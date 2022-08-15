Путь к сердцу лежит через астрологию: как покорить мужчин разных знаков зодиака

Кадр из фильма Обещать — не значит жениться

Порой привлечь внимание понравившегося мужчины не так-то просто. Что уж говорить о завоевании сердца. Однако тут на помощь влюбленной женщине может прийти астрология. Как покорить мужчину в зависимости от его знака зодиака, «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая Кажетта.

Мужчина Овен

Невероятно эмоциональный знак, любит движение и никогда не сидит на месте. Чтобы покорить его сердце, девушке нужно постоянно меняться, экспериментировать, чтобы глаз спутника постоянно радовался. Если вы становитесь однообразной и постоянно ходите в джинсах и майке, то так вы не только не удержите кавалера, а скорее потеряете его в один миг.

Мужчин Овнов нужно держать в постоянном напряжении. Не бойтесь отменять ваши свидания, переносить встречи. Даже если вы давно планировали выходные и тщательно к ним готовились и тут вам пришла в голову новая идея, смело озвучивайте ее, так как Овны никогда не обидятся, а наоборот, еще больше влюбятся в вас, несмотря на непостоянство характера. Овны не переносят скуки и не любят, когда им врут. Также советую вам завести общих с ним друзей, это еще больше укрепит ваш союз.

Мужчина Телец

Вне зависимости от достатка и материального положения Тельцы любят роскошь и комфорт. Они эстеты. Вы сможете привязать его к себе своей внимательностью к его успехам. Кроме того, они любят комплименты и похвалу. Предпочитают поддерживать разговор с умным собеседником, поэтому начитанные женщины сто процентов легко западут им в душу.

Если же вы вовремя выясните, какие блюда любит ваш избранник, и научитесь их готовить, то «птица счастья» у вас в руках. Вас оценят по достоинству, и мужчина Телец будет носить вас на руках. Тельцы любят верность, ценят семейный уют, также постоянно следят за своей внешностью. Все это должны делать и вы — постоянно доказывать ему, что он единственный любимый для вас человек.

Мужчины Близнецы

Это трудоголики, которые находятся практически на грани истощения и вечного нервного срыва. Если же с вами мужчина чувствует себя комфортно и расслаблено, то вам повезло. Но не все так просто. Нужно уметь захватить не только его разум, но и сердце. Тут вам придется нелегко. Если рутина, быт и погоня за чем-то мифическим Близнецам надоест, то они быстро сменят цель и направление охоты.

Также стоит запомнить, что мужчина Близнец всегда будет в центре внимания и вечно окружен дамами. Ваша задача — всегда придумывать развлечения и игры, путешествия и сценарии проведения досуга. Главное — не давать скучать. И самое главное — не устраивайте разборок и сцен, Близнецы этого не выносят. Чувство легкости и свободы нужно давать им всегда. Их внутренний мир нужно оставить только им, так же, как и личное пространство.

Мужчина Рак

Представители этого знака осторожны во всем. Любят семью и своих родителей. Не просите его много раз о чем-то, прислушивайтесь к знакам, которые Раки, сами того не замечая, передают жестами и взглядами. Интересуйтесь здоровьем его родителей, но нечасто. Раки не любят быстрого развития событий. В душе они романтики. И даже если затянулся конфетно-букетный период — ждите терпеливо.

Мужчины Раки умеют подчинять себе и манипулировать. Если вам такой мужчина дорог, то потакайте ему во всем, не спорьте и старайтесь уступать. Раки бывают периодически не в духе, могут ворчать и становиться невыносимыми. Дайте им возможность побыть с самими собой и не обращайте сильно внимание на все это. Раки очень практичны, поэтому вы не сможете спускать деньги на ветер ни свои, ни его. Внимательно следите за бюджетом, и тогда Рак поймет, что вам можно доверить сердце и кошелек.

Мужчина Лев

Вам нужно научиться полностью следовать его мыслям и планам. Надо сразу запомнить: мужчина Лев — он босс — и точка. Вы должны ему полностью соответствовать. Все его друзья должны вами восхищаться и признать вас самой красивой парой. Вы должны поддерживать его во всем. И быть с ним рядом.

Если вы ничего не понимаете в его делах, то просто говорите, что его идеи гениальны и у него все получится. Львы очень верные и ласковые. Они не любят конфликты и проблемы, поэтому постарайтесь не сильно перегружать его своими делами. Старайтесь выглядеть на все 100, не забывайте посещать салоны красоты. В вашем внешнем виде все должно быть безупречно.

