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26 июля Православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. В календаре славян эта дата получила название Гавриил, Гаврилов день, Гаврила летний, Степан Савваит, Степанов день.

По народному календарю Гаврилов день считается переломным: именно на эту дату выпадает середина лета.

По народным поверьям, 26 июля нельзя:

— жадничать: в этот день принято делиться едой с ближними, бедными или теми, кто в ней нуждается;

— обманывать;

— брать и давать деньги в долг — верните все одолженные деньги до праздника, в противном случае весь год вы будете испытывать проблемы с финансами;

— ссориться — в этот день нельзя ни с кем ругаться, иначе вы рискуете испортить отношения с близкими людьми.

Приметы погоды:

Сильный дождь идет — к неурожаю.

Пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной.

Много ржи в полях — урожай малины будет хорошим.

Рыба хвостом бьет — к хорошей погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чего нельзя делать 26 июля, в день Архангела Гавриила

Именины отмечают: Вероника, Гавриил, Степан, Юлиана