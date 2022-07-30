Шаг в будущее: чего ждать от соединения Урана и Северного узла и что опасно делать в этот день

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Соединение Урана и Северного узла произойдет 31 июля 2022 года. Это явление принесет в жизнь людей ощутимые изменения. Согласно мнению известных астрологов, прежде всего метаморфозы затронут экономическую и политическую сферы миропорядка.

Как рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта Ахметжанова, немаловажным моментом окажется тот факт, что соединение случится при участии Марса, который усилит характер событий. И если для определенных дел предстоящее явление окажется очень полезным, то другие планы стоит перенести на более благоприятный период.

Что сулит 31 июля 2022 года

С наступлением этого числа мир перешагнет в будущее. Именно теперь нам стоит готовиться к ощутимым экономическим переменам. Значительные изменения произойдут и в личной жизни многих людей: кто-то сменит постоянное место жительства, кто-то получит повышение на работе. Одновременно с радостными новостями нам стоит готовиться к неожиданным конфликтам в межличностных отношениях, чему поспособствует замешанный в деле Марс. Сейчас нужно соблюдать осторожность в высказываниях и проявлять максимум тактичности, чтобы не обидеть окружающих.

Что можно делать 31 июля 2022 года

Эта дата идеальна для значительных перемен. Можно смело записываться на собеседования, отправляться в командировки и организовывать переезд. Указанная дата поможет совершить масштабные планы наиболее успешно и с наименьшими затратами.

Если хотите освоить новое хобби, самое время задать старт 31 июля 2022 года. Ваши стремления непременно увенчаются успехом и зададут правильный тон будущему.

Чего не стоит делать 31 июля 2022 года

Отложите выяснение отношений и налаживание личной жизни на потом. В это время окружающие люди склонны реагировать на мнение других слишком остро. Именно поэтому 31 июля 2022 года астрологи обещают нам слишком много беспочвенных конфликтов и недоразумений.

Грядущее соединение накладывает свой отпечаток на поведение людей. В это время лучше отказаться от деловых переговоров и свиданий. Окружающие люди будут выглядеть слишком жесткими, неуступчивыми и излишне напряженными.

Кому 31 июля 2022 принесет особенную пользу

Указанная дата словно создана для решительных и деятельных личностей, настроенных на активные действия. 31 июля 2022 года особенно поможет людям, которые когда-то бросили дела, не завершив их. Именно сегодня можно смело закончить ремонт дома или машины, закрыть старые проекты и подписать давно отложенный договор, если у вас есть какое-то неоконченное дело, завершите его 31 июля 2022 года.

Общие рекомендации

Итак, эта дата может оказаться как на редкость продуктивной, так и провоцирующей на конфликты. Все зависит от того, что вы планируете делать в этот день. 31 июля 2022 года астрологи предлагают следующие действия:

завершите начатые дела;

начните масштабные перемены;

возьмитесь за давние проекты и доведите их до конца;

откажитесь от выяснений отношений с окружающими людьми.

Если вы будете соблюдать все перечисленные рекомендации, то день 31 июля 2022 года станет верным и добрым союзником.