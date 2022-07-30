Как можно использовать сорняки

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В конце июля в Москве началось активное цветение многих видов сорных трав. Однако немногие хозяйки знают, что эти растения могут быть и полезными, и даже вкусными. О необычных свойствах сорняков рассказал биолог Михаил Краснов.

С точки зрения «огородной», земля вокруг культурных растений не обязательно должна быть идеально зачищена от сорняков. Кабачки и тыквы, например, сами легко подавляют их рост за счет размера и плотности листьев. Томаты любят свободу от сорняков, это верно, ценят ее на начальном этапе свекла, морковь, зелень. Так что бороться с непрошеными гостями грядок нужно, хотя и без фанатизма.

Почему это важно, способны ли сорняки нанести серьезный урон почве и растениям? Когда их много — да, безусловно. Сорняки активно забирают из почвы полезные вещества, вытягивают азот, различные микроэлементы, тем самым как бы «объедая» культурные растения, которым остается меньше питания. И чрезмерно бурную растительность лучше удалить в компост, чтобы через два года получить питательный перегной.

Можно также настоять сорняки в воде, сделав так называемое зеленое удобрение: в перебродившей и не слишком приятно пахнущей жижице будет немало азота и полезных для растений элементов, это отличная подкормка. Однако искренне советую вам поизучать и кулинарное применение сорных трав — среди них немало полезных и вкусных растений, которые разнообразят ваш рацион.

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Мать-и-мачеха: забота о здоровье

Отличное средство от кашля, потогон, лекарь для волос, мать-и-мачеха прекрасна в салатах: туда кладут и ее листочки, и цветы. Листья также добавляют в овощные супы. Ну и не забывайте, что листья — готовые компрессы при ревматизме.

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Пырей: добавка в муку

Для многих огородников пырей — самый злостный сорняк. Однако он может стать полезным: его корневища прекрасны в салатах и супах, а из сушеного корня делают муку — добавку к обычной муке, а также варят кисели.

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Будра: ароматизатор

От будры лучше избавляться, и делать это эффективнее всего мульчированием. В больших количествах будра ядовита, но ароматизировать ею квас или спиртные напитки — самое милое дело. Можно также сушить траву и использовать ее затем в саше.

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Козлобородник: можно в салаты

Многие по незнанию считают козлобородник разновидностью одуванчика, что, конечно, не так. Сорняк этот активный, удалять его остро необходимо, поэтому учтите: молодые стебли и листья растения можно употреблять в салатах.

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Хрен: острая приправа

Косить его бесполезно: хрен вырастет снова и станет еще гуще. Но если решите его выкопать, проверните корни через мясорубку — будет отличная зимняя острая приправа.

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Щавель: зеленый суп

Этот любитель кислых почв иногда изрядно достает хозяев участка. Но побороть его нетрудно: зелень можно просто заморозить или листочками, или в виде пюре. Зимой будете варить вкуснейший суп. А убежит щавель с участка, если вы будете посыпать почву золой.

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Мокрица: аскорбинка

Этот известный и трудно искореняемый сорняк на самом деле может сослужить хорошую службу. В мокрице много аскорбиновой кислоты (витамин С), поэтому ее полезно добавлять в салаты, а сушеную кладут в супы, в том числе в супы-пюре.

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Бораго: идеально для окрошки

Удалять с участка посадки бораго трудно. Но не спешите на него ворчать: его молодые листья хороши в салатах, особенно в сочетании с укропом, придают особый вкус окрошке, а цветы можно засахаривать, чтобы использовать как украшения в различные блюда.

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Одуванчики: мед и вино

Молодые листья одуванчика кладут в салаты. А из цветков варят варенье («одуванчиковый мед») и делают вино. В дело идут и бутоны растения — их маринуют и используют как каперсы.

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Кислица: начинка в пирожки

На Руси кислицу квасили, вы же можете собрать ее, порубить ножом, предварительно отварив, посолить, добавить порезанное отварное яйцо — и получится начинка для пирожков.

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Лопух (репейник): вместо кофе

Истребляется лопух трудно. Между тем он полезен: в сушеном виде его листья оказывают потогонное и мочегонное действие и успешно корректируют обмен веществ, молодые листья хороши в салатах, корни-первогодки кладут в супы, а посушив, измельчают и варят вместо кофе, что актуально для тех, кому этот напиток противопоказан.

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Крапива: кладезь витаминов

Дубильные вещества, витамины К и С, каротин — чего только нет в крапиве! Обдайте ее листья кипятком и используйте в салатах, жарьте. А отвар крапивы поднимает уровень гемоглобина и помогает при кожных заболеваниях.

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Донник: пряный чай

Молодые листочки донника прекрасно подходят для приготовления салатов и супов, а сушеные цветки и листья послужат незаменимой пряностью. Их также можно использовать как добавку к чайной заварке.

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Ревень: варенье для гурманов

Сейчас этот гигант все реже встречается на участках, а на многих давно превратился в нечто подобное сорняку — расплодившись, но измельчав. А жаль. Варенье, компоты и кисели из черешков ревеня — истинное удовольствие даже для самых взыскательных гурманов.

Варим солнечный нектар

На 300 головок одуванчиков — 1 кг сахара, половина чайной ложки лимонной кислоты и один лимон. Цветки промывают, опускают в кипящий сахарный сироп, варят 20 минут и дают остыть. Затем ставят варенье на огонь снова, добавляют лимонную кислоту и лимон без цедры, порезанный на кусочки, дают закипеть и оставляют на сутки, после чего цветки и лимон убирают (отцеживают через сито или марлю), мед варят еще 20 минут и разливают по банкам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Скажу честно: долгое время я критически относилась к стремлению многих моих знакомых приготовить из сорняков что-то путное. Но потом попробовала в гостях маринованные черешки сныти и поняла, что была неправа: ее свежий оригинальный вкус мне очень понравился. Делать это просто: промытые и обсушенные черешки без листьев набивают в невысокую банку вертикально, а затем заливают горячим маринадом: на 500 мл воды вам понадобится 250 мл столового уксуса, чайная ложка сахара, столовая ложка соли и специи — лавровый лист, перец и гвоздика по вкусу. Можно положить в банку и чеснок. После заливки банки переворачивают и держат под теплым одеялом до остывания. Получится оригинальная добавка к мясным блюдам.