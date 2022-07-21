«Шокировала зрителей одной ролью»: актриса Екатерина Вуличенко — о репутации, принципах и трудностях

Екатерина Вуличенко на съемках картины «Соколова подозревает всех» / Фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Актриса Екатерина Вуличенко участвует в съемках двух сериалов — «Провинциальный детектив» и «Соколова подозревает всех». Оба проекта зрители увидят осенью на телеканале «ТВ-Центр». Артистка рассказала «Вечерней Москве» о ролях, преодолении себя и судьбе, от которой не спрячешься.

— Екатерина, судьба с детства «толкала» вас к кино: в отрочестве вы снялись в «Ералаше».

— Да, у нас в семье нет артистов. Когда я училась в первом или втором классе, в школу приходили ассистенты по актерам и разыскивали детей. Меня позвали на пробы, но мама сказала, что артистов в нашей семье не будет, и на эти пробы меня не повела. Но судьба все равно меня нашла: через несколько лет я уже поехала на пробы в «Ералаш» сама.

— Вы поступили сразу в Щепкинское и в ГИТИС? Там вышла другая история.

— Хоть я и училась в школе при Щепкинском училище, но поступала на общих основаниях и не знала, берут меня или нет. Поэтому я поступала в несколько вузов. Но к тому моменту я не выговаривала букву «р», и везде мне говорили: «Девушка, вы хорошая, но идите погуляйте. Исправьте дикцию». На прослушивании в ГИТИСе я сказала: ну нет! Поменяла имя (на прослушиваниях не спрашивают документов), программу, прическу, одежду — и пришла прослушиваться опять.

Думаю, наверняка будет другой педагог. Но мне «повезло»: экзаменатор оказалась та же. Она меня узнала и взяла с меня обещание, что свою проблемную «р» я успею исправить до финального испытания. Я пообещала. На конкурс в ГИТИС уже не пришла, поступила в Щепку.Но я очень благодарна педагогу, которая все-таки допустила меня до экзамена.

Фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

— Над буквой «р» вам потом пришлось серьезно попотеть в процессе учебы?

— Это было очень сложно во взрослом возрасте, поэтому я заклинаю всех родителей — дорогие, исправляйте детям все дефекты речи как можно раньше. Меня в детстве отвели к логопеду, совали железные палочки в рот, я сильно плакала, и мама решила не мучить ребенка.

Проблему, которая у маленького ребенка решается за месяц, взрослому человеку устранить очень тяжело. У меня на это ушел год с лишним неимоверных трудов, денег и сил. Я поступила в институт картавая и на этом успокоилась. Но в конце второго курса против меня совершенно справедливо взбунтовалась вся кафедра сценической речи. И задали вопрос моему педагогу Владимиру Алексеевичу Сафронову: почему у вас учится профнепригодная студентка? И любимый педагог меня спас, в экзаменационном отрывке он все буквы «р» заменил на другие. Но при этом сказал: если ты за лето не исправишься, 1 сентября я тебя отчислю сам.

— И вы исправили?

— К 1 сентября я еще не сумела ввести букву «р» в речь, но уже научилась ее произносить, ходила-рычала, старалась. И Владимир Алексеевич оставил меня в институте.

— Расскажите о нынешних съемках. Говорят, у вас интересные роли.

— Я снимаюсь в историческом костюме. Мне кажется, исторические образы мне очень идут, я это очень люблю. В театре мне с этим везло. Я играла и «Дурочку» Лопе де Вега, и Сюзанну в «Женитьбе Фигаро», и главную роль в пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир», и других. Мы же девочки, нам хочется красивых костюмов. А вот в кино у меня «исторические» роли были раз или два, не считая военных фильмов. И вот наконец в «Провинциальном детективе» сбылась моя мечта. Не буду раскрывать интригу, действие происходит в настоящем времени, но мой муж по сюжету — почитатель Льва Толстого, мы участвуем в исторической реконструкции, и я играю в костюме Софьи Андреевны Толстой — очень красивом. Немножко, конечно, подвела жара. При +37 градусов во всех этих юбках, накидках, шляпках приходится очень нелегко.

