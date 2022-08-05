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Московский психолог рассказал о внутренних механизмах защиты от стресса

Павел Гриднев
Общество
Московский психолог рассказал о внутренних механизмах защиты от стресса
Фото: Pexels

У каждого человека время от времени возникают кризисы, стрессы, тяжелые жизненные ситуации. Но не все могут каждый раз стойко переносить удары судьбы. О том, как себе помочь, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Любой сталкивался с обстоятельствами, которые оказывались выше его. Если это влияние было слишком сильным и долгосрочным, порой ничего не оставалось, кроме как оградить себя от происходящего.

— Эту роль на себя обычно берут механизмы психологических защит — специфическое поведение, позволяющее стабилизировать внутреннее состояние, не “развалиться” под давлением извне. Классически выделяют несколько основных, самых ярких и часто встречающихся видов таких реакций, — отметил психолог.

Вытеснение — неприемлемые, непозволительные с точки зрения общественных норм, личного морального компаса мысли, чувства подавляются, уходят из фокуса восприятия на менее осознаваемый уровень. Распространенный вариант, когда «вглубь» уходит что-то нелицеприятное, что человек узнал о любимом.

Замещение — накопившаяся энергия и недовольство переключаются с вызвавшего их, но недоступного для разрядки объекта или субъекта на другой, более слабый и доступный. Пример такой защиты: когда мужчина срывает зло на домашних из-за проблем на работе.

Отрицание — крайне болезненная, деструктивная информация отрицается, перекрывается доступ к ее осознанию. Своеобразное обезболивающее, применяемое в крайне дестабилизирующих жизнь случаях: потеря близкого, банкротство, измена партнера.

Компенсация — механизм, который в определенных условиях и дозах крайне полезен. Человек пытается добиться высот в разных областях, как бы замещая неудачи в других. Например, какую-то физическую особенность, делающую его менее привлекательным, сбалансировать внутренними качествами, профессиональными достижениями. Также этот тип защиты может выражаться и в крайне негативном ключе: к примеру, уход в алкогольный дурман вместо серой обыденности.

Проекция — классика жанра, когда все кругом плохие, но не я. Собственные потаенные, не принимаемые качества и черты «надеваются» на окружающих с целью порицания и разрядки.

Рационализация — попытки логически обосновать, оправдать в собственных глазах наши поступки или актуальное положение. Жестокий, абьюзивный партнер видится как единственная возможность на личное счастье и «другого уже не будет», подсиживание коллеги ради должности облачается в формат «он бы поступил точно так же».

Регрессия — часто встречающаяся реакция ухода на более ранние стадии психического развития. Сильное стрессовое воздействие, столкновение с серьезной ответственностью могут вызвать ребяческое поведение, когда не признается логика и своя роль в этой деятельности, выходят на свет обиды и сильные эмоции, перекладывание вины. В особенно экстремальных обстоятельствах ресурсов не хватает, и человек «деградирует» до состояния ребенка в буквальном смысле: плач и даже рев, попытки призвать родителей на помощь, оцепенение перед опасностью.

Сублимация — этот вид защиты можно назвать более зрелым и продуктивным. Суть его заключается в переводе негатива или накопившегося напряжения, которые нельзя по разным причинам выплеснуть в изначальном виде, в приемлемую форму. Чаще всего это творчество и физическая активность. В данном случае хорошо осознается и понимается неприемлемость желаний и установок, а выход накопившемуся представляет собой здоровую замену. При таком раскладе удается избежать невротизации, появления соматических проявлений подавленных чувств и мыслей.

— Такая психологическая оборона не является чем-то однозначно плохим или хорошим. Это неизбежная особенность нашей жизни, без которой очень тяжело было бы совладать с внезапно появившимися стрессогенными факторами. Если эти поведенческие особенности занимают слишком большое пространство или уже перешли в патологическое состояние, вам стоит поработать с психологом, — рекомендовал специалист.

В Московской службе психологической помощи в течение календарного года можно пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, ежедневно проходят тематические вебинары. 8 августа в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «Убеждения, которые вызывают проблемы». Психолог расскажет об ограничивающих убеждениях, объяснит, как они влияют на нашу жизнь и можно ли это изменить. Для выполнения упражнений приготовьте ручку и лист бумаги.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

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