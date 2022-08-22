Диетолог Соломатина назвала пять лучших перекусов во время перелета

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Полет на большой высоте по-особенному влияет на организм человека. Правильное питание может помочь благоприятно перенести долгую дорогу. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как правильно выбрать еду, чтобы путешествие прошло максимально комфортно.

По ее словам, во время перелета нельзя есть жирную пищу, салаты со сложными соусами и газированные напитки. Организм испытывает большой стресс в самолете, а сложная пища усугубляет ситуацию.

— Я не советую наедаться, не нужно употреблять в пищу сложную еду, особенно во время длительных перелетов. Откажитесь от жареного мяса, картошки, майонезных салатов и газированных напитков. Это может спровоцировать дискомфорт. В самолете организм и так находится в стрессовом состоянии, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что людям, склонным к образованию тромбов, категорически нельзя есть жирную пищу во время перелета. Лучше ограничиться сытными белками.

— Отмечу, что длительное сидение в самолете провоцирует появление тромбов. Лучше отказаться от любой жирной пищи, чтобы не усугублять ситуацию, особенно людям, склонным к их образованию. Отдавайте предпочтение легкоусвояемой, но достаточно сытной еде. Для этого отлично подойдут яйца, омлет с овощами, которые надолго сохранят чувство сытости, — заверила специалист.

Эксперт подчеркнула, что негативное влияние алкоголя увеличивается в самолете. Томатный сок, вода и травяной чай отлично утолят жажду и принесут максимум пользы.

— Обязательно нужно много пить. Отдавайте предпочтение воде, томатному соку и отвару шиповника. Многие бояться летать и пьют алкоголь. Это категорически запрещено. Лучше выпить успокаивающий чай. Кофе отлично тонизирует, но кофеин увеличивает риски загустения крови, — сказала Соломатина.

Собеседница «ВМ» уверена, что перед полетом можно перекусить легкой и сытной пищей, чтобы не съесть лишнего во время перелета.

— Я рекомендую перекусить в аэропорту перед полетом чем-то легким. Например, творожная запеканка или сырники подарят чувство насыщения и быстро переварятся. Также хорошо подойдет «Цезарь» или греческий салат, но без жирной заправки. Чем проще будет перекус, тем проще организм перенесет полет, — подытожила диетолог.

Эксперт посоветовала осторожно отнестись к употреблению кисломолочных продуктов и молока. Такие продукты могут вызвать дискомфорт, когда человек долгое время находится в сидячем положении. Фрукты также могут негативно сказаться на работе кишечника.