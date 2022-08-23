В районе Ивановское началось строительство дома по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Ивановское на Зеленом проспекте, 101 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется в 2024 году. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из пяти секций переменной этажности. Подземный паркинг разместят под территорией дворового пространства. Фасады здания отделают навесными трехслойными стеновыми панелями и облицуют кирпичом. На них установят металлические корзины под кондиционеры.

В здании будет 356 квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации (однокомнатных — 64, двухкомнатных — 248, трехкомнатных — 44). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров, установят специальную сантехнику.

В вестибюле жилой части будут расположены: колясочная, комната консьержа, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами установят лифты грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг. Их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — таким образом, мамам с колясками и маломобильным людям без посторонней помощи можно будет попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию ждут благоустройство и озеленение: здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят две детские и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.