А в фильме «Соколова подозревает всех» мне очень нравится моя героиня, она веселая и жизнерадостная, современная: работает продавцом в магазине и увлекается блогерством. Написано хорошо, с юмором, читала с большим удовольствием.

— Какой была атмосфера на съемках?

— Мы наконец встретились на площадке с Ирой Рахмановой, с которой я давно дружу, а на съемках никогда не пересекались. И вот теперь было очень приятно встретиться, хотя играем мы таких немножко соперниц.

— Некоторые артисты соглашаются на роли, которые могут испортить имидж, повести карьеру куда-то не туда.

— У меня в последнее время вышли две истории, где я играю отрицательных персонажей. В фильме «Лучшая подруга» у меня особенно глубокий, серьезный персонаж. И вы не представляете, сколько в соцсетях люди мне писали: «Мы думали, вы хорошая, а вы, оказывается, такой человек!» Но я люблю такие роли, главное — хороший сценарий и режиссер. Тем более злодея можно сделать объемным, обаятельным, ведь совсем «злых» людей не бывает. А в перспективе вообще хотелось бы сыграть вампира.

Фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

— А от какой роли бы отказались?

— Не снимаюсь в эротических сценах, это совсем не мое.

— Вы снимаетесь в разном кино — и в авторском, и в жанровом, сериальном. Среди актеров есть мнение, что не надо размениваться на мелочи, в итоге упускают проекты, которые потом «выстреливают».

— Если кто-то готов «хранить верность» большому кино, ждать роли, это вызывает только уважение. Но зачастую, к сожалению, получается, что актера просто забывают. Понятно, что я тоже снимаюсь не везде, где придется. Отказываюсь, если не нравится сценарий или приходится выбирать между проектами. Но я всегда стараюсь делать свою работу хорошо, потому что в первую очередь уважаю своего зрителя.

ДОСЬЕ

Екатерина Вуличенко родилась 8 июня 1980 года в Москве. С 1997 по 2001 год училась в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. В 1997 году Вуличенко дебютировала в кино, сыграв Зиночку в картине «Змеиный источник». Популярность пришла к Екатерине благодаря ролям в сериалах «Татьянин день», «Свободная женщина» и фильме «Звезда».

Череда случайностей

Свой выбор профессии Екатерина объясняет чередой случайностей. «Моя сестра отвела меня в театральную студию при университете МИСИ, — рассказывает актриса, — где я сыграла маленького принца, и мне рассказали о существовании школы № 232 при Высшем театральном училище имени Щепкина. И я решила туда поступать. Некоторые занятия у нас проходили в самом театральном училище. Именно в школе Екатерину нашел ассистент по актерам режиссера Николая Лебедева, который дал ей первую роль в кино, в фильме «Змеиный источник» (1997).

Серебряная медаль

Актриса шла на медаль в средней школе, но из-за съемок в «Змеином источнике» сочинение ей пришлось писать отдельно от всех. Екатерина так переволновалась, что не смогла получить высший балл и, соответственно, медаль.

Второй муж поразил стрельбой

Марат Гуданаев ухаживал оригинально. Когда Екатерина рассказала ему, что в юности научилась стрелять из пневматической винтовки, он пригласил ее в стрелковый клуб. «Мы постреляли. Я даже сдала какие-то зачеты. Таким способом муж поразил мое сердце», — признается актриса.

Дети

Екатерина растит дочь Софию (15 лет ) и сына Александра (3 года). Как призналась актриса «Вечерке», ей бы не очень хотелось, чтобы дети пошли по ее стопам. «Дочь хотела попробовать себя в актерстве, снялась в кино. Ей понравилось, но она этим не «заболела». Она гуманитарий. Пишет книги, стихи, рисует. Все-таки актерская профессия — трудная. В нашем деле слишком многое зависит от везения, от случая. Можно быть красивым и талантливым, но тебя никто не заметит. Надеюсь, что и сын пойдет другим путем. Мне хочется, чтобы дети выбрали что-нибудь более надежное», — признается Екатерина Вуличенко.