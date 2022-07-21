Создаем надежную связь

Семейство Кузиных — основатель династии Григорий, сын Андрей и мама Татьяна — работает на столичном научно-производственном предприятии «Спецкабель» в общей сложности 42 года / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Общий стаж одной из самых известных династий завода — семьи Кузиных — 42 года. Глава семейства Григорий Кузин работает здесь почти с момента основания.

Он пришел на завод опрессовщиком в 1999 году. Кузин никогда не боялся физической работы: не смущали ни гул от работающей техники, ни высокая температура в цехах: там, где печь выпекает резину, она может доходить до 45 градусов.

Сегодня Григорий Александрович — начальник цеха кабельных изделий.

— С первого дня на «Спецкабеле» я участвую во всех новых разработках, — рассказывает Григорий. — Ведь наши специалисты работают под нужды самых разных линеек, от нефти до космоса. Все вокруг следят, что делает наша компания, равняются на нее. И мы растем, модернизируемся, вводим новое оборудование.

В 2005 году работать на завод пришла и супруга Григория, Татьяна. Кузины познакомились в Институте геодезии и картографии, где оба учились. Уже на старших курсах Татьяна Владимировна разочаровалась в профессии геодезиста и решила заниматься материально-техническим обеспечением. На «Спецкабеле» она стала специалистом отдела снабжения. Неудивительно, что и их сын Андрей с самого детства знаком с заводской жизнью. Отец брал его с собой на работу, приобщал к труду. Специфика производства была ему знакома и очень понятна, поэтому после школы молодой человек поступил в Московский энергетический институт на специальность «изоляционная, кабельная и конденсаторная техника». Сегодня Андрей учится на четвертом курсе и работает скрутчиком на заводе. Он вспоминает, что впервые вышел на производство два года назад, когда студентов института перевели на дистанционный режим обучения из-за пандемии.

— Меня очень радует, что сын работает руками и головой на заводе, — говорит Григорий. — В цеху все проще и честнее: сразу видно, что ты за человек, не отлыниваешь ли от работы, справляешься ли с трудными задачами.

Кроме работы и учебы, Андрей успевает заниматься спортом. В 16 лет он стал мастером спорта по тхэквондо, дважды становился победителем первенства мира по этому виду боевых искусств.

Любовь к спорту, как и к физическому труду, ему привили родители, которые сами с энтузиазмом катаются на велосипедах и сноуборде. Григорий когда-то занимался хоккеем, а сейчас предпочитает рыбалку: ездил рыбачить на Камчатку и на Алтай. Семья много путешествует по России. А недавно им удалось покататься на сноубордах на Эльбрусе!

Выходит, что почти все время Кузины проводят вместе: и работают, и отдыхают. Впрочем, их это, кажется, только радует.

— Каждое рабочее утро мы вместе едем на завод и возвращаемся домой готовить ужин, — улыбается Григорий Кузин. — Это ли не счастье?

Столичные современные инновационные и высокотехнологичные предприятия обеспечивают необходимыми товарами всю страну.

— За таким развитием стоит не одно поколение, — считает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. — Важно, чтобы на производство продолжали приходить поколения настоящих профессионалов. Молодые специалисты, равняясь на родителей, мечтали работать в промышленности, считали это интересным, почетным и перспективным занятием.

Сегодня на московских производствах не один десяток таких династий. В нашем новом проекте принимают участие 67 человек — 20 семей из 20 промпредприятий города.

Где тонко, не рвется

Московское НПП «Спецкабель» превзошло мировой рекорд по тонкости и легкости монтажных оптических кабелей. Инженерам «Спецкабеля» удалось сократить диаметр изделия до 600 мкм. Удельный вес новинки составляет менее 1 грамма на метр. Разработка открывает новые возможности перед робототехникой.

«Невесомое» изделие может использоваться в миниатюрных гусеничных робототехнических коммуникационных платформах, предназначенных для исследования труднодоступных мест, куда иными способами попасть невозможно (канализационные каналы, трубопроводы). Более того, этот кабель можно применять в качестве гидроакустического датчика.

— Благодаря современным силовым элементам — специальным синтетическим нитям, имеющим характеристики, — кабель выдерживает большие сдавливающие нагрузки, что делает возможным его применение на океанических глубинах, а оболочка изделия защищает оптоволокно от агрессивного воздействия морской воды, — рассказывает генеральный директор и главный конструктор «Спецкабеля» Андрей Лобанов. — Перспективы применения самого тонкого и легкого в мире монтажного кабеля широки: космонавтика, авиастроение, робототехника, глубоководные аппараты и другие области, где наряду со скоростными параметрами очень важны низкие масса и габариты.

СПРАВКА

Научно-производственное предприятие «Спецкабель» было создано в июле 1997 года. За годы работы здесь внедрили в производство новые типы специальных кабелей, не имевших аналогов ни в российской, ни мировой практике, изготовили более 600 000 километров кабеля 6150 марок для 9950 заказчиков. У «Спецкабеля» есть не только собственный завод, но и собственное конструкторское бюро и испытательный центр.