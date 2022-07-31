Историк Александр Колпакиди: На Украине нет идеологии, там просто ложь

Историк спецслужб Александр Колпакиди в столичной библиотеке № 202 / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что данные о числе убитых украинскими националистами поляков во время Волынской резни сильно преувеличены. На фоне этих заявлений в Верховную раду вносится закон о предоставлении гражданам Польши особых прав. Очевидно, что Варшава претендует на серьезное влияние на внутреннюю политику Украины. Об исторических предпосылках этих процессов «Вечерней Москве» рассказал историк спецслужб Александр Колпакиди.

Было бы большой ошибкой считать, что нынешние события на Украине — превращение этой страны в Антироссию — это плод усилий коллективного интегрального Запада только последних 10–15 лет. Националистический проект на Украине — это был забег на длинную дистанцию, который начался еще до Первой мировой войны. Многие события той далекой эпохи, как в зеркале, отражают то, что происходит сейчас. Иностранные гранты, специальная пропаганда, сеяние ненависти между народами. И даже лозунги используются одни и те же. Кто же решил разыграть карту украинского национализма и почему — рассказывает историк спецслужб Александр Колпакиди.

Из тьмы веков

— Александр Иванович, давайте вспомним историю. Когда все началось?

— Конечно, можно сказать, что спецоперация началась еще 400 лет назад, когда начался процесс окатоличевания православного населения Великого княжества Литовского. К сожалению, сегодня мало кто помнит, что было такое государственное образование на территории тогдашней Европы, где жило много русскоязычного и православного населения. Причем это были не просто податные сословия, но и представители дворянства, шляхты. Увы, тогда нашлись предатели, которые перебежали на католическую сторону. Если мы говорим о явлении бандеровщины на Украине, то корни его ближе к нашему времени. Это начало Первой мировой войны. Планы по созданию антироссийского проекта на основе Украины родились у австрийского и германского генеральных штабов.

Один из главных идеологов украинизации — Михаил Грушевский, как это принято сейчас говорить, был на финансировании австрийского генштаба. Причем это было приличное финансирование — он купил в центре Киева огромный дом. Еще одним идеологом был создатель теории интегрального национализма Дмитро Донцов, который, кстати, родился в Мелитополе. Там же, где и сотрудник советских спецслужб, чекист Павел Судоплатов. Донцов проживал в Вене и написал по заказу противников России труд, где выдвигал тезис, что единственным спасением Европы от панславизма являются создание сильной Украины и развал России. Так он создал геополитический базис для украинского национализма.

— Вспоминается Польша, которая тоже хотела быть этаким щитом Европы.

— Да, Киев и Варшава боролись за то, кому из них быть цепной собакой Европы, и в конце концов Варшава победила. А Украина стала не цепной, но бешеной собакой Запада. А должна быть мостом между Евразией и Европой. Но мостом решила стать именно Польша. Конечно, такая роль выгодна, когда ты берешь плату за проезд и пошлины, но когда идут танки, от моста может ничего не остаться. Кстати, помнит ли сегодня кто-то, что в Польше в конце 20-х годов прошлого века была создана организация «Прометей», целью которой было сеять рознь между народами в Советской России.

— Александр Иванович, специальная операция на Украине идет шестой месяц. Потери есть с каждой стороны. Чем, по-вашему, должно все кончиться?

— Должно кончиться уничтожением фашизма и прекращением проекта Украины как Антироссии. Нет, это не просто пропаганда. К сожалению, это факт. А вообще, как я уже сказал, эта спецоперация идет уже 400 лет. Спецоперация по разделению народа.

— Вы имеете в виду унию?

— Именно. Это было предательством православия. Как я говорил выше, в средневековом Великом княжестве Литовском было много православных людей, но среди них нашлись предатели. И что интересно, если мы сегодня посмотрим на биографии всех этих Билецких, Тягнибоков и прочих, то выяснятся неожиданные вещи!

— Например?

— Например, что их родственники, без исключения, имеют родственные связи либо с униатским священством, либо с националистами. Там дед, бабка, дяди либо из униатских священников, либо были активистами националистов, бандеровцев. Они поколениями воюют против русского мира, русской культуры, веры, идентичности. Вот есть униатский архиепископ Святослав (Шевчук). Он знаком с нынешним римским папой Франциском еще с молодости! С начала 90-х годов, когда иезуиты отправили его учиться в Буэнос-Айрес. А римский папа этот, кстати, первый папа из ордена иезуитов за всю историю.

Фото: gur.gov.ua

Автомат под рясой

— Ну, так Украина многонациональная страна. Там и еврейские общины мощно представлены, и православных много.

— Так и есть, но ни у одной из этих религий нет в кодексе поведения вранья, которое оправдывается служением Богу. А у иезуитов есть! И то униатское духовенство, которое сегодня на Украине, находится под очень сильным влиянием Рима. И они активно проникали на территории Надднепровской Украины, в том числе и на Донбасс, и открывали там свои церкви.

