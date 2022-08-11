Метро испытывали на прочность

Фото: Главархив Москвы

В субботу, 4 августа 1934 года, «Вечерняя Москва» рассказала своим читателям об окончании монтажа опытной линии столичного метрополитена.

Работы проходили вблизи завода «Динамо». Он был генеральным поставщиком вагонов для метрополитена, а также испытательной площадкой для первых электропоездов. Поэтому опытная линия подземки была построена в районе Ленинской слободки, недалеко от завода.

«С завтрашнего дня завод «Динамо» начинает электрификацию ветки — подводку тока к третьему рельсу. К середине августа на опытной ветке начнутся испытания вагонов», — писала газета.

Как обычно в период строительства метро, материалов о нем было много.

На этой же полосе, что и заметка об опытной ветке, еще один материал подводил полугодовые итоги работы.

«В 1934 году вынуто 1326 тысяч кубометров грунта, то есть сделали 64 процента всех земляных работ, уложили 413 тысяч кубометров бетона и 53 337 метров готового тоннеля», — писала газета. В то же время главный куратор строительства метро Лазарь Каганович рекомендовал не расслабляться: «Мы не должны успокаиваться проделанной работой и достигнутыми темпами. Нам предстоит еще большая и серьезная работа», — цитирует «Вечерняя Москва» железного наркома.

Работы и правда было много. Строителям предстояло достать еще 415 тысяч кубометров грунта и уложить 225 тысяч кубометров бетона. Каганович постоянно напоминал строителям, во имя чего такие усилия: «Высококачественное метро — это значит хороший сухой тоннель, хороший путь, удобные и прочные вагоны, хорошо устроенное смонтированное электротяговое хозяйство и удобные архитектурно-отделанные станции и вестибюли». Цитаты Кагановича в газете были выделены жирным шрифтом.

Заказы для строительства метро на предприятиях получали высший приоритет по сравнению с остальными. Правда, бывали и недопонимания. Например, руководство Мытищинского завода, по словам газеты, недостаточно уяснило себе огромную ответственность. Устраняли непонимание в ручном режиме. «Товарищ Хрущев, лично посетивший завод, дал ряд конкретных указаний по отделке вагонов, подверг критике проект внутренней планировки».

Далее следовало разъяснение, что руководство завода глубоко изучило указания. Оканчивался материал жирно выделенным лозунгом: «Лучший в мире метрополитен не должен иметь «детских болезней».

КСТАТИ

Никита Хрущев в историю метрополитена вошел как борец с излишествами. Пережив эпоху сталинского ампира, он органически не воспринимал этот стиль как политический манифест, и в его правление станции метро стали максимально утилитарно отделываться плиткой.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Товарищ Каганович любил все проверять лично. Есть легенда, что, когда ему показали один из первых вариантов вагонов, он возмутился дерматиновой отделке диванов и потребовал применять только кожу.

ЦИФРА

981 метр составляла длина опытной линии Московского метрополитена, законченной в августе 1934 года.