Старинные улицы становятся удобнее для пешеходов

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Благоустройство улиц, дворов и организация культурного отдыха для горожан — вопросы, которые и сегодня решаются на уровне районов.

Новый облик

«О преображенном лице Арбата, вечно заполненного звоном и громом трамвая, упомянул в своем выступлении на пленуме Моссовета Л. М. Каганович. Арбат — это узкое ущелье, где по бокам высятся утесы-здания, и потому каждый шум здесь утраивается, получает громовой резонанс.

<…> И вот Арбат обулся в бесшумную резину. <…> Если сейчас выйти на Арбат и полчаса понаблюдать, неизбежно создастся впечатление огромной стройности и четкости движения. Две линии пешеходов, две линии авто — и с симметричной точностью у перекрестков спокойно переходящие улицу фигуры».

5 августа 1934 года

Сейчас в районе Арбата приводят в порядок переулки. Тротуары станут шире, на дорогах будет больше «лежачих полицейских».

— Также в арбатских переулках поставят новые скамейки, фонари и 16 зарядных станций для электросамокатов, — рассказал замдиректора по содержанию и благо устройству «Жилищника района Арбат» Дмитрий Абрамчук.

21 июля 2022 года

Двор в цветах

«Ранней весной на общем собрании жильцов дома № 13 по 4-му проезду Марьиной Рощи было решено благоустроить двор, сделать детскую площадку. Немало сил и труда приложили взрослые и дети, чтобы привести в порядок участок. Двор теперь окаймлен густым кустарником. На клумбах высажены георгины, мак, цветной горошек и другие цветы.

<…> Посередине площадки установлен фонтан. Для малышей есть две деревянные горки, качели, песочницы. Есть на площадке читальная и закрытая веранда».

13 июня 1955 года

В наше время инициативные жители также преображают дворы. Так, на месте пустыря у дома № 5/9 по улице Садовой-Черногрязской появился сад.

На клумбах распустились лилии и георгины, на молодых вишнях поспели ягоды. Вокруг зеленеют туи и яблони.

— Все деревья жители получили по городской программе, — рассказала местная жительница Ольга Косец.

25 июля 2022 года

Выставки и экскурсии

«В Измайловском парке культуры и отдыха им. Сталина состоится открытие выставки местной промышленности Москвы, на которой будет показана продукция Москвошвей, Мосбелья, трикотажные изделия, обувь, строительные материалы, машины и оборудование коммунального хозяйства. На площади «Смычка» — два бесплатных концерта в четыре и девять часов вечера».

11 июля 1936 года

Этим летом в Измайловском парке по субботам проходят бесплатные экскурсии.

— Гости узнают о существовании парка в советские годы, когда он получил название «Парк культуры и отдыха им. И. В. Сталина», — рассказали в пресс-службе парка.

9 августа 2022 года