Семь метров над уровнем Пензы: чем прекрасен этот город

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Пензу называют литературной столицей страны не реже, чем Москву и Санкт-Петербург. А еще это яркий, самобытный город, где множество необычных памятников. Пензячка Надежда Фомина рассказала «Вечерней Москве» о достопримечательностях этого края.

В Пензе есть уникальный Музей одной картины имени Георга Мясникова. В нем экспонируют одно произведение (периодически меняя его. — «МВ»). Интересна, по мнению Фоминой, и архитектура города:

— Московская улица, возникшая в середине XVII века, — самое популярное место в Пензе. По ней можно дойти до Спасского кафедрального собора.

Стоит посетить и Литературный музей на улице Киров а, и Пензенскую областную картинную галерею имени Савицкого, где можно увидеть картины Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина.

Обратите внимание на деревянное зодчество города. Многие его образцы хорошо сохранились и сегодня. Лучшие из них не уступают, а иногда и превосходят многие деревянные постройки в других городах России.

Среди памятников Пензы местные жители советуют обратить внимание на артобъект в центре города — градусник семиметровой высоты на фасаде одного из домов. Интересен и памятник «Пензяк толстопятый». По легенде, когда солдаты из Пензы переходили через Альпы, ведомые полководцем Александром Суворовым, они, в отличие от других, шли в носках с двойной пяткой. И ноги не стерли! Суворов сказал им: «Молодцы, пензяки толстопятые!» В городе стоит попробовать конфеты «Пенза», казы — вкусную конскую колбасу.

Производят здесь и отменное пиво, и кленовый сироп, а кувакский узвар считается главным местным напитком. В качестве сувенира из Пензы можно привезти знаменитый никольский хрусталь.

Люди здесь приветливые

Отправиться в Пензу можно самолетом, поездом или автобусом. Руководитель Союза туристов Пензенской области Андрей Юрин рассказал «Вечерке», как подготовиться к путешествию по городу.

По словам Андрея Юрина, из-за обилия достопримечательностей, привлекающих туристов, в Пензе проводится множество пешеходных экскурсий.

— Как правило, они длятся несколько часов, поэтому туристам надо обзавестись удобной обувью. Отмечу, что наши городские дороги очень удобны, — рассказал Андрей Юрин. — Более того, в Пензе много хороших ресторанов общественного питания, где можно пообедать за приемлемую сумму.

Люди в Пензе доброжелательные, приветливые, всегда готовы помочь туристам найти интересные, на их взгляд, достопримечательности. Чаще всего спрашивают о том, где находится памятник «Первопоселенец», сквер имени Лермонтова и Фонтанная площадь, где по вечерам собираются местные жители.

Чек-лист туриста

Как добраться.

Билет на самолет до Пензы будет стоить от 4799 руб лей, лететь — 1 час 20 минут.

От 1653 руб лей стоит билет на поезд, среднее время в пути — 13 часов.

От 2091 рубля — билет на автобус, время поездки — 10 часов 50 минут.

Проживание.

С 3000 рублей в сутки стартует цена за номер в 3-звездочном отеле.

4000–4500 рублей стоит номер в 4–5-звездочном отеле Пензы. Чтобы сэкономить, можно снять жилье посуточно.

Питание.

Средний чек в кафе составит примерно 350 рублей.

А средний чек на ужин в ресторанах — 650– 1500 рублей.

Проезд.

По городу — 23 рубля.

Экскурсии.

Туры по городу можно приобрести в областном центре Пензенской области. В среднем пешеходные экскурсии на 2–3 часа стоят 2500–4000 рублей. Из Пензы можно отправиться на экскурсию в музей-заповедник «Тарханы». Там есть усадьба, где провел детство поэт Михаил Лермонтов. Цена такого тура — примерно 9000 рублей.