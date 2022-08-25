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«Я думаю на нескольких языках»: певец Авраам Руссо — о Франции, расширении знаний и чужой культуре

Динара Кафискина

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«Я думаю на нескольких языках»: певец Авраам Руссо — о Франции, расширении знаний и чужой культуре
Фото: Из личного архива Авраама Руссо

Про певца Авраама Руссо говорят, что от него веет загадкой, как от всех восточных людей, и одновременно ему не чужда открытость, больше свойственная русским. Такая характеристика Аврааму Руссо действительно очень подходит.

— Авраам, вы родились в Сирии, а ваши родители в Турции. К какой нации себя относите?

— Назову себя византийским армянином. Когда говорю об армянском происхождении, многие думают, что я из Еревана. Наверное, потому, что в основном с Арменией этот город и ассоциируется.

— Вы ведь жили еще и во Франции...

— Да. После смерти отца мама решила переехать вместе со мной и моим старшим братом Джоном в Париж, потому как не видела наше будущее в Сирии. Она хотела, чтобы мы получили хорошее образование. Но Франция — страна дорогая. В итоге я с мамой вернулся в Сирию. Спустя время я все же получил несколько образований. Одно из них историческое. Много чего знаю.

— А какой язык вы считаете родным?

— Вопрос достаточно сложный. Когда дело касается интервью, я их спокойно даю на русском, хоть и делаю ошибки. Если возникают какие-то сложности, беру паузу и думаю, что сказать дальше. А лучше всего пишу и читаю на арабском языке. Его изучал в школе.

И еще английский. Но знаний учебной школьной программы никогда не бывает достаточно, чтобы овладеть языком как следует. Когда я познакомился с будущей супругой Морелой, начал часто летать в Штаты, там практиковал английский и в России появились американские друзья. Помимо арабского, английского и русского языка, еще могу говорить на армянском, турецком, греческом, азербайджанском. Правда, когда общаюсь с армянами из Еревана, мой диалект они иногда не понимают.

— А как давался русский язык?

— Мне было 26 лет, когда я приехал в Москву и не знал тогда ни одного слова по-русски. Начал пытаться изучить не только язык, а еще культуру, людей, чтобы их понимать и чувствовать. Это как пазл. Когда вы собираете куски, получается целая картинка. В России живет огромное количество разных народов. Все они отличаются менталитетом. Русский язык я познавал, скажем так, по ходу, а не зубрил. И еще знакомился с местной кухней. Больше всего полюбил блины с творогом и сырники. Но самая любимая моя еда все же арабский хумус.

— Знаю, что вы человек глубоко верующий. Религиозные течения изучать продолжаете?

— Конечно. Знаю тонкости и разницу между ними. И когда окунулся в церковную жизнь, там вообще другой язык, иные обороты и фразы. Я и это изучил.

— Не каждому человеку дано познать такое количество языков. Как удалось вам?

— Это огромный труд. Голова иногда раскалывается на куски. Но не останавливаюсь, продолжаю познавать новое дальше. Например, когда смотрю фильмы и какие-то слова не понимаю, сразу же перевожу, запоминаю и возвращаюсь к ним через день, думаю над тем, где их можно использовать. Я считаю, что чем богаче лексикон, тем выглядишь более образованным и интересным человеком. Словарный запас украшает. Каждый язык в моей жизни имеет место быть. Я свободно мыслю на нескольких и легко переключаюсь с одного на другой. Это уже такая разработанная в голове система. Я стараюсь много читать на разных языках и по возможности петь.

«Я думаю на нескольких языках»: певец Авраам Руссо — о Франции, расширении знаний и чужой культуре Фото: Из личного архива Авраама Руссо

— И вы один из немногих артистов, который может похвастаться и богатым разноязычным репертуаром.

— Да. Чем и горжусь. Пою и на арабском, и на испанском, и на французском, и на греческом, и, конечно, на русском языках. Каждый из них имеет свою музыкальную культуру. Ею интересуюсь. Но я всегда считал себя артистом российской эстрады. Я почетный гражданин России, что для меня ценно.

— А где вас чаще принимают за своего?

— Татары, армяне, греки, цыгане порой видят во мне родного. Вообще, я знаком с большим количеством людей разных национальностей. Их всех уважаю. Знание языков помогает общаться с ними. Я считаю, что нет плохих наций, везде есть разные люди. Главное, самому жить и вести себя по отношению к другим народам с уважением, по-человечески, не делать акцент на нации, ни в коем случае не обзывать кого-то.

— В день выхода нашей газеты, 25 августа, в Нальчике стартует фестиваль «Кавказ мьюзик фест» в честь празднования 100-летия Кабардино-Балкарии. Он объединит звезд российской и кавказской эстрады. Что для вас значит участие в этом мероприятии?

— Очень многое. Когда началась моя творческая жизнь в России, Нальчик был одним из первых городов, который я посетил. И сейчас довольно часто бываю в Кабардино-Балкарии. Помню, как выступал в Нальчике и пошел дождь. Но ни один зритель с моего концерта не ушел, хоть все и промокли. Там меня сильно любят.

Я познакомился с местными жителями, обрел друзей. Край этот теплый и гостеприимный. Ты можешь проехать миллион городов, но остаются в памяти лишь те, где тебя принимают с душой. Этот фестиваль пройдет впервые. Организовал его мой друг. Он сказал, что никогда не забудет, что я согласился принять в нем участие, но я нисколько и не раздумывал. Ведь пою не для себя, а для народа, для моих поклонников. Их очень много, и благодаря им где я только ни побывал, зная, что русскоговорящим, разбросанным по всему миру, важно услышать своих любимых артистов.

ДОСЬЕ

Авраам Руссо (настоящее имя Абрахам Жанович Ипджян) родился 21 июля 1969 года в Сирии, в городе Алеппо, в семье армян. Начал выступать в 16 лет в кафе и ресторанах, зарабатывая деньги для своей семьи. По окончании университета занялся пением профессионально. Четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон», народный артист Чеченской, Южно-Осетинской и Карачаево-Черкесской республик.

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