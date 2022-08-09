Кропотливая работа: власти и прихожане помогают восстановить храм святителя Николая в Новой Слободе

Прихожанка храма святителя Николая в Новой Слободе Наталия Королева показывает фрагмент камня, украшенного резьбой. Раньше он был частью стены храма, который стоял на месте современной постройки в 1703–1712 годах / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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11 августа на территории храма святителя Николая в Новой Слободе пройдет молебен о его реконструкции. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как планируют восстанавливать святое место.

Прихожанка храма Наталия Королева поднимается на колокольню по каменной винтовой лестнице вдоль краснокирпичной стены. Солнечный свет, едва доходящий до нижнего яруса башни, скупо освещает разбитые местами ступени с проржавевшими перилами, сложенные вдоль стен металлические контейнеры для кинопленки. С первого из пяти ярусов звонницы открывается вид на фасад храма с высокими арочными проемами. Где-то еще сохранились стеклянные витражи, но и те почернели от пыли. Поэтому настоятель храма Евфимий епископ Луховицкий решил, что нужно восстанавливать комплекс. Здание храма планируют отремонтировать на деньги прихожан. Работы там начнутся в ближайшие дни.

А чтобы восстановить колокольню, настоятель обратился в столичный Департамент культурного наследия. Со дня на день специалисты придут с инспекцией. Они осмотрят здание, а после этого вынесут решение.

— Колокольню построили в 1905 году. Раньше на нем находился купол с крестом, но теперь он утрачен, — говорит Наталия. — Хочется привести и храм, и колокольню в первоначальный вид, отремонтировать здания. Так что уже в ближайшее время начнутся обмерные работы, в них будут задействованы квадрокоптеры.

Сейчас богослужения в храме проводятся на втором этаже. Первый до февраля 2018 года принадлежал «Союзмультфильму». Пока эти помещения закрыты для прихожан. Но в ближайшие дни там начнется ремонт.

— Сначала нужно зачистить поверхности, обработать и пройти грунтовкой. Затем устранить мелкие повреждения: затереть швы, заделать трещины, заменить битые кирпичи, — говорит епископ Евфимий.

Еще на первом этаже храма планируется перепланировка. Туда перенесут иконостас, старинную люстру.

— Это займет не более трех недель. Потом мы приступим к остальным работам. Надеюсь, к концу октября — началу ноября мы откроем первый этаж для прихожан, — добавил Евфимий. — Я недавно встречался с руководителем Департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым. Он пообещал помочь в реконструкции.

Епископ Евфимий предложил восстановить старинную облицовку здания — укрепить краснокирпичную кладку.

В столице сохранились и другие старинные храмы. Многие из них признаны объектами культурного наследия. Здания восстанавливают, в частности, по московской программе «200 храмов».

— Еще в столице стоят новые церкви. А финансово-хозяйственное управление Московского патриархата помогает решить бюрократические вопросы, — сказал настоятель и ответственный за строительство храма Воздвижения Креста Господня в Митине иерей Стахий Колотвин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Калинин, протоиерей, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ:

— Реставрация храмов возвращает столице исторический облик, а ее жителям — память о прошедших летах. Потому что население превращается в народ только тогда, когда оно знает и помнит о своем прошлом. Церковь, безусловно, считается местом личного соприкосновения человека с Богом. После этого каждый из нас становится по-настоящему непобедим. Нужно восстанавливать старинные и строить новые храмы. Важно быть продолжателями славных дел своих великих предков.

СПРАВКА

По данным руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, с 2011 года в рамках Программы строительства православных храмов в столице возвели 83 новых. Только в 2022 году три религиозных объекта введены в эксплуатацию.

Построенные в Москве храмы становятся для горожан не только культовыми учреждениями, но общественными и благотворительными центрами. Там собирают гуманитарную помощь нуждающимся людям.