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Крупные столичные работодатели рассказали подросткам, как добиться успеха в профессии

Павел Гриднев
Общество
Крупные столичные работодатели рассказали подросткам, как добиться успеха в профессии
Фото: Unsplash / Креативные христиане

Уверенный старт в профессии во многом зависит от осознанного выбора сферы деятельности. Поэтому важнейшей частью летнего профориентационного проекта для подростков «Лето моей карьеры» являются встречи с представителями работодателей.

В этом году к инициативе специализированного центра занятости «Моя карьера» присоединились 15 крупных компаний Москвы, в том числе «Московский транспорт», «Магнит», «Сбер», «Кофемания», «КРОК», «РЕСО-Гарантия», «Совкомбанк Жизнь», ресторанный холдинг «Росинтер», центр изучения иностранных языков «STAR TALK», производитель наградной и сувенирной продукции «Диалог-Конверсия», разработчик деловых игр «ИграМедиа», музыкальный продюсерский проект NetSlov и другие.

Их представители провели для ребят вебинары, лекции и экскурсии, рассказали об истории развития организаций, миссии и корпоративных ценностях. Подростки узнали о востребованных в столице профессиях и открывающихся перед ними возможностях.

Начальник Центра профориентации Транспортного комплекса Ольга Новикова поделилась с участниками проекта интересными фактами о Московском метрополитене. Юные жители столицы узнали, что в организации работают представители более 200 профессий, в их числе так называемый «будильщик», который помогает сотрудникам не опоздать на утреннюю смену.

— Для жителей столицы метро — это привычный вид городского транспорта. В штате Московского метрополитена трудится более 68 тысяч человек. Это крупнейший столичный работодатель, где молодые специалисты могут реализоваться практически в любой сфере: перевозки, строительство, маркетинг, юриспруденция, кадры, сфера услуг. Поэтому мы считаем важным участие в профориентационных мероприятиях, которые помогают молодым людям определиться на рынке труда, — отметила Ольга.

Представители компании «КРОК» — эксперт, руководитель группы инженеров Сергей Банников и руководитель команды по развитию корпоративной культуры София Марухленко — рассказали о гуманитарных профессиях, в которых нуждается IT-отрасль, и корпоративных ценностях организации. Завершилась встреча блиц-викториной, ее победители примут участие в кейс-игре в офисе организации. Ребята попробуют себя в качестве аналитиков, архитекторов, разработчиков, тестировщиков и менеджеров проекта и создадут свой первый IT-продукт.

— На лекции мы постарались развеять мифы о технологических компаниях. Первый из них: все айтишники — интроверты. В нашей сфере очень важна командная работа, потому что в проектах задействовано много сотрудников. Еще один миф: в IT-компании набирают только узких специалистов. У нас в штате есть маркетологи, финансисты, офис-менеджеры, юристы, переводчики и другие представители гуманитарных профессий. Главное, чтобы кандидат подходил нам по духу и убеждениям, — поделился Сергей.

Руководитель сектора по сотрудничеству с вузами сети магазинов «Магнит» Диана Куропатова познакомила юных москвичей со сферой розничной торговли.

— Мы рады присоединиться к этому профориентационному проекту, так как наша компания заинтересована в привлечении молодых специалистов. Разные направления нашей работы — это возможность для начинающих сотрудников выстроить свою карьеру как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. Мы активно инвестируем в обучение собственных кадров и помогаем профессионально развиваться, — подчеркнула Диана.

Кроме того, в рамках профильных школ представители столичных работодателей помогали ребятам разрабатывать социально значимые проекты для города. Например, сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пригласили в гости подростков, которые проходят обучение в профшколе «Специалист московского транспорта». На занятиях юные жители разрабатывали предложения по работе столичных светофоров. В ЦОДД молодым москвичам наглядно продемонстрировали принципы работы системы видеонаблюдения и регулирования дорожного движения, рассказали, как автоматика фиксирует нарушения и передает эту информацию в контролирующие органы.

Представители «Сбера», «Совкомбанк Жизнь», и «Росинтер Ресторантс» встретились с участниками профшкол «Финансист» и «Менеджер эффективных продаж». Они погрузили ребят в мир денежных отношений и бюджетирования.

— В этом году «Росинтер» впервые принял участие в проекте «Лето моей карьеры». Это по-настоящему важное, нужное и интересное начинание, благодаря которому участники могут попробовать себя в той или иной профессии. В дальнейшем это поможет ребятам сделать более осознанный, а значит правильный выбор. Рады быть полезными и поддержать реализацию социально значимых проектов центра «Моя карьера». Ждем юных москвичей к нам в рестораны на практику и на работу, — поделился Андрей Туманов, директор по персоналу ООО «Росинтер Ресторантс».

Управляющий директор Дирекции агентских и розничных продаж «Совкомбанк Жизнь» Павел Ананьев отметил: «Мир финансовых услуг становится все сложнее. Для максимально грамотного и эффективного пользования ими нужен специалист, который поможет разобраться во всех нюансах. Поэтому мы с удовольствием делимся знаниями о перспективной профессии финансового консультанта и приглашаем всех желающих к нам на обучение».

По мнению работодателей-партнеров проекта «Лето моей карьеры», современная молодежь уже со школьной скамьи стремится определить будущий профессиональный путь. Для этого важно не только получить хорошее базовое образование, но и постоянно развивать коммуникативные навыки, расширять кругозор и знания в области цифровых технологий, быть активным и уметь работать в команде.

СПРАВКА

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