К морю за 15 тысяч: путешествие в Астрахань

Фото: Анастасия Харламова / Вечерняя Москва

Три дня, 15 тысяч рублей и желание вырваться из городской суеты и отдохнуть у моря. В спецпроекте сайта «Вечерняя Москва» наши корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться, — в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Как интересно отдохнуть и при этом уложиться в скромный бюджет, что посмотреть на новом месте, и главное, где найти сюрприз от редакции сайта, — в нашем материале.

Первым городом для путешествия стала Астрахань — город на берегу Каспийского моря и в дельте Волги. Он славится нетронутой природой, древнерусской архитектурой, рыбалкой, сочными арбузами, чистым морским воздухом и разнообразием развлечений.

Дорога и отель

Самолетом. Самым быстрым способом добраться «до южной Венеции России» является авиаперелет. Минимальное время в пути — два часа десять минут. Средняя цена билета на рейс Москва — Астрахань составляет 2500 рублей (Нам удалось приобрести билет туда и обратно за 5114 рублей).

Самым быстрым способом добраться «до южной Венеции России» является авиаперелет. Минимальное время в пути — два часа десять минут. Средняя цена билета на рейс Москва — Астрахань составляет 2500 рублей (Нам удалось приобрести билет туда и обратно за 5114 рублей). Поездом. Поездка может занять от суток до двух, в зависимости от маршрута следования. Цена на билет в один конец не сильно отличается от авиаперелета — от 2360 рублей.

Поездка может занять от суток до двух, в зависимости от маршрута следования. Цена на билет в один конец не сильно отличается от авиаперелета — от 2360 рублей. Автобусом. Среднее время в пути составляет примерно 19 часов. Средняя цена билета составляет 2600 рублей. Цены зависят от выбранного дня и времени поездки и наличия скидок.

Среднее время в пути составляет примерно 19 часов. Средняя цена билета составляет 2600 рублей. Цены зависят от выбранного дня и времени поездки и наличия скидок. Выбор отеля

Отели, гостиницы, хостелы — в Астрахани есть из чего выбрать. Для этого достаточно зайти на один из сайтов бронирования и выбрать для себя подходящий вариант. Цены: от 500 до 9000 рублей за ночь. («ВМ» гостиница на два дня обошлась в 3500 рублей).

Аэропорт

Астраханский аэропорт находится в пяти километрах от центра города. Доехать туда можно на такси или маршрутке «80с». Цена проезда — 30 рублей. Я прилетела в 11:00 по астраханскому времени, а в 12:00 уже заселилась в отель.

Что касается такси, то есть два варианта.

Воспользоваться услугами местных водителей, которые предлагают поездку до города за 500 рублей. Воспользоваться сервисом заказа такси. Стоимость составляет от 120 до 200 рублей.

День первый: городской пляж и ресторан

В день вылета из Москвы пришлось встать в три часа ночи, а в 4:30 утра я уже была в аэропорту Шереметьево. Вылет из Москвы был в 07:30.

В Астрахань прилетела в 11:00 по местному времени, в 12:00 заселилась в отель, а в 14:00 уже выехала на городской пляж. Дорога заняла примерно 30 минут. В 14:30 я была на месте.

Астраханский городской пляж находится на острове Городской. Время в пути составит 10 минут от центра города. Если ехать на городском транспорте, то от остановки придется пройти пешком 15–20 минут.

Фото: Скриншот Яндекс.карты

На пляже провела три часа. Назагоравшись и расслабившись, решила вернуться в отель и заодно прогуляться. Прогулка длилась примерно час. В номере я была в 18:30.

Вечер первого дня было решено провести в одном из лучших рыбных ресторанов города. Выбор после долгого изучения отзывов в Сети пал на ресторан «Щука». В ресторане я была в 21:00. Полтора часа на ужин, и в 22:30 я уже вернулась в отель.

Средний чек на человека: 1500 рублей.

Адрес: г. Астрахань, улица Лейтенанта Шмидта, дом 5а.

День второй: лотосовые поля и дельта Волги

Второй день начался рано — в 07:00 пришлось встать, так как в 08:00 на остановке около отеля меня должен был ждать экскурсионный автобус.

Экскурсия длится с 8 утра до 18 вечера. В нее входит:

трансфер на микроавтобусе до берега Волги;

групповая экскурсия в дельту Волги на лодках;

обед в ресторане на турбазе;

отдых на турбазе у бассейна.

Стоимость: от 2500 тысяч с человека.

После экскурсии решила пройтись до одной из местных ярмарок. Была там примерно в 18:15. Побродив по рядам около часа и закупившись «съедобными» подарками и сувенирами, отправилась в гостиницу. В номере была в 19:30.

День третий: Кремль, Лебединое озеро и рынок «Большие Исады»

В последний день путешествия решила выспаться, поэтому встала только в 10:00 утра и начала готовиться к поездке в Астраханский Кремль — главную историческую и архитектурную достопримечательность города с уникальными постройками XVI–XVII веков: Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, Кирилловская часовня, Пречистенские ворота с надвратной соборной колокольней, Артиллерийская (Пыточная) башня, Пороховой (Зелейный) погреб с Зелейным двором, Гауптвахта и многое другое.

В Кремле я была в 12:30, прогулка длилась два часа.

Цена единого билета: 450 рублей.

При желании можно заказать экскурсию и воспользоваться услугами гида. Продолжительность экскурсии составляет 1–1,5 часа, а средняя цена — от 1000 рублей.

Адрес: улица Тредиаковского, дом 2.

Как доехать:

маршрутка № 62с (Улица 28-й Армии — Аэропорт). Примерный график работы: с 06:30 до 21:00 с интервалом 10–15 минут.

от автовокзала и расположенного рядом ж/д вокзала Астрахань-1 маршрутки № 30р, 30с (в сторону поселка Свободный), 38р, 38с, 95с, автобус № 30н. Выходить на остановке «Астраханский кремль» по улице Тредиаковского, почти напротив главных ворот.

В среднем стоимость проезда составляет 30 рублей.

Еще одной знаменитой достопримечательностью города является Лебединое озеро в центре Астрахани. От Кремля до него всего 10 минут пешком. Погуляла там час и в 15:30 уехала на рынок.

Адрес: пересечение улицы Адмиралтейской, площади Ленина и набережной 1 мая.

Дорога на самый большой рынок города — «Большие Исады» — заняла 30 минут. Я была там в 16:00, а уехала в 17:30.

Адрес: улица Свердлова, дом 111

Цены:

лещ горячего копчения — 270 рублей за килограмм;

лещ холодного копчения — 280 рублей за килограмм;

сушеный лещ — 280 рублей за килограмм.

Общие траты

перелет туда и обратно — 5114 рублей;

гостиница на два дня — 3500 рублей;

экскурсия — 2500 рублей;

ужин в ресторане — 1690 рублей;

траты на еду — 1700 рублей;

проезд — 500 рублей.

Итого: 15 004 рубля.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Перед отъездом домой корреспондент Анастасия Харламова оставила фирменную бутылку «ВМ» для воды и сувенир в кустах у Лебединого озера, рядом с деревянным коричневым сарайчиком.

Фото: Скриншот Яндекс.карты

Если встать лицом к водоему со стороны дороги, то нужная вам постройка будет находиться справа. Еще одной подсказкой является деревянная лавка рядом с кустом у стены домика.

Полную версию путешествия читайте в нашем материале — К морю за 15 тысяч: «южная Венеция России» Астрахань — лотосовые поля, чистые пляжи и рыбные деликатесы.