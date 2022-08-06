Вкус детства: диетолог Калинчев рассказал о пользе бабушкиных пирожков

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Бабушкины пирожки — тот самый незабываемый вкус детства. Вне зависимости от начинки они всегда получались вкусными. Врач — эндокринолог-нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о пользе пирожков для организма человека.

Пирожки нужно правильно есть

По его словам, для домашних пирожков всегда выбираются качественные продукты.

— Большинство женщин пекут пирожки из пшеничной муки высшего сорта, используют при этом максимально качественные ингредиенты. В качестве начинки используют что-то из простых углеводов, из белка, иногда из зелени и овощей. Обычно это варенье, мак, сахар, яйца, рис, мясо, лук, капуста и так далее. Никакая женщина не будет для своих домочадцев готовить из заведомо просроченных и испорченных продуктов, — пояснил Калинчев.

При этом специалист отметил, что тот же фастфуд намного вреднее домашних пирожков, несмотря на существующие противоположные мифы.

— Что такое фастфуд? Это все самое дешевое и низкокачественное. Домашние пирожки всегда будут лучше фастфуда хотя бы за счет качества ингредиентов. Пирожки неправильно называть вредными. Просто их надо правильно есть. Скажем, пирожки со сладкой начинкой прекрасно подойдут на полдник или как десерт после полноценного обеда. Их можно съесть и на второй завтрак. А вот пирожками с рисом и яйцом, мясом можно и пообедать, и поужинать. Разовое отклонение от привычного рациона никакого вреда не причинит. Просто к пирожкам с мясом или яйцом хорошо бы добавить помидоры с огурцами и зелень, — рассказал диетолог.

Польза и вред

Также врач объяснил, кому можно есть пирожки, а кому стоит ограничить их употребление.

— Мучное вредно есть людям с лишним весом и ожирением. А здоровым, физически активным оно даже показано. Если ребенок очень активен, много двигается, занимается спортом, то пирожками со сладкой начинкой он просто восполняет свои энергозатраты. Важно не забывать про основные приемы пищи. Речь про завтрак, обед и ужин. И про перекусы, — подчеркнул специалист.

Кроме того, диетолог заверил, что замена ингредиентов в пирожках бессмысленна в силу того, что люди привыкли к традиционным рецептам.

— Для многих вкус пирожков ассоциируется с детством, и человек, вырастая, когда ест такие пирожки, вспоминает свою бабушку, а потом и маму. Только вот если в детстве он был худым и такая еда ему подходила, то во взрослом состоянии он уже, возможно, имеет лишний вес и так питаться ему нельзя. Стратегия многих сетей фастфуда в семейные праздники как раз на такие приятные ассоциации и нацелена, — предупредил Калинчев.

А замена пшеничной муки высшего сорта на другую не поможет увеличить пользу от употребления пирожков, поскольку для абсолютного большинства они будут совершенно невкусными, заключил врач.