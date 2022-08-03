20 идей Давыдова: как обезопасить пешеходов

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Сейчас мобильный телефон — как зубная щетка: есть у каждого. По данным платформы App Annie, занимающейся анализом мобильных данных, россияне проводят в интернете в среднем 4,3 часа в день. Причем смотрят в экран смартфона и на улице, что резко увеличивает риск попасть под колеса. Как решить проблему? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— Еще в прошлом столетии было обнаружено влияние телефонов за рулем автомобиля на увеличение количества аварий, и, как следствие, в большинстве стран мира использование телефона во время вождения сегодня облагается штрафом, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Но в последнее время становится очевидно, что смартфоны отвлекают не только водителей, но всех участников дорожного движения. Зачастую, устремив свой взгляд на экран электронного устройства в руках, по дорогам перемещаются пешеходы, велосипедисты и пользователи других средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, роликов, гироскутеров, сегвеев. Такое нарушение внимания несет в себе немалую опасность.

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения отметила, что для пешеходов, которые пересекают дорогу и при этом отвлекаются на разговоры по телефону, музыку или текстовые сообщения, риск быть сбитым существенно возрастает. ВОЗ призвала во всех странах проводить интенсивные кампании с целью информирования пешеходов об опасности использования отвлекающих устройств на проезжей части. Исследование китайских ученых, изучавших в 2019 году поведение 4196 пешеходов на регулируемых перекрестках в часы пик, выявило интересные факты:

— пользователи смартфонов в два раза чаще нарушают правила перехода перекрестка, чем люди без смартфона;

— каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, и, как следствие, многие из них не успевают завершить его вовремя;

— 12 процентов пешеходов со смартфонами пропускают зеленый свет и вынуждены ждать дольше;

— 61 процент пешеходов со смартфонами не смотрят по сторонам, прежде чем начать движение, в то время как среди пешеходов без смартфона этот показатель составляет 31 процент;

— пешеходы со смартфоном перемещаются заметно медленнее, чем пешеходы без устройств.

Исследователи пришли к однозначному мнению: использование мобильных телефонов пешеходами намного повышает риск создания аварийной ситуации.

В разных странах власти начинают обращать внимание на вред от смартфонов для пешеходов на дороге. Так, в 2019 году в китайском городе Цзясин был введен штраф до 50 юань (580 рублей) за пользование мобильным телефоном и за игры и шалости при переходе дороги. В Литве с 2018 года действует закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги должны избегать каких-либо отвлекающих внимание действий, включая использование мобильных устройств, — за это нарушение предусмотрен штраф от 20 до 40 евро (1200–2400 рублей). Еще пару примеров можно привести из США. В 2017 году в городе Гонолулу, штат Гавайи, за пользование смартфоном и планшетом при переходе через дорогу был введен штраф в размере 15–35 долларов (850–2000 рублей) за первичное нарушение и до 99 долларов (5650 рублей) за последующие нарушения. В городе Монтклер, штат Калифорния, с 2018 года установлен штраф 100 долларов (5700 рублей) за первое нарушение и до 500 долларов (28 500 рублей) за последующее несоблюдение требований.

Законодатели в разных странах видят опасность в использовании современных гаджетов и для велосипедистов. В июле 2019 года в Нидерландах начали штрафовать велосипедистов на 95 евро (5700 рублей) за езду с мобильным электронным устройством в руке. За первые 6 месяцев было выписано 21 327 таких штрафов. В Израиле штраф за использование мобильного телефона во время езды на велосипеде составляет 1000 шекелей (23 300 рублей). За это же нарушение в Германии велосипедист будет оштрафован на 55 евро (3300 рублей), в Дании — на 1000 крон (11 200 рублей), а в Бельгии — на 110 евро (6600 рублей).