— Получается, что на Украине действует иезуитское подполье?

— Именно! Приведу еще один пример. Евгений Коновалец — бывший офицер Австрийской армии, один из создателей ОУН. Давайте посмотрим на его семью. Отец — служащий, да. Казалось бы, что такого. Но его братья и дяди — униатские священники! Его дед — священник! Он был под сильнейшим влиянием братьев. Совпадение? Хорошо. Но та же картина получается, если мы возьмем нынешнюю украинскую хунту — они потомки униатского духовенства и националистов! На Украине на протяжении сотен лет фактически действует униатское подполье, управляемое иезуитами из Рима. И за это время с обеих сторон пролилось очень много крови. Униатская церковь участвует в подрывной работе. То наступая, то ослабевая активность, но никогда ее не прекращая.

— Если вернуться ближе к нашим временам, мы видим, что идеология украинского интегрального национализма весьма живучая. И бороться с ней нелегко. Можно ли победить?

— Важно помнить, что националисты привели к краху себя и свою страну. Вообще трудно представить настолько продажную организацию, как организация украинских националистов. Они буквально как эстафетная палочка шли от генштаба к генштабу. Их арестовывали поляки, они переходили к австрийцам, потом к немцам, потом, когда Германия проиграла Вторую мировую войну, отправились на службу к американцам и англичанам. Тот же Донцов умер в Канаде чуть ли не от голода. Ему присылал какие-то подачки Бандера раз в несколько лет. И они пришли к краху своей системы, которую они строили. Но если в те времена активных сторонников было несколько тысяч, то сегодня это многомиллионная страна, которую толкают в пропасть.

— Есть мнение, что этому способствовала политика украинизации, которую проводила советская власть.

— Конечно, мы можем рассуждать сейчас, правильно это было или нет. Но представьте себе, что в начале 20-х годов прошлого века на Украине было около ста тысяч сторонников Петлюры. Они были в каждом селе. У них было оружие. Украинизация способствовала тому, что бандитизм прекратился и не принял такие масштабы, как, например, басмаческое движение в Средней Азии, с которым пришлось бороться до самой Великой Отечественной войны. Это как рак. Ему нельзя дать развиваться, его нужно как-то лечить. В Красную армию, кстати, пошло больше, чем к Петлюре. Но у Петлюры был силен национализм. И нужно было придумать решение вопроса с национализмом, и это решение не могло быть только репрессивное, жесткое. Поэтому советская власть проводила политику украинизации, или, как ее называли в других областях, — коренизации. Это было лекарство от национализма.

— Сотни тысяч сторонников у Петлюры. Сторонники у Бандеры. Люди же поддерживают эти идеологии.

— Но при этом забывают, что на Западной Украине были сторонники дружбы и единства с нашей страной. Даже в Галичине! И коммунисты Западной Украины, а такие были, и поляки с ними боролись гораздо жестче, чем с бандеровцами. Почему об этом факте забывают? На выборах в Учредительное собрание националисты взяли большинство только на Волыни. А Киев, Одесса и все крупные украинские города голосовали за дружбу с Россией. И даже во Львове были сторонники России. В том числе и коммунисты. С ними боролись поляки, а потом и немцы вместе с бандеровцами. И выдавали участников подполья. Стоит вспомнить партизанские отряды, действовавшие на Западной Украине. Это было бы невозможно без поддержки гражданского населения. Давайте вспомним, кто освобождал Львов и Западную Украину: Рыбалко, Лелюшенко и прочие. Это были украинцы! Молодыми парнями они присоединились к Красной армии и воевали за единство с Россией. И таких были миллионы в Красной армии.

Фото: president.gov.ua

Бандиты, а не герои

— Кстати, о поддержке. Бандеровцы настаивают, что они не коллаборационисты, а повстанцы, движение сопротивления. Это обосновывают тем, что Бандера ведь при немцах сидел.

— Типичная ложь бандеровцев. Это нужно опровергать историческими фактами. Ничего нового тут нет. Тезис о сопротивлении, а не о сотрудничестве подхватили. В 2013 году я был в Киеве и говорил с неким западным журналистом, который, скорее всего, никаким журналистом не был. И он говорил мне те же тезисы, что звучали на Майдане. И до, и во времена Януковича такие «журналисты» активно действовали на Украине, решали, кому дать грант. И давали тем, кто исповедует фашистскую идеологию. Это фашизм малых народов, какой был, например, в Хорватии в лице усташей. Бандеровцы создавали для Гитлера дивизии.

— И униаты обеспечивали им поддержку?

