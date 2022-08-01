«Нужно быть реалистом»: как ремонтировать машины ушедших из России брендов

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Многие автопроизводители покинули Россию, при этом часть проданных ими автомобилей находится на гарантии. «Вечерняя Москва» разбиралась, как действовать в случае, если необходимо отремонтировать автомобиль ушедшего из РФ бренда.

В крайнем случае — судиться

Как отметил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков, некоторые ушедшие компании позаботились о том, чтобы автовладельцы могли воспользоваться их официальным сервисом.

— Все зависит от того, как бренд покидает российский рынок. Если как General Motors, то по гарантии никак не отремонтировать: они просто собрали вещи и ушли. А, например, Renault более цивилизованно покинул Россию: все права на гарантийный ремонт и обслуживание должны быть переданы АвтоВАЗу, об этом официально было заявлено. Пока, прямо скажем, ничего не произошло, владельцы ждут августа, когда эта система начнет работать, но заявления были, — объяснил специалист.

По словам собеседника «ВМ», если человек владеет машиной от молча ушедшего бренда (например, Cadillac или Chevrolet), ему необходимо обращаться в сторонние сервисы. Поехать в другую страну с этим автомобилем может быть тоже проблематично, так как фирмы инструктируют дилеров из разных государств, чтобы автомобили с российскими госномерами или проданные в России не обслуживали.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заметил, что покупатель вправе требовать гарантийного ремонта у дилера, даже если бренд покинул страну.

— Это все вопросы договоренностей между держателем автомобиля иностранного бренда, дилером и самим брендом. Дилер, согласно Гражданскому кодексу, как раз является той стороной, которая должна обеспечивать обслуживание. Дилер в состоянии выписать в договоре купли-продажи, что он обеспечивает гарантийное и прочее обслуживание вместо самого брендодержателя. Вместо Renault, например, Петровский автоцентр будет гарантировать, — объяснил Попов.

По его словам, дилер может отказать, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, однако он будет плохо выглядеть в глазах клиента, у него плохо сложится бизнес в дальнейшем. Скорее всего, дилеры попытаются удержать возможность выполнения своих обязательств, отметил собеседник «ВМ».

Если договориться не получается, необходимо привлечь дилера к ответственности, рекомендовал эксперт.

— Нужно смотреть в Гражданский кодекс, искать основания для привлечения дилера к ответственности и идти в суд. Гарантия — юридическая субстанция, если она прописана в договоре купли-продажи, то она сохраняется, эти обязательства должны быть обеспечены если не самим производителем автомобиля, то дилером, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Можно чинить на стороне

Попов отметил, что обращаться к сторонним сервисам вместо ремонта у официального дилера — не самый плохой вариант.

— Можно понять человека, привязанного к тому, чтобы все делать у дилера по гарантии, но нужно быть реалистом и решать главный вопрос: нужно ехать или нужны принципы? Есть много способов обслужить автомобиль без помощи дилеров и производителей, да и не всегда дилер делает качественнее, чем дядя Вася в гараже. У меня нет особых предупреждений, что неоригинальные или поставленные по параллельному импорту запчасти — плохо. Многие неоригинальные запчасти не хуже, а по некоторым опциям даже лучше оригинальных, — подчеркнул эксперт.

Мелкие проблемы с автомобилем решить на стороне будет легко, однако, если модель редкая, сложностей не избежать, предупредил Гудков.

— С ТО особых сложностей ждать не стоит — расходники будут поступать по параллельному импорту (или какие-нибудь китайские и отечественные аналоги). А вот если случатся более серьезные поломки, если это редкая модель, на которую нужны дефицитные детали, то тут возникает самая неблагоприятная ситуация. Вплоть до того, что машину придется поставить и ждать, пока деталь найдется, — отметил автоэксперт.

Попов отметил, что все большее количество сервисов будут подхватывать обслуживание машин ушедших брендов. Некоторые из них будут предлагать услугу обслуживания конкретных марок, уточнил он.

Они еще вернутся

По мнению специалиста, через некоторое время ситуация с автомобильными брендами может измениться в лучшую сторону.

— Я считаю, что полгода еще не являются ситуацией, предполагающей критическое отношение к проблеме. Большой геоэкономический и политический взрыв, в котором мы находимся, требует времени для прихода в новое равновесное состояние. Еще три, четыре, пять месяцев — и будут найдены решения в обход сложившейся ситуации. Я думаю, мы вскоре сможем вполне официальное обслуживание получить, — заметил собеседник «ВМ».

Как отметил эксперт, многие бренды, не связанные с автомобилями, уже негласно вернулись в Россию. То же самое справедливо для автопроизводителей: так, Ford заявлял, что потерял около полутора миллиарда рублей от ухода с российского рынка. Это большие деньги, терять их дальше бренды не захотят, резюмировал эксперт.