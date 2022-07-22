«Непросто и дорого»: эксперты рассказали, что ждет табачный рынок в России после ухода Philip Morris

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Табачная компания из Соединенных Штатов Philip Morris International планирует уйти с российского рынка к концу этого года. Об этом рассказал исполнительный директор концерна Яцек Ольчак. Он отметил, что уход из России будет сложным, потому что для компании российский рынок является седьмым по величине в мире, доля Philip Morris составляет 27 процентов от всей табачной продукции в стране. После ухода из РФ компания собирается переориентироваться на европейский и азиатский рынки. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», уйдет ли компания полностью с нашего рынка и стоит ли ждать дефицита табачной продукции в РФ.

Бывший генеральный директор ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин заявил, что в России будет тяжело найти покупателя для такой компании, как Philip Morris International. По его словам, компания имеет огромную долю рынка в РФ и не будет его покидать.

— Никто не знает, как повернется эта история. Я не думаю, что компания Philip Morris уйдет с российского рынка. Она занимает огромную долю рынка в нашей стране и вложила колоссальные усилия в свое развитие в РФ. Главные вопрос в данной ситуации, найдется ли подходящий покупатель для такой компании. Табачный бизнес — это очень непросто и дорого. Понятно, что новый владелец должен быть дружественный. Покупателю необходимо будет приобрести не только фабрики, но и технологические секреты, право производить те бренды, которыми прославился Philip Morris, — поделился эксперт.

Желнин отметил, что полный уход Philip Morris с российского рынка станет большим ударом для потребителей табачной продукции. Однако специалист уверен, что этого не случится. Компания смогла наладить поставки табака в РФ в новых реалиях, рассказал он.

— Кроме того, если продукция компании Philip Morris полностью исчезнет с российского рынка, это станет большим ударом по потребителям. Однако я мало верю в такую историю. Самая большая тревога была в марте. Наиболее объемное, что нужно доставлять в Россию для успешного производства, — это табак. Когда главные компании, которые представляют контейнеры для перевозок, отказались от доставки в РФ, стало тревожно. Вопрос транспортировки встал очень остро. Прошло четыре месяца. Нужно понимать, что стандартного запаса у компании хватило бы на один или два месяца. Я предполагаю, что вопрос о доставке табака в Россию решен в новых условиях, — сказал специалист.

Эксперт считает, что компания Philip Morris уже нашла покупателя и активно ведет с ним переговоры. Однако объявление о передаче компании будет сделано после завершения сделки.

— Я уверен, что компания Philip Morris не намерена просто уйти из России. Скорее всего, ее представители уже ведут переговоры о покупке. Пока об этом молчат и не будут рассказывать, на какой стадии и с кем они договариваются. Мы узнаем об этом, когда сделка будет подготовлена. Определенный срок назван, значит, дело уже находится в интенсивной разработке, — подытожил собеседник «ВМ».

Президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов рассказал «Вечерней Москве», как перепродажа компании отразится на российском рынке табачной продукции. По его словам, не стоит беспокоиться о дефиците сигарет и поднятии цен.

— Компания Philip Morris не уйдет с российского рынка. Однако, скорее всего, она перепродаст свои активы. Отмечу, что от смены владельца цены на продукцию точно не поменяются. Их регулирует не производитель, а Минфин. Об этом можно не беспокоиться, — сказал специалист.

Лоскутов подчеркнул, что цены на привозной табак могут увеличиться из-за логистических трудностей. Но это маловероятно, потому что у России есть надежные поставщики.

— Момент продажи, передачи или дарения никак не сказывается на том, как растет табак и как он доставляется. Его выращивают в странах, с которыми Россия долгие годы выстраивала правильные дипломатические отношения. Они работают на нас. Однако те логистические хабы, которые создавались на пути движения товара от земли до производителя, могут потребовать перемен. В этом случае произойдет подорожание сырья, — подытожил он.