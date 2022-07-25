Народный календарь. Чего нельзя делать 26 июля, в день Архангела Гавриила
26 июля Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. В календаре славян эта дата получила название Гавриил, Гаврилов день, Гаврила летний, Степан Савваит, Степанов день.
По народному календарю Гаврилов день считается переломным: именно на эту дату выпадает середина лета.
По народным поверьям, 26 июля нельзя:
— жадничать: в этот день принято делиться едой с ближними, бедными или теми, кто в ней нуждается;
— обманывать;
— брать и давать деньги в долг — верните все одолженные деньги до праздника, в противном случае весь год вы будете испытывать проблемы с финансами;
— ссориться — в этот день нельзя ни с кем ругаться, иначе вы рискуете испортить отношения с близкими людьми.
Приметы погоды:
Сильный дождь идет — к неурожаю.
Пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной.
Много ржи в полях — урожай малины будет хорошим.
Рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.
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