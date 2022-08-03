«Россия может многому научить»: скульптор Лиза Сотилис — о культуре, традиционных ценностях и запретах

Фото: Из личного архива Лизы Сотилис

Греко-итальянский скульптор, художник и ювелир Лиза Сотилис побывала в России и выразила поддержку нашим военнослужащим. Лиза рассказала «Вечерке» о любви к российской культуре и ее сходстве с греческой, а также о том, почему спецоперация на Украине была необходима.

— Лиза, вы приехали в Россию еще весной, из Италии. Столкнулись ли с непониманием окружающих?

— Я была одна из немногих на Западе, кто на это решился. Все остальные боялись. И русофобия во многих странах присутствует. Но я не ориентируюсь на навязываемые миру политические взгляды. И в России чувствую себя поистине счастливым человеком. Ни капли не пожалела о своем решении приехать! Знаете, в мире сейчас распространяется много недостоверной информации. Когда я приняла решение о поездке в Россию, я мало знала о вашей стране.

Это был мой первый визит сюда. Но когда я пообщалась с людьми, пожила здесь, посетила разные города — Уфу, Казань, Москву, — я поняла, что греческая и русская культуры очень похожи. Есть ценности, которые высоко ценятся как греческим народом, так и русским. Само собой, культура и искусство стоят превыше всего — в первую очередь превыше политики. Поскольку эти сферы не имеют ограничений, они вечны и бессмертны.

— Вы открыто поддерживаете спецоперацию, которую проводит Россия. Что вами движет?

— То, что сейчас происходит и уже давно происходило на Украине, немыслимо. Никто не имеет права убивать мирное население определенной национальности, никто не имеет права запрещать использовать родной язык. Что меня особенно печалит, на Донбассе гибнут невинные молодые люди, страдают дети, которых некому было защитить. Сейчас в Европе у людей низкая степень осведомленности о реальной ситуации. А ваш президент пытается отстаивать национальные ценности, которые, к сожалению, стремятся разрушить. Я считаю, никто не может на них посягать — это самая важная вещь в рамках любого государства.

Фото: Из личного архива Лизы Сотилис

— Вы, видимо, знакомы с этим не понаслышке... в середине XX века в Греции правила фашистская хунта. Тогда под запретом оказалась вся ваша греческая культура...

— Да, у нас запрещались греческие школы, язык и культура, вы правы. Остальной мир мало об этом знал и судил о многих вещах субъективно. А сейчас я наблюдаю то же явление. Поэтому и приехала в Россию — посмотреть на события под другим углом. Я была удивлена, насколько сильно разнится с реальностью картина, которую дают европейские СМИ. Я нахожусь вне политики, но сложно не обращать на нее внимания, когда все в Европе говорят о «войне, которую начала Россия». Но это происходит опять-таки из-за того, как нам преподносят информацию. Я приехала сюда, увидела сама русский народ и его отношение к жизни.

Оно очень схоже с моим. Знаете, я бы хотела создать международное пространство, в рамках которого ценилось бы разнообразие культур и искусств, уважались бы все людские ценности. Это возможно сделать, только собрав всю человеческую энергию воедино.

— Вы изготавливаете ювелирные украшения, продаете их, а деньги отправляете в поддержку российским солдатам. Почему решили им помочь?

— В ходе истории было заключено множество международных соглашений. В 1989 году пала Берлинская стена, что ознаменовало начало новой эпохи. Нельзя не обращать внимание на то, что многие согласованные тогда принципы ныне не соблюдаются. Поэтому для меня российская спецоперация на Украине — это не вторжение, это защита. Знаете, мои бабушка и дедушка помогали всем раненым солдатам во время освободительной войны в Греции, они многое сделали для своего народа.

Я тоже хочу помочь ни в чем не виновным молодым людям, защищающим свою страну, помочь нуждающимся детям. Я с уважением отношусь к людям, готовым отстаивать свои традиции, культуру и ценности. Я держу свое слово, свои обещания, именно поэтому я здесь. И для меня важно идти по стопам своих предков, которые высоко ценили человеческую жизнь. Хочу своими действиями отдать им дань памяти и уважения.

— Что вы думаете о том, что в некоторых других странах нашу культуру пытаются притеснять, запрещать?

— Я приехала в Москву посмотреть Врубеля, которого считаю великим русским художником. Его работы вызывают у меня искреннее восхищение. Далее я узнала многое о взглядах ваших соотечественников, которые в моей стране тоже разделяют. Я имею в виду такие ценности, как искусство, семья и другие, которые являются неотъемлемой частью человеческого бытия. И я была глубоко разочарована, когда принцип «культура и искусство вне политики» перестали уважать.

Так, в Италии и в ряде других стран запретили музыку Чайковского. Никогда бы не подумала, что такое может произойти! И это очень печально. Причем в России все иначе, даже в этот сложный период: вы цените европейскую культуру, не теряете к ней уважения. Яркий пример — итальянская опера, вы продолжаете посылать в Италию своих людей, в свою очередь приглашая иностранцев к себе.

И именно здесь можно проследить факт преобладания культуры и искусства над политикой, когда национальность не является преградой, не ставит никаких ограничений. Таким принципом следует руководствоваться всем. Увы, в последнее время все чаще замечаю, что многие жители Западной Европы стали забывать о традициях.

Нынешнее подрастающее поколение имеет совсем иной взгляд на мир, отличный от нашего. И здесь, в России, я чувствую себя очень комфортно, осознавая, что тут уважают христианские ценности, и это гармонично сочетается с современными тенденциями развития. Всему миру россияне подают невероятный пример единения. В вашей стране живет в гармонии множество народов, представители разных религий. И этому у вас стоит поучиться.

Фото: Из личного архива Лизы Сотилис

ДОСЬЕ

Лиза Сотилис родилась в Афинах, в Греции. Сейчас ей 90 лет. Училась в Академии изящных искусств Брера в Италии. Занимается скульптурой, живописью и созданием ювелирных изделий. Была музой Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, дружила с артистом балета Рудольфом Нуриевым.

Откроет музей искусства

Недавно Лиза Сотилис объявила о планах открыть в Греции Центр искусства и православия. Ей принадлежит участок земли на родине, где и расположится этот музей, о котором скульптор давно мечтает. Планируется, что он будет международным и там непременно будут в том числе экспонаты, посвященные России.

Муза Сальвадора Дали

Первое произведение Лизы Сотилис приобрел знаменитый художник Сальвадор Дали для своей возлюбленной Галы. Это было в 1971 году на выставке Лизы в Нью-Йорке. Среди друзей художницы и скульптора было немало великих людей. Среди них — художник Пабло Пикассо и артист балета Рудольф Нуриевю

Итальянская дива

Лиза Сотилис большую часть жизни живет в Италии. В Милане у нее есть персональная галерея. Кроме того, украшения и скульптуры, созданные легендарной художницей, можно увидеть в самых известных галереях мира.

Счастлива в браке

Супруг Лизы Сотилис — доктор медицины Теодор Вурлас. Он, если верить зарубежным источникам, является пластическим хирургом и отоларингологом

Любит золото, но ценит простоту

При создании украшений скульптор и ювелир Лиза Сотилис часто использует золото, драгоценные камни, но не чурается и простых материалов, таких как стекло. Ее произведения часто отличает плавность линий, присущая природе, теплые цвета, естественность форм. Все украшения Лиза создает вручную. «Мои работы — неотъемлемая часть меня, моего разума и сердца», — отмечает художница. Она, по ее словам, находится в постоянном творческом поиске.