опять стали спортом заниматься. Начал подниматься ММА. Задул ветер перемен. Ведь 30 лет никто этим и не думал заниматься, жили, как трава при дороге растет. А теперь все будет хорошо. Страна наша побеждает, я думаю, мы и в спорте скоро победим. Увидишь.

— А среди твоих знакомых есть те, кто не поддерживает спецоперацию?

— Да, конечно. Есть те, кто не согласен с тем, что происходит. Иногда прямо по семьям проходит линия: муж за, жена против. Или наоборот. Я сталкивался с таким, но чаще всего люди находят общий язык. Если же нет... Были у меня такие друзья — мы свели общение на нет. Я завожусь быстро. А если выпью, так вообще...

Друзья, понимая, просто эти темы не трогают. Я ведь знаю, что наша разведка не дураки. Да у нас Владимир Владимирович сам разведчик. Если бы не мы, то 8 марта мы бы такие «подарки» получили — мало бы не показалось. Мое мнение, если не поддерживаешь операцию — сиди и молчи тихонечко, не позорься.

— Ты боец информационного фронта. Как считаешь, мы проиграли информационную войну?

— К сожалению, да. Пока в этом плане мы в отстающих. А чтобы ситуацию исправить, надо больше наших парней показывать на фронте, как возвращаются, как их встречают. Работать по разоблачению фейков — больше и сильнее. У нас есть специалисты, они все это умеют. У нас в стране живут очень хорошие, душевные люди. Они последнюю рубаху отдадут, отзывчивые и добрые сердцем. Надо с ними говорить, объяснять им, что происходит. Тогда победим.

ДОСЬЕ

Женя WRusss Варвар — ветеран подразделения сил специального назначения, ветеран боевых действий, член ассоциации ветеранов боевых действий «Кодекс». Еще до начала специальной военной операции на Украине занимался сбором средств для поддержки отряда специального назначения, в котором служил и сам. 24 февраля 2022 года завел телеграм-канал. Ролики с его участием набирают миллионы просмотров.