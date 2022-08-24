Россиянам напомнили о вариантах компенсаций за выселение из аварийного жилья

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Основным и самым выгодным вариантом компенсации за расселение из аварийного жилого фонда является предоставление новой квартиры. В некоторых случаях предоставляется право получить денежное возмещение, однако его размер будет заметно ниже рыночной стоимости квартиры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Эксперт отметил, что именно возможность заселиться в новое жилье — основной вариант, который государство предоставляет собственнику помещения в аварийном доме.

— Как правило, обязанность государства — расселить аварийный дом, это основная форма поддержки. Переселение происходит после принятия решения о том, что жилье признано аварийным, оно должно быть по закону немедленно расселено во временный фонд или постоянное жилье, — объяснил Крохин.

По словам юриста, в большинстве случаев людей сначала переселяют во временный фонд, чтобы в будущем выделить им другую квартиру. Однако нередко временный фонд тоже оказывается невысокого качества, поэтому люди предпочитают дождаться постройки нового жилья в своей прежней квартире, уточнил юрист.

Новая квартира обязательно должна соответствовать нормам, установленным в регионе, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Новое жилье предоставляется по норме. Оно должно соответствовать социальной норме в регионе: это может быть 14, 16, 18 квадратных метров на одного человека, в зависимости от решения властей региона, — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что человек имеет право потребовать денежную компенсацию, если государство не может предоставить жилье. Например, подобная возможность может быть на Крайнем Севере, однако стоимость жилья будет ниже рыночной, уточнил Крохин.

Даже если субсидии предусмотрены законодательством регионов, компенсация также будет ниже рыночной цены, подчеркнул эксперт.

— Существуют программы поддержки расселения молодых семей, медицинских, педагогических работников. В зависимости от региона этим категориям предоставляются субсидии на решение жилищных проблем. Но даже при наличии такого финансирования используется расчетная стоимость квадратного метра, а не рыночная. Если человек имеет право на 42 квадратных метра от государства, а государство не может их предоставить, это не значит, что он вправе требовать и государство даст деньги на 42 квадратных метра по рыночной стоимости. Все субсидии рассчитываются по усредненной стоимости, на практике она может составлять и 60, и 50 процентов от рыночной цены в регионе, — объяснил специалист.

Крохин отметил, что в таких случаях люди обычно не отказываются от финансирования, потому что это единственная возможность решить жилищный вопрос. При этом оспорить заниженную цену жилья в суде не удастся: эта особенность прописана в законе, заключил юрист.

Правительство России запускает новую программу расселения аварийного жилья. Об этом в среду, 24 августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Важно комплексно развивать территории, где возводятся новые дома, чтобы они становились частью современных городских кварталов, в которых максимально учтены все потребности жителей, — отметил он.