Наезды на пешеходов остаются большой проблемой для России. Согласно актуальным данным ГИБДД, за первые 10 месяцев 2021 года на дорогах России было совершено 27 995 подобных ДТП, в результате которых 26 169 человек получили травмы и 2886 граждан скончались, что составило 19 процентов от всех травмированных и 24 процента от всех погибших в ДТП соответственно. То есть почти каждая четвертая смерть на дорогах с января по октябрь 2021 года — это сбитый пешеход. Число аварий с участием велосипедистов растет в последние годы. В 2017 году было 5247 случаев, а в 2020 году зарегистрировано уже 5750 происшествий, в которых 368 человек погибли и 5364 получили травмы.

— В целях улучшения безопасности на дорогах я предлагаю в России установить штраф за пользование мобильными электронными устройствами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей других СИМ, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Такой шаг предупредит население об опасностях использования смартфонов на дорогах. Позиция закона будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения. Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам. Штрафы, взимаемые с нарушителей, предлагаем направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов и улучшение инфраструктуры для перемещения на СИМ в городах.

В результате таких мер число аварий с участием пешеходов и велосипедистов может заметно сократится, что привнесет свой вклад в снижение смертности и травматизма на дорогах.

Идея была направлена органам российской власти, пришли ответы. Они похожи.

«Ваше обращение рассмотрено. Информация, изложенная в нем, принята к сведению», — пишет замначальника управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации РФ И. В. Харламова.

«Ваша информация с предложениями принята к сведению. Благодарим за проявленный интерес к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию», — пишет начальник отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России А. Е. Горюнова.

Замдиректора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста РФ В. В. Николаева в свою очередь отвечает:

— Информация, изложенная в обращениях, внимательно изучена и принята к сведению. Выражаем признательность за активную гражданскую позицию и проявленное внимание к вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации.

Автоэксперт Сергей Безбородько считает, что властям имеет смысл не только «принять к сведению» полученные предложения, но и реализовать их в качестве закона.

— Уровень автомобилизации в России ежегодно растет. Только в Москве, например, уже более пяти миллионов автомобилей. Это значит, что плотность движения машин постоянно увеличивается, скорость строительства подземных и надземных пешеходных переходов за ней явно не успевает. Люди по-прежнему переходят дорогу по зебре, то есть на одном уровне с автомобилями, а значит, риск попасть под колеса уже есть. И этот риск резко усугубляется, если пешеход чем-то отвлечен. Сегодня главный фактор отвлечения — мобильный телефон. Пешеходы на ходу переписываются, читают новости, смотрят ролики. Кто-то с помощью смартфона слушает музыку, что тоже опасно: человек может не услышать предупреждающего сигнала водителя. Мне кажется, любое использование смартфонов на проезжей части нужно запретить во благо самих же пешеходов.

Урбанист Григорий Мельник добавляет:

— В последние годы во многих городах резко выросло число людей, которые передвигаются на велосипедах, самокатах, моноколесах и роликах. Это связано с тем, что качество городской среды улучшается, создается безбарьерная среда. Вот люди и осваивают новые способы перемещения. Проблема в том, что во время движения они часто используют смартфоны. Я не раз наблюдал ситуацию, когда велосипедист одной рукой рулит, а в другой держит смартфон, пытаясь выбрать правильный маршрут. Его внимание отвлечено на экран. Вероятность аварии в таком случае возрастает многократно, особенно если учесть, что многие ездят по проезжей части, вплотную к автомобилям. Водители электросамокатов в свою очередь при пользовании мобильником рискуют сбить пешехода или вовсе разбиться. Поэтому, я считаю, запрет на пользование гаджетами во время движения нужно переводить из благих пожеланий в закон. Во многих крупных городах все оживленные улицы находятся под видеонаблюдением. Внедряется система распознавания лиц. Так что администрировать эти правонарушения можно без особых проблем. В конце концов это наша с вами безопасность.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся постепенного ограничения использования смартфонов всеми участниками движения. Автор проекта надеется, что эти предложения получат законодательную поддержку, как и другие его идеи.