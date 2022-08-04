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Мотора рев звучит как музыка

Виктория Филатова

Сюжет: 

Династии московской промышленности
Общество
Мотора рев звучит как музыка
Семейство Котляренко: Владимир Иванович, Елена Леонидовна и Алексей Владимирович / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся на фабриках и заводах столицы. Сегодня нашими героями стали Владимир, Елена и Алексей Котляренко, работающие в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Владимир Иванович Котляренко пришел в НАМИ сразу после получения диплома об окончании вуза — в 1978 году. Автомобили всегда были его страстью, поэтому ни в какой другой области Котляренко себя не видел.

На предприятии он занялся разработкой проектов автомобилей, а затем — испытанием экспериментальных образцов на полигоне недалеко от подмосковного Дмитрова.

— После начала перестройки в 1990-х годах сотрудники института столкнулись с трудностями, — вспоминает Котляренко.

Государство прекратило финансирование НАМИ, а инженеры разбрелись в поисках лучшей жизни. В институте остались энтузиасты, готовые заниматься любимым делом практически на общественных началах. В их числе был и Владимир.

Конечно, инженер понимал, что любимое дело — это хорошо, но дома ждут жена с сыном, которых одним лишь энтузиазмом не накормишь. И тогда вместе с коллегами инженер разработал вездеход на шинах сверхнизкого давления, позволяющих ездить по болоту, воде и таежному бездорожью. Такие машины оказались очень востребованными у охотников, рыбаков и любителей экстремального туризма.

Вездеходы начали продаваться — и разлетались как горячие пирожки. Модель оценили не только в нашей стране, но и за рубежом. Уникальный вездеход получил, в числе прочих наград, и золотую медаль на женевской выставке автоизобретений.

— После трех десятков лет работы в автопроме могу сказать одно: наши изобретатели умеют мыслить совершенно нестандартно, применяя в работе все, что под рукой есть, — с гордостью говорит Владимир. Сегодня он, доктор технических наук, работает в НАМИ в должности ведущего эксперта Экспертного совета. — Только представьте, какого невероятного прогресса могут достигнуть наши разработчики, если отечественному автопрому дать необходимые ресурсы и свободу творчества?

Вместе с Владимиром на предприятии трудятся его жена и сын. Елена занимается экспертизой автотехники и электронными паспортами для автотранспорта, а Алексей — ведущий инженер отдела интеллектуальных систем помощи водителю управления интеллектуальных автомобилей.

Котляренко-младший начинал работать в НАМИ еще будучи школьником: с 14 лет все летние каникулы он проводил в гараже института как автослесарь. Получив высшее образование, Алексей присоединился к команде, занимающейся российскими автомобилями представительского класса AURUS. Как и отец в свое время, он тестировал авто на испытательных полигонах — и российских, и зарубежных. Сегодня Котляренко-младший — ведущий инженер Отдела интеллектуальных систем помощи водителю (они помогают водителю удерживать машину в полосе движения или тормозить, если автомобиль впереди резко остановился).

— Пока еще не беспилотник, но автомобильная наука скоро дойдет и до такого, — улыбается Алексей.

Общий трудовой стаж семьи Котляренко в НАМИ — 64 года. И Владимир уверен, что это только начало: у них есть перспективы для того, чтобы стать династией с самым большим стажем работы в любимом институте.

— В стенах московских заводов выросло не одно поколение настоящих профессионалов — инженеров, кондитеров, механиков, технологов, аппаратчиков, а также других специалистов, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Стаж некоторых трудовых династий превышает 120 лет. Это очень важный момент, потому что добросовестное отношение к своему делу тружеников фабрик вызывает интерес молодых людей, многие из которых начинают следовать примеру родителей, бабушек, дедушек.

СПРАВКА

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ» был основан в 1918 году как первый научно-исследовательский институт в области автомобильной теории и технологии. При участии ученых и конструкторов института были созданы, испытаны и поставлены на производство почти все отечественные автомобили, многие двигатели и тракторы — от первых легковых и до мощных высокопроизводительных грузовых.

Мотора рев звучит как музыка Фото: Пресс-служба НАМИ

Поедем на водороде и электричестве

На Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» НАМИ представил ходовые прототипы автомобиля и электромотоцикла на водородных топливных элементах на базе AURUS.

— Автомобиль NAMI HYDROGEN имеет электропривод и систему водородных топливных элементов с низким углеродным следом, это оптимальный экологичный вариант, — рассказали в НАМИ. — Его запас хода — 600 километров, а до скорости 100 километров в час он разгоняется за четыре секунды. Батарею можно зарядить всего за два часа. Электромотоцикл AURUS Merlon также не имеет аналогов в мире. На одной зарядке он может проехать 200 километров.

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