Прогулка под московским солнцем: Комитет ветеринарии назвал 6 секретов правильного выгула питомцев

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Лето — отличный повод подольше побыть на улице, прогуляться в парке, устроить пикники и так далее. Составить компанию могут и четвероногие друзья. В столичном Комитете ветеринарии рассказали о главных правилах выгула для владельцев.

Добро пожаловать, или собакам вход воспрещён

Для начала следует убедиться, что с питомцем можно гулять в том месте, которое вы выбрали для отдыха. В этом смысле у столичных владельцев домашних животных есть выбор — многие парки лояльны к четвероногим посетителям. Например, с собакой можно в такие популярные у москвичей места как парк «Сокольники» или «Коломенское».

Если вы хотите добавить вашему любимцу физической активности, то можно пойти на специальные площадки для выгула. В Москве таких площадок более 700. На них собака может почувствовать полную свободу и вдоволь набегаться без поводка и намордника.

— К сожалению, иногда в поисках пространства, где питомец может побегать, владельцы делают неправильных выбор. Не забывайте, что в столице действуют правила выгула, которые требуют от хозяина подходить к прогулкам с собакой со всей ответственностью. Под строгим запретом — выгул домашних животных на территории больниц, поликлиник, детских садов и школ, — рассказал главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Сергей Любовинкин.

Поводок, шлейка, ошейник, намордник: что обязательно?

Выводить собаку на прогулку надо на поводке — это одно из самых главных правил, которое должен знать каждый владелец питомца. Спускать питомца с поводка можно только в малолюдных местах. При этом учитывайте темперамент и характер своего четвероногого друга.

— Исключите возможность свободного передвижения питомца в лифте и в других помещениях общего пользования вашего многоквартирного дома. Также держите питомца поближе к себе во дворах, на детских и спортивных площадках. Отдельно стоит обговорить, когда хозяину следует надевать на собаку намордник. В столице это обязательно в магазинах, учреждений, на детских и спортивных площадках, рынках, пляжах и в транспорте. В остальных случаях намордник необходим исключительно владельцам потенциально опасных пород собак, — добавил Сергей Любовинкин.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Идем на «зеленый»

При пересечении проезжей части хозяину необходимо держать собаку как можно ближе к себе, не давайте питомцу возможности свободно перемещаться. Маленьких собачек можно взять на руки. Ветеринарные специалисты отмечают, что дорожно-транспортные происшествия — одна из самых распространённых причин травм у домашних животных.

Оставить телефончик

Во время прогулки питомец может сорваться с поводка или убежать, когда вы его с него спустите. Причины могут быть самые разные — собака может испугаться громкого звука, сородича побольше, погнаться за велосипедистом или уткой.

— Чтобы обезопасить себя на случай таких ситуаций, рекомендуется прикрепить к ошейнику жетон, на котором указаны кличка собаки, адрес и телефон владельца. Это поможет вернуть потеряшку, — пояснил Сергей Любовинкин.

Также найти потерянного друга легче, если собака чипирована. Если такой питомец попадает в приют или ветклинику, специалисты сканируют чип и находят в базе данных информацию о его хозяине. Помимо этого, в помощь столичным владельцам работает сервис на mos.ru «Поиск найденных и потерявшихся животных».

За чистый и красивый город

Не забывайте взять с собой на прогулку дог-мешки. Уборка за питомцем — это ответственность владельца. Хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности своего животного.

Другу нужен иммунитет

Выводить щенков на улицу можно только после проведения всех обязательных прививок. Первый раз питомцев вакцинируют в 2-3-месячном возрасте. При этом учитывайте, что иммунитет вырабатывается в течение месяца. Также не забывайте про профилактику против клещей, блох и глистов. Все эти меры особенно важны, когда ваш любимец контактирует с внешним миром.

Привить домашнее животное можно в любой госветклинике. В Москве таких лечебниц 26. Записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Также можно обратиться в круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25.