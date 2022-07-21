В плену у лжи: чем опасен синдром отложенной жизни и как с ним справиться

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Люди — заложники синдрома отложенной жизни придумывают себе обстоятельства, при которых видят жизнь только в будущем при определенных условиях. Подробнее об опасности этого синдрома рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» ментор владельцев и первых лиц бизнеса по личной стратегии Станислав Кузавов.

Чем опасен

По словам эксперта, такие люди ждут, что обязательно должно что-то произойти, прийти в их жизнь, причем как-то само, и стать новым вариантом проживания. В результате они пропускают «сегодня», не живут настоящим, а создают себе иллюзии.

— Предпосылок для появления такого было очень много в детстве: если ты сделаешь так, то получишь вот это, а если поступишь вот так — получишь другое. Стремление получить эту самую «внутреннюю морковку» приводит к тому, что мы пропускаем «сейчас» и устремляем свое внимание куда-то в ту жизнь, которой, возможно, никогда у нас не будет, — пояснил Кузавов.

Он рассказал, что такое состояние ни к чему хорошему не приводит: иллюзии рушатся от усталости ожидания и самообесценивания:

— Синдром отложенной жизни опасен тем, что человек так и не чувствует себя «сейчас». Он не становится настоящим собой, а живет в плену каких-то ложных образов, сюжетов, с которыми он никогда не сталкивается.

Как победить

Эксперт пояснил: чтобы избавиться от синдрома отложенной жизни, можно воспользоваться техникой «здесь и сейчас».

— Кажется, что это вроде бы простая схема, но в действительности она достаточно трудна в реализации. Многие просто не умеют концентрироваться на своем дыхании, на ощущениях от одежды на самих себе, на вкусовых характеристиках еды, на чувствах, которые появляются, когда дует ветер или капает майский дождь, — рассказал он.

Кузавов отметил, что самые простые вещи, которые помогают нам распознать синдром отложенной жизни, — это постоянное убегание от состояния «здесь и сейчас».

— Сначала идут запреты на то, чтобы наслаждаться тем, что уже есть, а потом начинаются переносы этих запретов на аспекты будущей жизни и придумывание условий, при которых можно будет себе что-то разрешить и позволить, — подчеркнул специалист.

Чтобы жить полной жизнью, по словам эксперта, в принципе, ничего особенного не нужно.

— Многие забывают о том, что самое дорогое, что есть у человека, — это впечатления, которые нужно проживать, — напоминает специалист. — Мы часто фиксируемся на внешних атрибутах, на зависти к чужой жизни. Вот, например, у большинства людей при запросе «чего бы ты хотел, когда у тебя все будет» возникает одна и та же картина: пляж, океан, пальмы. Но в реальности на пляже больше 3–4 часов не пролежишь, а на острове и вовсе тяжело оставаться больше недели, ничего не делая.

Чтобы распознать синдром отложенной жизни, достаточно одного: нужно понять, где находится фокус внимания в данный момент, объяснил Кузавов.

— Посмотрите: он там, где вы находитесь сейчас, или же куда-то сместился? Вы сфокусированы на ощущениях и чувствах или же мечтаете о чем-то еще? Обращая на это внимание, можно понять, убегаете ли вы из крутого и невероятного «здесь и сейчас», — говорит эксперт. — Мы пытаемся себе придумать жизнь, но при этом пропускаем уже существующую. Единственное, что нужно тренировать, — умение наслаждаться тем, что нас окружает. Техника «здесь и сейчас» помогает научиться жить в моменте, растворяясь в нем, не предаваясь ни описаниям, ни оценкам, ни каким-то классификациям, сравнениям. Это просто проживание каждого приятного момента так, чтобы было ощущение, что вы полностью сливаетесь с тем, что сейчас чувствуете: общение с близкими, единение с природой, созерцание прекрасного. У нас нет другой жизни, кроме той, которую мы проживаем здесь и сейчас. И тот, кто умеет ловить каждый момент, живет полной жизнью, радуясь тому, что происходит вокруг него.

Он также заметил, что часто те, кто живет в плену иллюзий, даже в тех ситуациях, когда их мечты сбываются, так и не могут жить в моменте, получая от этого удовольствие.

Специалист также добавил, что он не призывает бороться с этим синдромом:

— Я вообще не предлагаю с чем-то бороться. Борьба означает, что в моменте я с чем-то не согласен, я что-то не принимаю. Что я не договорился с самим собой и внутри меня есть постоянный конфликт. Этот конфликт означает, что человек не принимает того, что у него есть сейчас. Я предлагаю не бороться, а предлагаю сдаться той жизни, которая уже есть, которую мы заслуживаем прямо сейчас. Каждый из нас заслуживает любви. И прежде всего — любви к себе. Ее мы можем получить, проживая жизнь в каждом ее моменте. Открывшись моменту, мы автоматически принимаем себя именно в нем. Со всеми нашими плюсами и минусами.