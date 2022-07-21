Волонтеры нового времени: в столице набирает популярность проект активистов, защищающих горожан от кибермошенников

Цифровой волонтер Роберт Симонян показывает прибор для обнаружения жучков / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На недавнем заседании в РАНХиГС обсудили новые формы профилактики терроризма и экстремизма в интернете. Как молодые москвичи борются с угрозами в киберпространстве и помогают защититься от них другим, узнала «Вечерняя Москва».

Одна из таких новых форм профилактики интернет-угроз, в том числе борьбы с мошенничеством, — привлечение волонтеров. О ней рассказал на заседании заместитель руководителя столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и руководитель аппарата Антитеррористической комиссии (АТК) Москвы Андрей Кузьмичев. По инициативе АТК, к примеру, в столице было создано новое молодежное движение «Цифровые волонтеры» проекта «КиберМосква».

По словам руководителя проекта Григория Пащенко, актуальность соблюдения цифровой безопасности в столице за последнее время повысилась в пять раз.

— В пандемию многие перешли в онлайн и продолжают использовать такой формат работы. Во-вторых, ускорился ритм жизни, и человек хочет быть всегда на связи, все успевать, а для этого делегирует часть обязанностей умным электронным помощникам, — объясняет Григорий.

Потому без знаний правил поведения в интернете в наше время уже не обойтись. О них и рассказывают горожанам в ходе мероприятий и личных встреч цифровые волонтеры.

— Однажды я обратил внимание, что многие сталкиваются с большими проблемами от нехватки базовых знаний в области информационной безопасности, поэтому я стал участником проекта и теперь помогаю людям, — вспоминает свою историю прихода в волонтерство студент Роберт Симонян. — На встречах, которые проходят в институтах, колледжах, на городских предприятиях, мы рассказываем о разных ситуациях, в которые могут попасть люди, и объясняем, как действовать.

Так, например, чтобы не стать очередной жертвой мошенников, волонтер советует никогда не совершать покупки в интернет-магазине на настоящие фамилию, имя и отчество.

— Вы не знаете, что это за магазин и куда могут быть переданы ваши данные. Вот пример: водитель такси во время перерыва заказал себе обед через приложение. Свой заказ в тот день он так и не дождался, более того, через некоторое время выяснилось, что сумма, которую он перевел за покупку, ушла на счет запрещенной в России организации, — рассказывает Роберт.

С желания помогать другим, информируя об актуальных опасностях в сети, началась работа в проекте и у Ильи Варина.

— Еще буквально недавно сфера кибербезопасности мне, студенту гуманитарного факультета, была абсолютно незнакома, а познакомился я с ней, когда сам попал на подобный мастер-класс, — вспоминает Илья. — Помню, что тогда меня просто потрясло, насколько, оказывается, легко получить доступ к нашим личным данным и финансам.

Именно после этого осознания у Ильи появилось желание всерьез заняться вопросами кибербезопасности и помогать разобраться в них другим. Илья продолжал учиться и параллельно стал активно заниматься новым для себя направлением — теперь он уже руководитель отдела образования проекта «КиберМосква».

— Сейчас я выступаю в качестве спикера на федеральном уровне, — говорит он. — Провожу мастер-классы на форумах, с авторскими выступлениями посещаю регионы России. Постоянно провожу занятия и в Москве. Приятно осознавать, что столица уделяет большое внимание информационной безопасности.

Во время мастер-классов цифровые волонтеры напоминают москвичам, что с информацией, которую люди, не задумываясь, оставляют в интернете о себе, найти подход к человеку для аферистов не проблема. Рассказывают также, что у мошенников есть сезонность.

— Летом самой популярной темой становится отдых, мошенниками создаются фиктивные сайты, на которых обещают скидку на путешествие вашей мечты. Еще одной популярной ловушкой для туристов в этом году стало обещание получить банковскую карту, которая не будет блокироваться Евросоюзом, — приводит свежие примеры Григорий Пащенко.

Помимо профилактики путем встреч с горожанами, волонтеры занимаются пресечением различных преступлений в интернете. По словам Григория, сейчас в проекте более ста постоянных участников. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет — студенты, врачи, правоведы и представители других профессий.

При этом «КиберМосква» постоянно растет, в проект приходят новые люди с интересными идеями. К примеру, не так давно у проекта появилось направление «Добрая карта», где знакомят с финансовой и банковской безопасностью.

Необычные дружинники

В Южном округе столицы работает проект «Кибердружина».

— Основное направление деятельности «Кибердружины» — это помощь правоохранительным органам округа в поиске в интернете противозаконной информации, связанной с пропагандой наркотических и психотропных веществ, с экстремизмом и терроризмом, а также с административными правонарушениями, — рассказывает руководитель проекта «Кибердружина» Наталья Коршунова. — За все время работы, а это более пяти лет, волонтеры собрали более шести тысяч ссылок. В большинстве из них Роскомнадзор подтвердил наличие противозаконной информации. Жители округа тоже активно принимают участие в этой работе, сообщая о подозрительных сообществах в соцсетях. Сегодня в проекте работают 24 волонтера.

— Я занимаюсь антинаркотическим направлением, — рассказывает один из активистов «Кибердружины» Илья Конарев. — И каждый месяц обнаруживаю не менее 30 сайтов, которые находятся в общем доступе и в открытую занимаются продажей наркотических средств.

КСТАТИ

В ГИТИСе прошла лекция об опасностях экстремистской литературы. С примерами запрещенных изданий студентов и педагогов ознакомил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он представил образцы, вывезенные из Украины после начала спецоперации.