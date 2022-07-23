Живой уголок: каких животных можно разводить на дачном участке

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право разводить на садовых участках птицу и кроликов для собственных нужд. Однако данное нововведение не дает права заводить на участках живность в неограниченных количествах. Чтобы организовать такой «живой уголок» нужна специальная выписка из Росреестра. Какие еще документы необходимы для того, чтобы стать животноводом, и какие виды животных под запретом, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам эксперта в области разведения домашних животных, президента Национального союза кролиководов Алексея Емельянова, важную роль играет то, на какой локации гражданин хочет возвести участок для своего сельского хозяйства:

— Например, играет роль — вы на дачном участке строите место для животных или в СНТ. При последнем варианте земли как раз предназначены в первую очередь для сельскохозяйственных работ. То есть постройка зданий на участках необязательна и в целом назначение земли играет большую роль на возможности владельцев. Согласно новым правилам и изменениям, внесенным в июле 2022 года в Федеральный закон № 217-ФЗ, граждане вправе на территории СНТ разводить любую птицу, а также кроликов, но только для личных целей и при соблюдении ряда иных условий. К сожалению, закон ничего не говорит о лошадях, коровах и иных животных. Следовательно, их появление на вашем участке может грозить штрафными санкциями.

А вот кролики и сельскохозяйственная птица были прямо упомянуты в новом законе. Это означает, что с 15 июля текущего года в СНТ разрешено содержать кур и кроликов, но при соблюдении следующих пунктов:

— Вы можете разводить всю эту живность только для собственных нужд. Продавать продукты своей деятельности вы не можете. То есть реализовывать куриные яйца, мясо птицы, крольчатину, которую вы вырастили на своем садовом участке, запрещено.

Однако эксперт уточнил, что в градостроительных документах должно быть указано, что ваш земельный участок приспособлен к выращиванию на нем сельскохозяйственной живности, а в данном случае — именно кроликов и птицы. Чтобы узнать, относится ли ваш участок к таковым, нужно получить выписку в Едином государственном реестре прав на недвижимость. Заказать ее можно через Многофункциональный центр или на сайте Росреестра.

Далее, чтобы желание стать животноводом не разбилось о бюрократическую машину, придется соблюсти земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила. Это означает, что ветеринарные службы вправе контролировать разведение и содержание таких животных, наблюдать за их состоянием. А в отдельных случаях могут произвести даже конфискацию или даже уничтожить выращенных животных, если какие-то нормы были не соблюдены.

Эксперт акцентировал: так как в законе ничего не говорится о мелком или крупном сельскохозяйственном скоте, это может истолковываться как запрет на их разведение или содержание:

— Но и в данном случае есть выход. Если вы хотите все-таки разводить на своем участке свиней, коз или представителей крупного рогатого скота, в таком случае необходимо сменить статус своего участка с СНТ на земли, которые предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

Если самовольно создать «живой уголок» без соблюдения упомянутых требований, это может повлечь за собой штраф по статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ в размере от 0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двух тысяч рублей, заключил спикер.