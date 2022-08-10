На ВДНХ открылась первая интерактивная строительная зона от ТеплоКНАУФ

Фото: пресс-служба ТеплоКНАУФ

В Москве открылась уникальная интерактивная площадка — строительная зона, демонстрирующая преимущества и безопасность утеплителей ТеплоКНАУФ. Те, кто успешно пройдет испытания, получат призы от организатора.

Горожане, которые в августе вместе с семьей остались в Москве, а также гости столицы, могут развлечь себя на интерактивной площадке, организованной на ВДНХ. Прохождение «строительных стартов» поможет участникам разнообразить досуг, узнать о преимуществах продуктов ТеплоКНАУФ и получить гарантированные призы в виде 10% скидки на покупки в официальном интеренет-магазине teploknauf.com

Площадка представляет собой четыре зоны строительных препятствий, каждая из которых раскрывает преимущества продукта: так, в одной из зон участникам предстоит сразиться с холодом, в другой побороться с водным препятствием.

Полосу препятствий можно пройти до 4 сентября по будням с 12 до 20 и выходным с 11 до 19 на ВДНХ справа от главного входа (вход Северный-1).

Компания КНАУФ Инсулейшн — крупный производитель строительных материалов и систем. В компании работает более 5 500 сотрудников в 40 странах по всему миру на 27 производственных площадках, расположенных в 15 странах. Больше 40 лет компания поставляет на мировой рынок высококачественные строительные материалы, изготовленные только из природных компонентов. В 2018 году компания КНАУФ Инсулейшн была признана лучшей в мире по производству изоляционных материалов.

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