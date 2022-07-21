В Москве определили лучшего психолога столицы

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В столице подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Психолог». В этом году состязание прошло в четвертый раз. На отборочный тур было подано более 90 заявок из 75 организаций, до финала дошли семь специалистов.

За главный приз поборолись сотрудники столичных Департамента здравоохранения, Департамента труда и социальной защиты населения и Центра экстренной психологической помощи МЧС. Победителем стала Наталья Болдырева, психолог Московской службы психологической помощи населению. Второе место заняла Маргарита Кармилова, специалист Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Третье — Сергей Трегубов, медицинский психолог Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

Мастерство конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли кандидаты и доктора психологических наук, академики Психологического института РАО, представители сфер социальной защиты населения, здравоохранения, образования и МЧС города Москвы. Председателем жюри в этом году стала Татьяна Сахарова — кандидат психологических наук, доцент, профессор, директор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета.

— Участие в таких конкурсах повышает ценность профессии. Кроме того, для любого специалиста очень важно получать поддержку, обратную связь от профессионального сообщества. Для города же подобные мероприятия — это, прежде всего, возможность оценить труд таких помогающих профессий как психолог. Показать ее значимость и ценность для населения. Такие соревнования презентуют специалистов отрасли, тем самым москвичи еще больше узнают о возможностях, которые предлагает столица, — отметила председатель жюри.

Финал прошел в три этапа: участники представили свои видеопрезентации — в коротких зарисовках они рассказали о себе и своей деятельности. Во втором туре жюри оценивало эссе о главных наставниках и учителях конкурсантов, которые помогли в становлении в профессии. Завершающим состязанием стало решение практических кейсов — за четыре минуты нужно было предложить рабочую гипотезу по решению проблемы человека, составить его психологический портрет и определить стратегию работы.

— Решение участвовать в этом состязании было для меня огромным личным вызовом, потому что предстояло говорить о психологии — очень интимном процессе, скрытом между клиентом и психологом, громко и публично. Тем не менее я решила попробовать. В том числе потому, что глубоко убеждена, — содержание деятельности психологов обладает огромной ценностью. Такие мероприятия помогают формировать уважение и престиж профессии. Мы живем в бурное время, в таких условиях важно справляться со своими чувствами, находить себя в постоянно меняющемся мире. Психолог в этом случае помогает оставаться стабильнее, не терять себя, — поделилась эмоциями после вручения наград победительница конкурса Наталья Болдырева.

Финалистка Юлия Лысенко (НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского) стала призером в номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный подход». По итогам открытого зрительского голосования она также получила приз зрительских симпатий.

Аркадий Морозов (Центр социальной помощи семье и детям «Гармония») стал лучшим в номинации «За упорство и настойчивость в достижении победы»; Валерия Васильева (Колледж по подготовке социальных работников) — призер в номинации «Профессионализм и деловая компетентность»; Людмила Ливанова (Научно-практический психоневрологический центр имени Соловьева) — в номинации «Творчество без границ».

— Конкурс растет и меняется, мы не стоим на месте и постоянно предлагаем участникам новые испытания. Такие мероприятия очень нужны профессиональному сообществу: психологи продолжают общаться и после конкурса, укрепляется взаимодействие между профильными департаментами. В течение года мы приглашаем для общих встреч в нашу службу как финалистов, так и участников отборочных туров. Такое общение среди коллег расширяет возможности психологов, — сказала директор Московской службы психологической помощи Нина Петроченко.

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Психолог» направлен на повышение престижа работы психологов, а также на распространение передового опыта в области психологии среди специалистов в организациях столицы. Организатор финального этапа конкурса — Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.