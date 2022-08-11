Всегда стараюсь успеть сделать как можно больше

Глава Москонцерта Илья Бачурин всегда находится в самом центре культурных событий столицы / Фото: Из личного архива Ильи Бачурина

Продюсер кино и телевидения, креативный продюсер Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, общественный посол Года добровольца в России, директор Москонцерта Илья Бачурин успевает все, словно в его сутках не 24, а 48 часов. Он рассказал «Вечерней Москве», как начинается его утро.

Высокий, загорелый, улыбчивый и легкий на подъем, Бачурин больше похож на звезду экрана, чем на генерального директора старейшей культурной организации столицы.

— 25 января 1931 года в Советском Союзе была образована Национальная ассоциация музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий, — рассказывает Илья Викторович. — Так вот, Москонцерт является ее преемником. Это огромная история. Во время Великой Отечественной войны артисты Москонцерта, среди которых Лидия Русланова и Леонид Утесов, Борис Брунов и Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская и Валерий Ковтун, выступали на фронте, в тылу, в госпиталях.

И эта 90-летняя легендарная история Москонцерта задает нам планку сегодня, заставляет держать высокий уровень мероприятий. Недавно провели фестиваль «Новая классика» в «Зарядье», сейчас мы готовимся ко Дню флага, приглашаем жителей и гостей столицы на Поклонную гору 22 августа, где состоится концерт.

Илья Бачурин с увлечением рассказывает о будущих проектах и именитых коллегах-артистах. А в ответ на просьбу рассказать о себе — теряется.

— Я обычный человек. Свое утро начинаю с телефона. Ведь пока я спал, могли прийти сообщения из других регионов и стран, нужно мониторить. Некоторым требуется срочный ответ или помощь. Если честно, я 24 часа на связи. У меня простой девиз: «Раньше начнешь — больше успеешь». Потом кормлю рыбок, которым, кроме корма, не нужно от меня ничего.

А вот кошке Лизе необходимо общение. Если не поиграть с ней с утра, она будет чувствовать себя несчастной. Поэтому после кормления я общаюсь с ней. Через пять минут от переизбытка эмоций Лиза всем видом показывает, что я свободен. После этого я приступаю к зарядке. Делаю ее с помощью специального приложения. Выбрал себе комплекс упражнений на все группы мышц за семь минут.

Затем кофемашина «угощает» Бачурина капучино, и он спешит на работу.

— Я люблю скорость и экстрим, сноуборды, лыжи, скейт. Недавно, благодаря замене тазобедренного сустава, вернулся в мотокросс и снова «на коне», — смеется Бачурин.

Путь от района Кунцево до Ленинградского проспекта занимает порядка получаса. И это, наверное, единственное время, когда глава Москонцерта не живет в телефоне.

— В дороге продумываю новые проекты, прокручиваю решение 10–15 задач и, как только припаркуюсь, спешу в кабинет. Нужно разгребать все, что накопилось за время моего отсутствия в информационном поле. Если честно, я сейчас в отпуске, но есть дела, которые нужно сделать.

Илья Бачурин ради работы экономит не только на отдыхе, но и на еде.

— У меня особый режим питания, — признается Илья Викторович. — Утром кофе, в 11 часов ночи колбаса или сухарики, плюшки. Смотря что есть дома. Но раз в два–три дня у меня полноценный обед, с первым, вторым, салатом и компотом — чтобы подзарядить батарейку. Люблю прокатиться на скейте после работы по Парку Горького, Ботаническому саду. Руки свободны, можно решать рабочие вопросы по телефону.

ДОСЬЕ

Илья Викторович Бачурин родился 29 мая 1970 года в Москве. В 1998 году окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «экономика, финансы и кредит». Работал руководителем Дирекции музыкального вещания ОАО «ОРТ».

Принимал участие в создании проекта «Фабрика звезд». В 2003–2006 годах являлся вице-президентом канала по производству и программированию и главным редактором телеканала «MTV Россия». В 2006 году возглавил телеканал «Музыка Первого».

В 2008 году совместно с Федором Бондарчуком основал кинотелевизионную студию «Главкино». С 2019 года — генеральный директор АО «ТВ БРИКС», а с апреля прошлого года — директор Москонцерта.