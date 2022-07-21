Место философских размышлений

Участники экскурсии «Философский Арбат» 65-летняя активистка программы «Московское долголетие» Елена Соболева с сыном Владимиром у памятника Ивану Бунину / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Знать буквально все о столице невозможно. Кажется, о знаменитом Арбате, его истории и людях, которые там жили, сказано неоднократно. Однако сотрудники мемориального музея и научной библиотеки «Дом Алексея Лосева» на пешеходной экскурсии «Философский Арбат» доказали, что загадочный район хранит еще тысячи тайн.

Бесценные сокровища Арбата открыть во время разового общения не представляется возможным, поэтому эксперты Дома Алексея Лосева придумали познавательно-образовательный цикл лекций.

— Проект давний, — рассказывает старший научный сотрудник, историк русской философии Виктор Троицкий. — Появился он еще в 90-е годы, когда создавали философский центр в Доме Лосева. Здесь Алексей Федорович прожил последние 50 лет. Так увековечили память об этом выдающемся человеке. Оглядевшись по сторонам, мы поняли, что дом 33 на Арбате оказался центром удивительной территории, которую назвали «Философский Арбат». Теперь эта идея разворачивается с разных ракурсов. Наши слушатели узнают о храмах Приарбатья, о православной жизни, о литературных историях поэтов, писателей, критиков, живших в этих местах. Но самый большой акцент мы делаем на русских философах.

Один из курсов создан специально для участников программы «Московское долголетие».

— Идея походов-бесед простая — пропаганда русской философии, которая имеет большие, но незаслуженно забытые достижения, — поясняет Виктор Троицкий. Один раз в неделю по расписанию во дворе Дома Лосева собирается группа неравнодушных москвичей, желающих побольше узнать о жителях города, вершивших историю.

После вводной лекции о творчестве и трудах Алексея Лосева экскурсия отправляется в культурный поход от Арбата до Большой Никитской улицы. Первая остановка у знаменитого «Дома с рыцарями».

— Как мы договорились, рыцарь изображает свидетеля и философа, который оставляет нам свои наблюдения. Нам предстоит их по-своему переосмыслить, — говорит Виктор Троицкий. — Рыцарь, стоящий на углу Калошина и Арбата, стал прообразом персонажа в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. В конце он получил соответствующую ему форму рыцаря-философа. Пересекаем Арбат, поднимаемся к дому 11, строение 1, в Большом Николопесковском переулке — к Музею музыканта и композитора Александра Скрябина. Но сегодня рассказ не о его творчестве.

— Александр Николаевич — мыслитель, философ и автор одного странного проекта «Мистерия», — загадочно улыбается Виктор Петрович. Видно, что ему приятно делиться малоизвестной информацией. — Всю жизнь он хотел исправить мир, сделать его лучше с помощью музыки.

Он хотел спасти человечество, но понял, что на функцию мессии не тянет и решил разработать музыкальный проект «Предварительное действие». Исполнять его должен был многотысячный хор с участием оркестра. Причем в сакральном месте — в Гималаях или на Памире. Он искренне верил, что такое слияние даст радикальный результат в исправлении мира!

Увы, желаниям композитора-философа не суждено было сбыться. Он не успел закончить проект. Экскурсанты вздыхают, шепотом обсуждая вероятность изменения мира. А впереди их ждет новое потрясение. Здесь, в доме 12а, строение 1, в Большом Николопесковском переулке, где находится Театральный институт имени Бориса Щукина, жил и работал русский поэт, художник, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства Алексей Хомяков.

— Алексей Степанович хотел объединить коллективные усилия трудящихся и создать братства. Частично ему это удалось. В свое время по всей России существовало порядка 50 братств с детскими садами и библиотеками, залами для собраний и местами для отдыха, — поясняет гид, а потом улыбается, желая удивить. — А еще Хомяков был изобретателем. На европейских промышленных ярмарках он демонстрировал технические новшества. Это были действующая паровая газонокосилка и даже кривое ружье, которым можно стрелять из-за угла. Конечно, они произвели фурор среди публики.

Каждую историю научного сотрудника Дома Лосева Виктора Троицкого участники программы «Московское долголетие» встречают удивлением и вопросами, на которые получают исчерпывающие ответы.

— Мне очень повезло, — рассказывает 65-летняя жительница района Сокол Елена Соболева. — Как-то я пришла в Музей Лосева на бесплатную экскурсию. Не могу не признаться, что мне безумно все понравилось: и сам музей, и материал, рассказанный гидом, и подача. Захотелось вернуться сюда за новыми знаниями. Видно, желание было услышано, и меня пригласили стать слушателем целого курса, где можно узнать о русской философии, мыслителях, живших в Москве. Мне как преподавателю английского языка с 40-летним стажем идея показалась блестящей, и я с удовольствием согласилась. Пришла не одна, а с группой поддержки — дочкой Любой и сыном Владимиром. Она студентка факультета философии МГУ, он преподаватель факультета «Политология». У нас немало общих интересов, а после экскурсий — еще и жарких дискуссий и споров, в которых принимает участие вся семья. Теперь я гуляю по арбатским улицам с новым чувством, зная, что здесь жили философы и мечтатели, желающие перевернуть мир! И им удалось изменить наше сознание.