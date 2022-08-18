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Помню сладкую вату и маленького пони

Марьяна Шевцова
Общество
Помню сладкую вату и маленького пони
Фото: Из личного архива Евгении Рябевой

В городе продолжают открываться досуговые учреждения для старшего поколения. 18 августа о своих любимых местах в столице «Вечерняя Москва» рассказала руководитель Центра московского долголетия «Зябликово» Евгения Рябева.

В Москве Евгения Рябева живет с самого рождения. И хорошо помнит столицу своего детства.

— Москва сегодня и тогда — это совсем два разных города. Когда я была маленькая, наша столица была, по моим ощущениям, более спокойной, ритм жизни — размереннее. Сейчас же все меняется стремительно, но мне так даже больше нравится. Когда приезжаю в другие города России, даже кажется, что там все немного спят, а в Москве жизнь кипит круглосуточно, — поделилась она.

Немало у Евгении воспоминаний из детства. Любимым местом для прогулок с родителями у нее всегда был Парк культуры и отдыха имени Горького.

— Когда приходила туда с мамой и папой, это всегда был праздник. Волшебное, сказочное место, куда очень хочется попасть. Родители покупали мне мороженое, сладкую вату, я каталась на аттракционах. Именно в Парке Горького я впервые покаталась на пони. По сей день очень люблю этот парк, прихожу туда теперь уже со своими детьми, а зимой мы там катаемся на коньках, — рассказала руководитель Центра московского долголетия «Зябликово».

Провести выходные с семьей, по словам Евгении Рябевой, с недавних пор можно и парке «Остров мечты».

— Детям там очень нравится, — отметила она. — Еще часто бываем в музее-усадьбе «Коломенское», в музее-заповеднике «Царицыно» — эти парки расположены недалеко от дома.

Но самое любимое место Евгении — дендропарк в ее родном районе Бирюлево Восточное, где она живет с 2004 года.

— Там представлены разные виды растений, прыгают белочки, они практически ручные, дети кормят их орешками с рук, — отметила москвичка. — Там растет сакура, цветение которой интересно наблюдать, проложены велосипедные дорожки — всей семьей катаемся там в выходные.

По мнению руководителя Центра московского долголетия, столица в целом стала более благоустроенной.

— Если раньше мы ходили гулять в лес, то сейчас идем именно в парк, облагороженный, комфортный, безопасный, с дорожками, освещением в вечернее время и даже необычными музыкальными фонтанами, современными детскими площадками, — добавила она.

Улучшилась и транспортная доступность в городе. Теперь, поделилась Евгения, попасть из района в район значительно проще.

— Люблю Москву за ее уют, красоту, удобство. Вообще не понимаю, как можно не любить этот город! — подчеркнула Рябева.

Столица, убеждена она, город возможностей. Причем абсолютно для всех возрастов. И яркий тому пример — центры московского долголетия.

СПРАВКА

В настоящее время в городе работает 52 Центра московского долголетия в разных районах, которые в январе–июле 2022 года посетили около 280 тысяч человек. При этом, по данным Департамента труда и соцзащиты населения, свыше 40 процентов посетителей никогда прежде не обращались за получением социальных услуг и не участвовали в других городских проектах в сфере социальной защиты. На базе центров организовано более 1,8 тысячи клубов по интересам, половина из которых имеет ЗОЖ-направленность.

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