— Непосредственную! Причем, что интересно, во времена СССР, когда давление на религию ослабло после войны, униаты открещивались от своих единоверцев, окормлявших коллаборационистские части. «Нет, что вы! Это были бандиты!» — говорили они. Зато в новейшие времена они помнят поименно, кто там был духовником отряда «Тигры», «Лесные черти» и прочих. Кстати, характерные названия. Сразу вспомнили, кто там кого отпевал и окормлял.

Причем многие наши не сильно умные люди прославляют сегодня священников за то, что они были против безбожной советской власти. Допустим, что это так. Но как быть с православными болгарами и сербами, которых тоже убивали украинские коллаборационисты! Они же православные были, христиане! В этом они не могут оправдаться.

— Александр Иванович, но если про них все известно, почему же не удалось додавить это подполье?

— Во многом большую роль в том, что оно было недодавлено, сыграл Никита Хрущев. Он объявил широкую амнистию и позволил вчерашним бандитам вернуться туда, где они всегда жили и действовали. Некоторым он позволил сбежать за рубеж, непонятно почему. Точнее, понятно, поскольку он пытался заигрывать с украинской партийной организацией, на которую опирался во время аппаратной борьбы уже внутри Советского Союза. Он продвигал своих сторонников в ЦК и Политбюро. В большинстве своем это были выходцы с Украины. И Брежнев, ставший следующим руководителем государства, — не исключение.

— Сегодняшнее руководство Украины чем-то отличается от своих предшественников?

— От советских руководителей, конечно, отличается, но от своих духовных отцов — ничем. Это духовные чада националистов всех мастей. Они ненавидят русскую идентификацию, а украинскую ломают через колено. Они переписывают историю. Не искажают, а именно переписывают, меняют. Злодеи становятся героями. Все с ног на голову переворачивается. Язык заменяется на западный диалект, полный полонизмов. И это, кстати, встречает сопротивление со стороны многих украинцев, кто идентифицирует себя именно как украинец. Не все население Украины желает ложиться в прокрустово ложе западной бандеровщины.

Что такое идеология современной Украины? Это стремление вывернуть все наизнанку. Отсюда все эти сказки, что ОУН спасали евреев и так далее. Тот же Коломойский и другие прекрасно знают, как было на самом деле, что делали бандеровцы с евреями. Но их поведение иллюстрирует пословицу, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Деньги победили в них сочувствие к судьбам собственного народа.

— Что ждет Украину?

— Фашизм однозначно должен быть разгромлен. Потому что фашизм на Украине — это реальность, это не пропагандистский миф, как говорят. Там действительно существует этот режим.

Просто приведу пример. Вот лично я давно там внесен во все мыслимые списки врагов Украины, того, что они считают Украиной. Но! Я могу написать своим друзьям на Украину, а они мне нет. Они боятся и прямо говорят, что за контакты с людьми в России они могут очень сильно пострадать. На Украине нет никакой свободы слова. А я сегодня могу высказывать свою точку зрения на действия властей. Я не скрываю своей позиции. И я на свободе, я пишу друзьям на Украину. Так у кого сегодня есть свобода слова? Полагаю, что ответ очевиден.

— Мы победим?

— Мы должны победить. Россия должна четко дать понять, что из Русского мира она больше не уйдет и никаких западных выкормышей тут больше не будет. Это враги русского народа, культуры, веры. Это настоящая мафия, сплоченная фашистской идеологией, которая должна быть уничтожена, как та самая гидра. На Украине мы столкнулись не просто с условным Западом из-за геополитических интересов.

Идет война двух систем. Важно понимать, что Россия сегодня на стороне добра, поскольку против нее используется не просто политическая идеология о разделении русских, украинцев и прочих народов, но и экзистенциальное оружие. На Украине сегодня очень распространены оккультные учения. Конечно, свои чудаки есть везде, но разве в России мы видим, чтобы целые воинские части были набраны из числа не только неонацистов, но и неоязычников и сатанистов. Они враги нашей цивилизации. Их нужно остановить.

ДОСЬЕ

Александр Колпакиди — российский писатель, редактор, издатель, историк спецслужб. Автор и соавтор более 20 книг по истории отечественных спецслужб и истории СССР. В том числе «Империя ГРУ», «Двойной заговор», «Энциклопедия военной разведки России», «Энциклопедия секретных служб России» и других.

Публиковался в ленинградских газетах и журналах. С 1994 года начал сотрудничать с издательством «Современник» ( Москва). Изучал мемуары советских разведчиков — так появилась серия «Жестокий век». В 1998 году редактировал журнал «Секретное досье» (Санкт-Петербург).

С 2000 года работал ведущим редактором издательства «Нева» (Санкт-Петербург).

С 2003 года — главный редактор, замдиректора издательства «Яуза» (Москва).

С 2012 года — главный редактор издательства «Алгоритм». Автор и консультант более 20 сценариев документальных фильмов по истории, в основном о советской разведке.