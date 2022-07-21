Более 23 процентов водителей каршеринга могут сделать выбор в пользу самокатов

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Студенты Российского университета транспорта разработали IT-решение для обработки данных gps-трекеров о поездках на каршеринге и кикшеринге. С помощью исследований установлено, что более 23 процентов потенциальных пользователей краткосрочной аренды автомобилей с длиной поездок до пяти километров могут пересесть на двухколесный транспорт.

Как отметили в команде разработчиков, в настоящее время большой популярностью среди жителей столицы пользуется краткосрочная аренда велосипедов и самокатов — кикшеринг. Это удобный и портативный транспорт, с помощью которого можно существенно сократить время нахождения в пути. Однако, чтобы выявить перспективы кикшеринга, как альтернативы не только личного транспорта, но и каршеринга, был создан удобный и технологичный инструмент обработки данных.

— Мы разработали алгоритм, позволяющий по gps-меткам рассчитывать продолжительность и протяженность поездки с привязкой по округам города Москвы. Далее мы сформировали и наполнили базу данных и с помощью языка запросов SQL выбрали всю необходимую нам информацию. В результате исследования мы обнаружили, что частота коротких поездок на каршеринге превалирует и эти поездки в качестве альтернативы можно было заменить поездками на самокатах. Тем самым, существенно разгрузить дорожный поток, сократить выхлопы CO2 и сократить плотность машин, — отметил лидер команды разработчиков Дмитрий Мыров.

IT-решение реализовано в рамках проектно-образовательной деятельности РУТ (МИИТ) для Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Он призван решить одну из актуальных задач Транспортной стратегии, а именно, развить транспортную мобильность населения.