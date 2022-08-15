«Эти стихи написаны кровью»: писатель Леонид Палько — о поездке по российскому Северу

SHA_9813.JPG / Фото: Сергей Шахиджанян «Вечерняя Москва»

Член Общественного совета Министерства обороны России, писатель Леонид Палько вернулся из поездки по российскому Северу. Он встречался с солдатами и офицерами, которые собираются отправиться защищать Донбасс.

— Леонид Леонидович, расскажите, что читали военным на Севере?

— Представлял проект «Стихи из огня». Мы с коллегами собираем стихотворения о спецоперации, о том, что творится на Украине в целом, которые написали современные поэты. Не побоюсь громких слов — эти стихи написаны кровью. Уже издали целых три сборника. Их с удовольствием читают и военные, и гражданские. Книги даже как-то попали в администрацию президента. Там их тоже оценили. Мы гордимся этим проектом. Сборники дарим участникам спецоперации и жителям освобожденных территорий.

— Вы поддерживаете проведение спецоперации? Почему?

— Я всегда был сторонником государственной политики. Я считаю, что Россия — это гарант безопасности в мире. Поэтому я активно поддерживаю спецоперацию. Мы не могли поступить иначе. Тем более еще три года назад я ездил в Донбасс, своими глазами видел обстрелы, Аллею ангелов. Тогда, кстати, я начал собирать «литературные десанты». Мы с коллегами не только дарили местным военным и мирным людям книги, но и сопровождали встречи, так сказать, живым словом.

Первая поездка в ДНР состоялась по моей инициативе. Приехали в Макеевку. Нас встречает начальник отдела культуры местной администрации Виктория Соколова. И представляете, мы учились вместе в институте! Нашлись через 30 лет. Она потом попросила еще раз приехать, привезти им книги. Сказала, что сейчас у них с этим совсем туго. Я взял с собой писателей Николая Иванова, Сергея Дмитриева, Станислава Рыбаса, и мы поехали. Потом еще раз. А в Москве организовали сбор детской литературы. В будущем хотим еще издать книгу «100 великих людей Донбасса». Станислав Рыбас уже занялся ее подготовкой.

— Насколько мне известно, вы дарите дончанам не только книги. Вы же передали экспонаты в краеведческий музей?

— Да, было дело. Во время одной из поездок мы шли мимо Донецкого республиканского краеведческого музея. Решили заглянуть. Из-за непрекращающихся обстрелов он находится в плачевном состоянии. Хотя там есть великолепные экспонаты. Тогда я подумал, что надо музею помочь. Я охотник, у меня дома много чучел разных животных. Я взял 30 штук и привез туда. Пусть дети разглядывают, изучают животных. За это Денис Пушилин наградил меня орденом Дружбы ДНР. Я очень горжусь этой наградой.

— Вы возглавляете крупное издательство. Ему в этом году исполнилось 30 лет. И со дня основания вы выпускали огромное количество самой разной патриотической литературы...

— Да, мы именно специализируемся на таких книгах. Когда мы только создавали издательство, я сразу принял решение — будем выпускать патриотическую литературу. Во-первых, я сам обожаю читать такие книги. А вовторых, я патриот своей страны. Я считаю, что мы должны знать историю своей Родины и гордиться ею. За выпуск военно-патриотической литературы нам даже вручили премию Министерства обороны РФ. Сейчас издаем книги писателя-фронтовика Владимира Карпова, которого незаслуженно начинают забывать. Также делаем книги к важным юбилеям — несколько изданий о 350-летии Петра Великого и о 100-летии СССР. Только недавно издали очень актуальную книгу об истории Новороссии — от Екатерины II до Владимира Путина.

ДОСЬЕ

Леонид Палько родился 25 июня 1960 года в поселке Подлесный Новосибирской области. Основатель крупного издательства. Вице-президент Российского книжного союза. Секретарь Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Женат, есть две дочери, воспитывает двух внуков. Занимается благотворительностью. Имеет хобби — охоту. Охотился в 49 странах.