Блоги — новые СМИ? Почему все резко захотели стать популярными в соцсетях

Фото: Пресс-служба Insight People

Космонавтом, врачом или учителем — отвечали дети на вопрос «Кем ты хочешь стать?» еще 20 лет назад. Теперь молодежь стремится в социальные сети, надеется на популярность и огромную аудиторию. Почему новое поколение так тянет в соцсети, в чем феномен блогосферы и станут ли личные странички новыми СМИ? Рассказывает генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

О том, что блоги если не заменят традиционные СМИ, то встанут с ними на один уровень, говорят давно. Почему происходит такая тесная интеграция? В социальных сетях стирается грань между автором контента и его потребителем. В случае с газетой, журналом или телепрограммой всегда есть посредники — редакция, телеканал, радиостанция — те, кто пропускают (или не пропускают) контент, отвечают на заявки, общаются со зрителями. Прямой связи между автором статьи в издании, даже электронном, и читателем нет. Коммуникация занимает много времени в любом случае. Зато в блоге все проще: подписчик может оставить комментарий прямо под текстом, фото или видео и получить ответ непосредственно от его создателя.

За счет двусторонней коммуникации в блоге по любому вопросу собирается большее количество мнений, сведений, материалов очевидцев. Несколько человек всегда знают больше, чем один. Наличие UGC-контента (User Generated Content) — то, что выгодно отличает интернет от других источников информации. Безусловно, можно потеряться в количестве информации и «утонуть» в фейках, но в целом такой подход работает. Популярность блогов растет стремительно, BusinessWeek еще пару лет назад заявил, что ни одно явление в информационном мире не развивалось такими бурными темпами, как блогинг. Этот процесс уже вряд ли остановится, позиция блогосферы в медиапространстве только крепнет, некоторые пользователи доверяют любимым инфлюенсерам больше, чем авторитетным СМИ.

Блоги в целом снимают большое количество ограничений. Например, эксперт в какой угодно области может спокойно начать вести «страничку» на любой площадке, писать там то, что посчитает нужным. Ему не придется платить за размещение, как это происходит в традиционных СМИ, и проходить процесс редактуры. Таким образом получится сформировать более тесный контакт с коллегами из отрасли и потенциальными клиентами.

Не секрет, что люди любят узнавать про чужую жизнь. Многие следят за лайфстайл-блогами как раз из этих соображений. Посмотреть, как живут другие, найти единомышленников, узнать тайны или же, наоборот, эти тайны рассказать — единственное место, где можно закрыть обе потребности — блог. Такая вот доступность и нативность идут на пользу и бизнесу. Сейчас в маркетинге стал популярным инструмент сторителлинга, который как раз пошел из блогов. Людям нравится узнавать чужие истории, а если в них правильно интегрировать продажи, можно получить неплохую клиентскую базу.

Тем не менее популярность блогинга накладывает на ее деятелей определенные обязательства. Сейчас блог — это не просто личный дневник, а полноценный ресурс, которому доверяет аудитория. Это и СМИ, и инструмент рекламы в одном флаконе. В связи с этим авторы обязаны придерживаться этики, которая, в общем-то, существует в любой сфере деятельности: