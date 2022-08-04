Прививки уберегут малышей

Фото: Из личного архива Исмаила Османова

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал «Вечерней Москве», как обеспечить максимальную безопасность новорожденных.

В первые месяцы жизни ребенка на родителях лежит самая большая ответственность. Организм младенца еще только начинает приспосабливаться к окружающей среде, незрелая иммунная система впервые сталкивается со множеством бактерий и вирусов.

— Пожалуй, наибольшую опасность для младенца представляют инфекционные заболевания. Встреча с вирусными и бактериальными частицами в этот период может привести к тяжелым заболеваниям и развитию осложнений в виде молниеносного распространения воспалительного процесса. В ряде случаев такие инфекции могут привести к инвалидности и смерти, — рассказывает он.

Эффективнее всего от бактерий и вирусов малыша защитит вакцинация. Вакцины, зарегистрированные в нашей стране и рекомендованные к применению, имеют высокие показатели безопасности и эффективности. Дети хорошо их переносят даже в первые месяцы жизни.

В некоторых случаях после введения вакцины у ребенка может слегка подняться температура, место укола может побаливать и покраснеть, может появиться головная боль. Нужно понимать, что это нормальная реакция иммунитета на прививку, и появление таких симптомов говорит лишь о формировании иммунитета у ребенка. Все эти реакции без последствий проходят за несколько дней.

— Вакцинация проводится всем детям бесплатно, — говорит Исмаил Османов. — Родителям достаточно обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства, который обязательно разъяснит все вопросы по вакцинации.

Родители также обязаны обеспечить безопасное пространство для младенца, чтобы не допустить травм. Нужно заранее снять плохо закрепленные на стене полки и картины, поврежденную проводку и другие потенциально опасные предметы.

— Возможную бытовую опасность для новорожденного таит в себе даже детская кроватка. Для безопасности зазор между планками по всем сторонам кроватки должен быть не более шести сантиметров. Эта мера обеспечит хорошую просматриваемость ложа и не позволит малышу выпасть из него, — советует Османов.

Самый главный совет — своевременно обращаться за медицинской помощью, следить за развитием малыша и не пропускать плановых осмотров.