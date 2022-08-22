Владимир Путин: «Государственный флаг России навсегда останется священным символом»

Фото: Администрация президента РФ

21 августа президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Государственного флага РФ.

Президент России заявил, что флаг наряду с государственным гербом и гимном — это яркий символ суверенитета и независимости нашей страны. Триколор утверждает преемственность многих поколений многонационального народа нашего Отечества.

— Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории — при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х, — отметил президент России.

Он напомнил, что 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией.

— Сегодня он прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, — сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что государственный флаг символизирует прежде всего верность традиционным ценностям, от которых наша страна никогда не отступит. Среди них — правда и справедливость, солидарность и милосердие, уважение к многовековой непрерывной истории России, достижениям и победам наших славных предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину и никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии.

— Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия — это мощная самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества, — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что государственный флаг России, как и красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. Владимир Путин добавил, что с 1 сентября 2022 года во всех школах нашей страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия российского флага и исполнения государственного гимна.

— Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину, — заключил Владимир Путин.