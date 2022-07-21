Заместитель начальника вертолетной службы Александр Обойдихин: Нам сверху видно все

Полковник милиции Александр Обойдихин стоял у истоков вертолетного милицейского движения / Фото: Из личного архива

Недавно исполнилось 30 лет со дня создания Авиационного отряда специального назначения. Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с бывшим заместителем начальника вертолетной службы полковником милиции Александром Обойдихиным, который рассказал о службе в этом необычном подразделении.

Приказ о создании вертолетного подразделения в составе московской милиции в столичном ГУВД был подписан 18 мая 1992 года. Однако вопрос о его появлении возник еще годом ранее, когда американцы предложили москвичам в безвозмездную аренду их вертолет БЭЛЛ-26 Лонг Рейнджер, надеясь на то, что впоследствии он будет куплен. Тогда в столичной милиции выбрали сотрудников с техническим образованием и отправили в Америку для обучения работе на вертолете.

— Так как я знал английский язык, то мне поручили быть переводчиком во время учебного процесса, — рассказывает Обойдихин.

По возвращении началась работа по охране столицы. Наблюдение за городом с высоты принесло хорошие результаты.

— Хотя я и был заместителем начальника отряда специального назначения, но вылетал на патрулирование в качестве второго пилота. Только за полтора месяца мы выявили 30 возгораний квартир и первыми сообщили об этом в пожарную часть, которая входила в состав МВД, — рассказывает полковник Обойдихин. — Благодаря этому удалось потушить пожары на начальном этапе.

Выявляли и преступления. Так, однажды вертолетчики заметили на крыше дома квартирных воров с похищенными вещами.

— Мы увидели проезжавший мимо автомобиль ГАИ и сообщили об этом по рации, — поясняет Александр Обойдихин. — Инспекторы блокировали подъезды и задержали домушников.

Как-то на железнодорожной станции в Текстильщиках представители вертолетного подразделения заметили, как несколько мужчин ведрами черпают из цистерн жидкость. В итоге по сигналу вертолетчиков удалось задержать похитителей спирта.

Были и нестандартные ситуации. Как-то авиационный спецназ получил приказ присоединиться к съемочной группе передачи «Спокойной ночи, малыши!». По сюжету вертолетчики помогали найти потерявшегося Хрюшу. Передачу в течение года несколько раз показывали по телевизору, и зрители ее признали одной из лучших.