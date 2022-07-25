Усадьба Кусково — отличное место для летних прогулок

Фото: Дарья Богданова

В рамках проекта «Молодое перо» интересной локацией для прогулок поделилась юнкор, ученица медиакласса Дарья Богданова.

Усадьба Кусково — бывшее имение графов Шереметевых. Ансамбль построек разного назначения включает Центральный дворец, «Грот», Эрмитаж, Воздушный театр, Большую каменную и Американскую оранжереи, а также Итальянский, Голландский и Швейцарский домики. Я расскажу о них подробнее, но для начала экскурс в историю усадьбы.

Брак между наследниками графов Шереметевых и князей Черкасских позволил объединить земли вокруг Кускова в обширное имение. В документах Кусково впервые упоминается именно как владение Шереметевых. Но изначально вид у владений был совсем иной. В 1623—1624 годах здесь стояли только деревянная церковь, боярский двор и дворы крепостных.

В 1750—1770-х годах по замыслу Петра Шереметева в Кускове была создана усадьба с дворцом, многими «увеселительными затеями», большим парком и прудами. Усадьба занимала гораздо большую площадь, чем сейчас. Кроме всего прочего, туда входили охотничьи угодья, живописные поля, луга, рощи, а также большой зверинец - здесь можно было увидеть зайцев, волков, лисиц и даже оленей. На противоположной от Дворца территории прорыли 300-метровый канал, завершающийся каскадным фонтаном. Недалеко канала находится остров — ещё одно украшение усадьбы. В XVIII веке он представлял собой потешную крепость с бастионами. На водной глади пруда на потеху гостям разыгрывались шуточные баталии. Вплоть до 1775 года достраивалась и менялась архитектура Кускова.

Парк посещали видные деятели, такие как Екатерина II, польский король Станислав Понятовский, австрийский император Иосиф II и многие другие. Во время Отечественной войны 1812 г. усадьба была захвачена Наполеоновскими войсками. После этого пропали или были разрушены многие ценности, впоследствии в 1880-е была проведена обширная реконструкция. Во владении Шереметевых имение находилось более трёхсот лет. В 1918 году Кусково получило статус музея-усадьбы.

Как я писала выше, в парке множество построек с безумно интересной историей, но я расскажу всего о паре из них, чтобы у вас была причина посетить Кусково и узнать больше.

«Грот». Услышав это слово, мы все представляем большую пещеру, но при чём же тут сооружение в неоклассицизме. Все просто. В лишенном тени регулярном парке подобный павильон был особенно необходим. В нем можно скрыться от вездесущих солнечных лучей. Разумеется, это не единственное его применение. Там так же проводились приёмы. А в чем его необычность? Вторя итальянскому стилю, стены грота украшены раковинами, зеркалами и стеклом. К слову, во время создания архитектор использовал около 40 видов раковин моллюсков, в том числе 7 вымерших к настоящему времени.

Если хотите посмотреть, как жили птицы в XVIII веке, приезжайте в Кусково. Просто представьте, что когда-то птицы жили лучше, чем некоторые люди. И да, это – правда. Менажерии – домики для редких водоплавающих птиц. Вы скажете, в хозяйствах курицы тоже в отдельных постройках живут. Но мало того, что менажерии отапливаемые, посмотрите на их внешнее убранство! Оно не уступает домам хозяев! Конечно, в таких домиках содержались не простые утки, в основном американские гуси, фазаны, пеликаны и некоторые другие.

Сам Шереметев когда-то писал: «Гуляльщиковъ въ садъ пускать въ положенные отъ меня дни притомъ наблюдать, чтобъ гуляли смирно и въ саду бъ ничего не ломали и не рвали бесчинствъ, ссоръ и дракъ не заводили ежели такие будутъ высылать вонъ».

Как и в большинстве усадьб того времени, в Кусково был когда-то «зелёный» лабиринт. Он не сохранился полностью, но и сейчас вы будете гулять меж ровно стриженных кустов выше человеческого роста. Не исключено, что, проходя мимо дворца, вы услышите оркестр. В Кусоково довольно часто проводятся концерты классической музыки.

Напротив дворца, после ряда клумб, длинное здание оранжереи необычной формы. Форма обусловлена большим разнообразием растений, каждому из которых нужно разное количество солнечного света. Угол наклона рам был точно рассчитан для растений каждого климатического пояса. Что интересно, для лучшего поглощения солнечного света использовали простое зеленоватое стекло.