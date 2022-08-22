Сергей Собянин: «Совместными усилиями справимся с пожаром»

Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) и врио губернатора Рязанской области Павел Малков (второй справа) пообщались с пожарными и спасателями, которые тушат огонь в лесах Рязанской области. В состав сводных отрядов входят и столичные специалисты / Фото: Блог мэра Москвы Сергея Собянина

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем главы МЧС России Ильей Денисовым прибыл на место тушения пожаров в Рязанской области. Обстановка в регионе остается крайне сложной.

Лесные пожары в Рязанской области бушуют с 7 августа. Их интенсивность такова, что смог и запах гари через десять дней дошли до Москвы и некоторых областей Центрального федерального округа. На помощь соседям столица сразу направила 400 спасателей, противопожарную технику, машины и вертолеты. В борьбе с огнем также задействованы большие силы МЧС и Министерства природных ресурсов и экологии России.

— Тем не менее из-за верховых пожаров ситуация остается крайне сложной, — подчеркнул Сергей Собянин. — Проблема еще и в том, что территория возгораний малодоступна— основное тушение ведется с вертолетов и самолетов.

В Рязанской области задействованы несколько вертолетов Московского авиационного центра, включая вертолет-разведчик ВК 117С-2 и крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми–26Т. Он может сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды. В воскресенье по просьбе Министерства природы Москва дополнительно мобилизовала большую группировку в 8,5 тысячи человек и направила свыше 200 единиц спецтехники, включая машины повышенной проходимости. Так, с помощью бульдозеров, рассказал мэр, спасатели пробиваются ко чагам пожаров, чтобы обеспечить подачу воды. Кроме того, в Рязанской области работают сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

— Беспрецедентная помощь со стороны правительства Москвы, стянуты огромные ресурсы, — сказал врио губернатора Рязанской области Павел Малков. — Тем не менее ситуация остается напряженной. Главная причина — неблагоприятные погодные условия. К сожалению, дождя нет и не ожидается, сохраняется сильный ветер, жара. Конечно, все это способствует распространению пожара.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Рязанской области, режим чрезвычайной ситуации действует в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах. Огонь уже «сожрал» 8,6 тысячи гектаров леса, сейчас площадь активного горения составляет 146 гектаров. В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей поселка Голованово Клепиковского района. Это позволит не только обезопасить население, но и укрепить позиции спасательных отрядов, которые сделают все возможное, чтобы не допустить распространение огня.

— Очень важно, конечно, спасти близлежащие деревни, которые находятся прямо на границе пожара, — поделился переживаниями Сергей Собянин. — Сегодня облетали территорию на вертолете, огонь буквально в одном-двух километрах. При верховом пожаре он доберется до домов буквально за считаные минуты. Поэтому важно обеспечить их сохранность.

Также, по словам мэра, важно предотвратить задымление огромных площадей. Смог и запах гари в Москве, убежден Собянин, будут уменьшаться по мере тушения пожаров. Между тем городские службы столицы перешли на усиленный режим работы. Мосэкомониторинг внимательно следит за состоянием воздуха. Спасатели повысили контроль за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях. Предварительная причина пожаров в Рязанской области — неосторожное обращение с огнем.

КСТАТИ

Москва также направила спасательные отряды и специальную технику во Владимирскую область, где обнаружили очаги торфяных пожаров. В воскресенье, 21 августа, удалось потушить загорание торфа в близи поселка Панфилово Гусь-Хрустального района. Возникающие очаги лесных пожаров оперативно отслеживаются и ликвидируются вдень обнаружения.