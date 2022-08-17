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«Сила, направленная на изменение»: чем полезна злость

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Сила, направленная на изменение»: чем полезна злость
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Хорошие девочки не капризничают, а хорошие мальчики не дерутся — знакомые всем утверждения. Родители уверены, что с помощью этих установок воспитывают порядочных людей, хотя на самом деле — удобных. За такими детьми не нужно особого присмотра, и, даже став взрослыми, они не станут устраивать конфликты. Действительно ли плоха злость, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Антонина Пахоля.

По мнению специалиста, в последнее время люди начали говорить о злости смелее и больше, при этом проявлять свою агрессию в обществе по-прежнему некомфортно, а за вспышки гнева бывает очень стыдно. Но сколько ни сдерживайся, чувства никуда не исчезнут. Им нужен выход. Бывает, что подавляемое вырывается вовне, но иногда оно направлено внутрь человека, отметила Пахоля.

— Чаще всего агрессия воспринимается людьми как нечто плохое, ненужное, опасное. На самом деле это сила, направленная на изменение. Злость возникает, когда людям что-то не нравится и они хотят это поменять. Является ли в этом контексте высказывание своего мнения, обозначение границ, выражение желаний агрессией? Да! Потому что это действие, направленное на трансформацию происходящего, — пояснила психолог.

Она рассказала, что подобные эмоции выражаются не только через крик, — есть множество других способов. Например, спокойно заявить о своей точке зрения и потребностях. Конечно, такое поведение часто вызывает ответное сопротивление, ведь любое изменение встречается с ригидностью, то есть твердостью, неподатливостью. Поэтому автоматический ответ на злость — встречная агрессия, предупредила эксперт.

— И здесь вопрос: часто ли мы позволяем себе защитную реакцию? Как показывает опыт, такое происходит довольно редко. Ведь «воспитанные люди так себя не ведут». Обычно нам страшно озвучивать собственное мнение, говорить о своем желании либо, наоборот, о нежелании быть с кем-то, делать что-то против воли. Этот страх напрямую связан со страхом проявления агрессии, — добавила Пахоля.

Внушенное еще в детстве представление о том, что гнев, враждебность, злость — чувства негативные, в конечном итоге не позволяет человеку проявлять себя в полной мере, поэтому он становится удобным для других, предупредила эксперт.

По ее словам, здоровая агрессия — это потребность. Избавиться от нее, значит, перестать хотеть чего-то, двигаться дальше, развиваться, пробовать новое. Если не будет этого, что тогда останется в буднях? Важно помнить, что пространство человека состоит из нескольких составляющих:

  • ценностей;
  • желаний;
  • понимания («какой я?»);
  • границ;
  • чувств;
  • принципов;
  • целей.

Психолог подчеркнула, что у детей они порой глобально обесцениваются, когда родители говорят: «Хочешь — перехочешь»; «Ну что ты там еще придумал?». «В детстве у меня было все, что нужно, но не было ничего, что я бы хотел», — так может звучать выросший «хороший» мальчик. Если то, что нам важно и интересно, лишается ценности, значение приобретают стыд, мнение окружающих, их правила и цели.

Обесценивая свои желания, отметила эксперт, мы автоматически увеличиваем вес чужих в нашей жизни. Потому и удовлетворяем не собственные потребности, а сторонние — родителей, друзей, коллег, детей. При подобном подходе любое проявление человеком себя вызывает у него чувство вины и стыда.

— В глубине души такие люди уверены, что иметь свои принципы — плохо, ведь еще в детстве им объяснили, что это эгоистично. В большинстве случаев вина перед другими преобладает над аналогичным чувством перед собой. Человеку гораздо проще плохо относиться к себе, чем к родным, близким или коллегам. Получается замкнутый круг: как только мы хотим заявить о себе, тут же сталкиваемся с чувством вины и стыда, дальше — с глобальным несогласием окружения. Поэтому продолжаем жить желаниями других, теряя собственную энергию движения, перестаем хотеть для себя и жить для себя, — отметила Антонина Пахоля.

Со временем психика начинает подавать сигналы бедствия: мы получаем депрессию, тревогу, панические атаки. Часто загоняем их внутрь, замалчиваем.

Как изменить ситуацию:

  • Перестать бороться со злостью и агрессией.
  • Принять эти чувства как сигнал, что пришло время перемен.
  • Взять паузу, прислушаться к себе.
  • Задаться вопросом: «Лично мне (не маме, супругу, детям) сейчас хорошо или плохо?».

Если принимать себя трудно и разобраться с эмоциями самостоятельно не получается, за поддержкой можно обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи. В течение календарного года можно пройти пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинга и восемь сеансов психологической реабилитации. Бесплатную психологическую помощь могут получить не только москвичи, но и работающие в столице жители Московской области, студенты, военнослужащие. Единый справочный телефон: +7 (499) 173-09-09.

Кроме того, на постоянной основе ежедневно проходят тематические вебинары. Так, 18 августа в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Три источника энергии». Участники встречи узнают, как жить с удовольствием и что дает ресурсы в трудные времена. Помимо теории слушатели получат рабочую тетрадь, которая поможет укрепить источники энергии.

Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

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