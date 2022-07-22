Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» празднует юбилей

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 26 августа по 4 сентября на Красной площади / Фото: Пресс-служба фестиваля «Спасская башня»

В этом году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отметит 15-летний юбилей. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

С 26 августа по 4 сентября для зрителей будут подготовлены десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств. Россию будут представлять лучшие военные оркестры всех силовых ведомств страны: Минобороны России, ФСО и ФСБ России, МЧС и Росгвардии.

— Помимо вечерних шоу, в программу мероприятий фестиваля «Спасская башня» входит много дополнительных событий и специальных проектов. Среди них — торжественное шествие участников на ВДНХ, выступление коллективов в парках, скверах и на железнодорожных вокзалах столицы, — рассказал руководитель дирекции фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов.

Успешно развивается специальный проект дирекции фестиваля «Спасская башня» — «Военные оркестры в парках», в рамках которого в течение трех месяцев, с мая по август, в парках и скверах Москвы и Московской области для жителей и гостей выступают лучшие военно-оркестровые коллективы.

Конные выступления в дни фестиваля — уже неотъемлемая часть культурной жизни «Спасской башни». В 2022 году зрителей ждет уникальная конная шоу-программа, которую подготовит команда Кремлевской школы верховой езды.