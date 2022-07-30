Народный календарь. Почему нельзя переедать 31 июля
Православная церковь 31 июля почитает память мученика Емилиана Доростольского.
В этот день старайтесь не переедать. В народе говорили, что если есть больше, чем того требует ваш организм, то можно заработать серьезные заболевания. Стоит отдать предпочтение здоровой пище, добавьте в свой рацион больше ягод, овощей и цельнозерновых каш, а также полезных жиров и семечек. Откажитесь от пищи животного происхождения.
По народным поверьям 31 июля нельзя:
— Брать или давать деньги взаймы: не копите долги и постарайтесь расстаться с ними до этого дня.
Приметы погоды:
По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.
Если день жаркий, то в декабре будет холодно.
Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.
Глухой гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Мирон, Степан.