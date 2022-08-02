Выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов развития столицы «Город для каждого» открылась вчера, 1 августа, в Центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Михаил Колобаев

«Мы открыли в «Манеже» выставку «Город для каждого» — для каждого москвича, для каждого гостя нашей столицы. Очень сложно охватить масштаб работ, который проводится в Москве в последнее десятилетие, даже если ты живешь в этом городе. Мы постарались здесь, на этой маленькой площадке, представить все самые масштабные проекты, которые мы реализовали, реализуем и будем реализовывать в столице. Это крупнейшая программа транспортного строительства Москвы, метростроение, строительство железных дорог и превращение их в городской транспорт, строительство новых автомобильных дорог и реконструкция существующих, строительство развязок, тоннелей, пешеходных переходов», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия выставки.

Посетители смогут ознакомиться с ключевыми проектами столицы за последние 10 лет, а также узнать о планах дальнейшего развития мегаполиса. Экспозиция общей площадью около 1,6 тысячи квадратных метров занимает два этажа выставочного зала «Манеж» и поделена на 13 тематических зон. Начинает выставку общая градостроительная экспозиция. Второй стенд заслуживает особого внимания — он посвящен развитию транспортной инфраструктуры: блок строительства дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство транспортных пересадочных узлов и объектов метрополитена, где есть макет тоннелепроходческого щита в разрезе.

Стенд журналистам презентовал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Начиная с 2010 года мы четко реализуем транспортную стратегию развития столицы. Согласно ей, до 2023 года будет построено 1300 км дорог, более 400 искусственных сооружений и 235 пешеходных переходов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача: завершить формирование транспортного каркаса в 2023 году. На макете можно посмотреть, в каком году какие транспортные объекты были введены в эксплуатацию, — рассказал Рафик Загрутдинов.

Есть здесь и макет, который демонстрирует часть первого в России тоннеля винчестерного типа на пересечении ул. Народного Ополчения и ул. Берзарина. Он был открыт в составе участка Северо-Западной хорды — от Ленинградского шоссе до проспекта Маршала Жукова — 12 сентября 2016 года.

Этот уникальный объект служит прекрасной иллюстрацией многоэтапного и сложного процесса дорожного строительства в уже сложившейся городской застройке.

— Плотная застройка района не позволяла строить тоннель в классическом виде. Тогда дорога проходила бы практически вплотную к жилым домам — расстояние от подъездов до проезжей части сократилось бы до 6 м. Применение винчестерной технологии позволило «отодвинуть» проезжую часть от прилегающих домов на 14 метров, — добавил Рафик Загрутдинов.

«Обратите внимание — укладчик асфальта, отечественный», — с улыбкой показывает рукой на еще один макет Рафик Загрутдинов, как бы намекая, что проблем с импортозамещением в строительстве нет.

Следующие площадки демонстрируют крупные городские проекты и КРТ, цифровизацию строительной отрасли, реорганизацию промзон и общественные пространства.

Есть отдельный стенд, где представлена инфраструктура здравоохранения и образования. Посетители могут уже сейчас увидеть, как будут выглядеть новые больницы и поликлиники, которые сейчас только строят в Москве, «зайти» в палату, посмотреть в окно.

На стенде, посвященном 5-летию столичной программы реновации жилищного фонда, с помощью интерактивной карты можно узнать информацию о том, как реализуется программа в конкретном округе или районе. Есть макеты квартир в старой «хрущевке» и в новостройке, где наглядно видно колоссальное отличие между ними. Можно даже посмотреть 3D-тур по району Фили-Давыдково, где идет реализация программы.

— За эти пять лет проведена огромная работа — подготовлены проекты планировок, проведены с жителями публичные слушания, утверждено финансирование программы, стандарты отделки и благоустройства, определены этапы и сроки переселения. С момента старта программы уже введено в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров — более 200 новостроек. Дальше будет еще интереснее — к 2026 году мы выйдем на пик строительства жилья. Кроме этого, на втором и третьем этапе реализации программы реновации планируется к строительству и социальная инфраструктура, — рассказал при осмотре стенда Рафик Загрутдинов.

Замыкают экспозицию стенды «Жилая среда»; «10 лет Новой Москве» и стенд, посвященный строительству спортивных объектов и объектов культуры.

Но проследить развитие столицы можно не только на макетах и стендах. Выставка проходит в интерактивном формате: горожане с помощью интерактивных карт, 4D-аттракционов, макетов и тач-панелей смогут буквально погрузиться в ключевые городские проекты и получить уникальный опыт. Посетители смогут перенестись в виртуальную реальность и с высоты птичьего полета оценить масштабные градостроительные изменения в столице за десятилетие, а также послушать лекции и выступления экспертов, проверить здоровье, принять участие в творческих мастер-классах, посетить экскурсии, театральные представления, концерты и кинопоказы.

«Город для каждого» будет работать ежедневно — с 10:00 до 20:00. Для удобства посетителей открыта предварительная регистрация на сайте Московского урбанистического форума.