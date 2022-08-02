Жизненные истории сплетаются с судьбами героев

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

2 августа в Московском театре «Современник» открыли новую временную площадку — «Театр во дворе». Она начала работать для «Фестиваля сторителлинга», на котором артисты расскажут свои жизненные истории.

Новая площадка притаилась между Основной сценой «Современника» и административным корпусом. Свежий воздух, теплая погода, поющие птицы, небольшое количество людей — сцена более чем оправдывает название «Театра во дворе».

В перспективе на ней будут проводить летние мероприятия со своим отдельным репертуаром.

А пока новую сцену открыли «Фестивалем сторителлинга». Такой вид мероприятия позволяет артистам затронуть интересующие их темы, пропустив их через героев выбранных произведений отечественной литературы.

Одной из первых, кому посчастливилось выступить на новой площадке, стала выпускница Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова, актриса Московского театра «Современник» Марина Лебедева.

— Формат сторителлинг (рассказывание историй. — «ВМ») помогает зрителю стать ближе к артисту, который, беря за основу существующее произведение, рассказывает через него истории из собственной жизни, — рассказала Марина Лебедева. — С самого детства моим любимым произведением была «Снежная королева» писателя Ганса Христиана Андерсена. Поэтому я выбрала ее для выступления на фестивале.

История главных героев произведения напомнила мне историю моих родителей. Когда я его читала, мне казалось, что сказка рассказывает их историю. В своем выступлении Марина Лебедева решила раскрыть тему любви и материнства.

— Любого человека могут изменить окружающие его обстоятельства. Снежная королева не кажется мне отрицательным персонажем. На мой взгляд, героиня просто искала спасение от одиночества и пыталась обрести сына в лице Кая, — отметила Лебедева. — Я считаю, что лучше занять у зрителя больше времени, но качественно раскрыть волнующую тему, поэтому мое выступление на контрольной репетиции заняло около 18 минут.

Всего свои истории на фестивале представили семь актеров, каждому из которых нужно было суметь завладеть вниманием зрительской аудитории.

— Поддерживать контакт с залом непросто, но актерские навыки пригодятся как никогда, — сообщил актер «Современника» Игорь Царегородцев. — Самое главное — донести основную идею произведения. Я выбрал для себя повесть писателя Николая Гоголя «Портрет», чтобы рассказать о «медных трубах» нашей профессии, которые способны погубить талант человека, как это произошло с главным героем повести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Илья Барабанов, куратор-режиссер Фестиваля сторителлинга»:

— Сторителлинг всегда связан с героем, через которого можно выразить свои мысли и передать переживания. При работе в театре актер зачастую исполняет волю режиссера, который может контролировать процесс работы вплоть до поворота головы подчиненных. На фестивале он выступает одновременно режиссером и драматургом, что дает свободу действий и самовыражения. При выходе на сцену необходимо воспользоваться всеми своими актерскими навыками и суметь завлечь слушателя интересной историей.