Турецкие сериалы: все тайны Востока на ваших экранах

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Турецкие сериалы полны восточного колорита и экзотики. Это мир сильных мужчин и красивых женщин. Но и там случаются трагические события: несчастная любовь, войны за власть, измены и интриги. Но, конечно, главные герои выйдут победителями из любых передряг, ведь создатели таких картин просто не способны обмануть чаяний зрителей.

В ожидании солнца

Демет — героиня сериала В ожидании солнца https://www.ivi.ru/watch/v-ozhidanii-solntsa, владелица ателье в небольшом населенном пункте, раскинувшемся рядом с озером. Клиентов мало, средств на жизнь не хватает, и Демет решает переехать в мегаполис. Так она оказывается в Стамбуле. У Демет подрастает дочь Зейнеп, которую мать устраивает в престижную школу. В одном классе с девушкой учится сын директора школы Керем — красивый парень и настоящий лидер. Он пытается выжить провинциалку из школьного коллектива, потому что она не вписывается в общество «золотой» молодежи крупного города. Но юная Зейнеп не поддается на провокации. К сожалению, это не все испытания, которые приготовил для нее Стамбул. Ей открывают секрет отца, считавшегося умершим. А дальше разворачиваются непредсказуемые события.

Чукур

Место действия многосерийной картины Чукор https://www.ivi.ru/watch/chukur — криминальный район Стамбула, контролируемый кланом Кочовалы. И только Ямач Кочовалы, юный отпрыск семейства, завязал с преступностью и покинул район. Но у клана появились конкуренты, началась кровопролитная война за лидерство. Главный предмет разногласий — торговля наркотиками. Старший Кочовалы наложил запрет на продажу наркотических средств, а новая группировка собирается распространять их среди жителей. Младший Кочовалы и его возлюбленная возвращаются, но молодых людей в районе ожидают смертельные опасности. Убивают брата Ямача, отец оказывается в коме, и парень решает мстить врагам семьи. Напряжение в районе возрастает до предела.

Основание: Осман

Это пафосная история о легендарном основателе Османской империи. В Османском государстве правит великий Осман Гази. Несмотря на молодость, он пытается реализовать амбициозные планы — сделать свою страну самой могущественной азиатской империей. Начинается эволюция будущей сверхдержавы. На фоне исторических фактов становления Османской империи случаются многочисленные внутрисемейные интриги и любовные приключения. Между тем Осману Гази приходится бороться за независимость с Сельджукским султанатом, обезвреживать внутренних врагов. А чтобы его страна стала самой могущественной, придется вступить в противостояние с такими всесильными державами, как Византийская и Монгольская империи.

Мистер Ошибка

Милая девушка Эзги мечтает о большой и чистой любви. Она добра, открыта и наивна, поэтому отношения с парнями у нее не складываются — четыре бывших бойфренда обманули ее чувства и буквально разбили сердце. Однажды девушка знакомится с убежденным холостяком Озгюром, считающим всех женщин коварными созданиями. Когда мужчина узнает о проблемах романтичной девушки, он начинает учить ее общению с противоположным полом, объясняет, как быть более прагматичной и хитрой. Но общение с очаровательной подругой начинает менять взгляды Озгюра. Кто знает, может, его уроки помогут Эзги отыскать свою половинку, или судьба сложится так, что эти двое найдут счастье в объятиях друг друга.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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