Мужчина Дева

Невероятно застенчивые и легко ранимые знаки. Они, конечно, этого никогда не покажут, но могут замкнуться в себе, если вы будете неправильно действовать. Они чутко реагируют на настроение, поэтому если вас что-то беспокоит, расскажите все в подробностях. Так Девы поймут, что вы им доверяете и становитесь с ним единым целым.

Девы — интеллектуалы, поэтому они сначала оценивают умственные способности, нежели какие-то другие факты. Мужчины Девы педанты, вы должны всегда все делать четко и выглядеть с иголочки. Не забывайте, что вы женщина, поэтому будьте ласковыми, нежными, надевайте платья и шляпки, шпильки и украшения. А в компаниях с его друзьями ведите себя очень скромно и спокойно, Девы невероятно ревнивы.

Мужчина Весы

Весы во всем ищут гармонию, являются самыми ярыми эстетами и любят загадки. Привлечь их внимание можно, не совершая резких движений и ни в коем случае не нарушая их комфорт. Подходить к ним нужно медленно и аккуратно, никогда не устраивать эмоциональные качели.

Обратить их внимание на себя можно внешним видом, вы должны выглядеть ухоженно и интересно, но по-настоящему им понравиться можно, только продемонстрировав свой интеллект и способность поддерживать интересную беседу. Рядом с Весами может быть только уравновешенная девушка, которая не создает сложностей на ровном месте и не требует от него того, чего он сделать не может или не хочет.

Мужчина Скорпион

Скорпионы — очень страстные натуры. Привлечь их внимание можно через секс, но ни в коем случае не на первом свидании, наоборот — это пламя нужно поддерживать максимально долго, флиртуя и заигрывая.

Навсегда же влюбить в себя Скорпиона можно, если вы будете с ними предельно честны и продемонстрируете серьезность своих намерений. Для них важны ценности семьи и брака, а в женщинах они ищут верность и заботу. Не давайте ему поводов для ревности и можете себе позволить иногда поскандалить — Скорпионы это любят.

Мужчина Стрелец

Стрельцы — неутомимые искатели приключений. Они терпеть не могут рутины и серых будней, им постоянно нужна смена декораций. Переключить на себя все его внимание надолго — очень непростая задача.

Для начала необходимо продемонстрировать легкость характера и простоту в общении. Не надо лишних интеллектуальных сложностей. Стрельцу нужна подвижная, активная и авантюрная девушка, которая разделит с ним все яркие события. Проявите интерес к его увлечениям и изъявите желание присоединиться к его планам.

Мужчина Козерог

Козероги очень серьезные, трудолюбивые и ответственные мужчины. Заинтересовать их можно вежливым и доброжелательным общением без лишних эмоций, на должной дистанции. Не стоит на них давить. Важно подчеркнуть то, что вы ищете серьезных отношений с развитием в классическом понимании.

Ему нужна столь же серьезная девушка, на которую можно положиться. Важно поддерживать его в том, что его заботит на данный момент. Не торопите события и не пытайтесь заведомо разузнать, что вы можете получить от потенциальных отношений с ним.

Мужчина Водолей

Эти мужчины ценят свободу и любят все оригинальное. Если вы хотите им понравиться, будьте креативны во всем: от внешнего вида до общения. Важно проявить хорошее чувство юмора. Ни в коем случае нельзя торопить события и нарушать его личные границы. Навязчивой быть также нельзя.

С интересом слушайте рассказы о его увлечениях и поддерживайте его оригинальные идеи. В то же время не стесняйтесь быть с ним честной — он это оценит. Если вам что-то не нравится или вы в чем-то с ним не согласны, говорите об этом.

Мужчина Рыбы

Рыбы — мечтательные и романтичные. Они оценят мягкость и доброту характера девушки. Не стесняйтесь проявлять свои чувства и можете даже прямо сказать ему, что он вам нравится. Он оценит вашу смелость и обязательно даст вам шанс.

Они ценят романтику в классическом понимании, поэтому первое свидание очень важно. Расскажите о своих мечтах и планах, даже о том, что вы никогда никому не рассказывали. Можете доверить ему любые секреты, от этого ваши отношения станут только ближе.