Чистим зубки: врач госветклиники рассказала об уходе за питомцем

Если москвичи захотят подровнять шерстку своему питомцу, эту идею пока придется отложить / Фото: pixabay.com

Уход за домашним животным помимо прочего подразумевает под собой ряд важных гигиенических процедур. Одна из них — чистка зубов. Ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных СЗАО Екатерина Дегтярова рассказала подробнее об этой процедуре и о ее важности для любимца.

Врачи рекомендуют чистить зубы питомцам не реже одного раза в неделю. При этом зубная паста хозяина не подходит четвероногому другу — средства по уходу можно приобрести в любом зоомагазине.

Приучать любимца к чистке зубов нужно с 3-4-месячного возраста ­­— после смены молочных зубов. Но этот момент стоит уточнить с врачом вашей собаки или кошки — рекомендации могут отличаться в связи с породными особенностями.

— Эта процедура необходима для профилактики образования зубных камней и для предотвращения более серьезных заболеваний в дальнейшем. При этом просто чистки в домашних условиях может быть недостаточно. Профилактические визиты в ветеринарную клинику и правильный рацион питания помогут сохранить здоровье зубов, — отметила специалист.

Чаще всего образование зубных камней связано с преобладанием мягкой пищи в рационе. Для того чтобы избежать этого, периодически давайте питомцу специальный сухой корм.

Раз в год любимца необходимо приводить к ветеринарному специалисту для осмотра ротовой полости. В некоторых случаях животному могут прописать профилактическую чистку зубов. Она проводится врачом при помощи ультразвукового скалера.

Привести питомца на осмотр или профилактическую чистку можно в любую госветклинику. В столице работают 26 таких лечебниц. Записаться на прием можно онлайн на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

Также можно позвонить в круглосуточный контакт-центра для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25. Операторы ответят на вопросы об услугах в городских ветеринарных клиниках и помогут разобраться в любой ситуации, связанной с вашим питомцем.